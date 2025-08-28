Мои заказы

Приграничный Брест: западные ворота СССР

Окунитесь в историю Бреста, узнайте о жизни на границе СССР и посетите знаковые места, которые открывают двери в прошлое
Брест, известный как западные ворота СССР, предлагает уникальную экскурсию. Исследуйте КПП "Варшавский мост", "Козловичи - Кукурыки" и "Брест - пассажирская станция".

Посетите предприятия, такие как "Савушкин продукт" и "Конте", и завершите тур у Музея спасённых ценностей. Это путешествие откроет вам истории приграничья и покажет, как живёт город сегодня
9 отзывов

  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🏛 Посещение исторических КПП
  • 🏭 Интересные предприятия
  • 🖼 Музей спасённых ценностей
  • 🌆 Современные кварталы Бреста

Лучшие месяцы для посещения Бреста - май, июнь, сентябрь и октябрь. В это время город оживает, а экскурсии становятся особенно увлекательными благодаря насыщенной программе и комфорту.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • КПП «Варшавский мост»
  • КПП «Козловичи - Кукурыки»
  • КПП «Брест - пассажирская станция»
  • Музей спасённых ценностей

Описание экскурсии

О городе над Бугом знали во всех уголках Советского Союза и за рубежом, ведь здесь находились западные ворота СССР. Для начала мы увидим три главных КПП:

  • КПП «Варшавский мост» — международный автодорожный переход Брест-Тересполь, самый крупный в Беларуси
  • КПП «Козловичи — Кукурыки» — международный грузовой пункт пропуска
  • КПП «Брест — пассажирская станция» — пункт пропуска на ж/д вокзале, где мы посетим залы таможенного и пограничного контроля

Отправимся в Московский район, где находятся предприятия, построенные во времена Советского Союза и хорошо знакомые нам сегодня: «Савушкин продукт», «Конте». По пути рассмотрим современные кварталы города.

Заедем в Катин Бор — бывшую деревню, на месте которой сейчас находятся современные предприятия — «Санта Бремор», «Бурвин», «Нелва» и другие.

Завершим экскурсию возле Музея спасённых ценностей. Вы можете посетить его самостоятельно и взглянуть на коллекцию конфиската у контрабандистов как советского времени, так и наших дней.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Ford Tourneo Connect
  • Дополнительно оплачивается вход в Музей спасённых ценностей (по желанию, после нашей экскурсии): взрослым — 7,5 белорусских рублей, детям — 3,7 белорусских рубля. Экскурсия на 1 час в музее с гидом — 24 белорусских рубля

Валентина
Валентина — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 368 туристов
Я Валентина, занимаюсь агроэкотуризмом, приглашаю вас познакомиться с Полесским краем Брестского региона. Я сама представитель этой этнической группы белорусов и с удовольствием расскажу вам о культуре, традициях, кухне полешуков. Очень люблю свой край и его трудолюбивых людей, которые за маленькие зарплаты или пенсии стараются делать красивой эту землю. Буду рада и вас влюбить в Полесье!
Т
Татьяна
28 авг 2025
Огромное спасибо Валентине за встречу с Брестом! Валентина- человек любящий свой город и знающий о нем практически все! За увлекательными и познавательными рассказами время пролетело незаметно, и вместо двух часов
экскурсия длилась почти четыре! Мы увидели памятники нашим воинам, сохраненные и восстановленные жительницей соседней деревни, проехали и прошли по улицам города, услышали рассказы о домах и людях Бреста! Гид дала нам советы, где погулять и что посмотреть самостоятельно, а расстались мы уже почти родными!

Д
Дмитрий
14 авг 2025
Валентина просто великолепный экскурсовод, гид, историк, человек! Всегда приятно слышать о местах от человека, который в них влюблен! Валентина влюблена в Брест, от этого экскурсия просто великолепна!
Денис
Денис
13 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Валентина рассказывала очень интересно, в рассказе переплетались временя Российской империи, Советской Беларуссии. Подъезжали в обеим пограничным точкам, где Валентина подробно рассказала как все устроено и как все
организовано. Очень подробно рассказывала о г. Бресте, были в аг. Муховец, где собраны памятники Красной Армии и Советскому солдату, снесенные в Польше. Все это нашло место на Аллее Памяти. Спасибо большое за интересную экскурсию. Всем рекомендую.

А
Антонина
11 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, проведённая Валентиной. Услышали много интересных историй о жизни Бреста и его жителей. После экскурсии город буквально стал для нас живым.
Софья
Софья
28 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность Валентине за потрясающую экскурсию «Приграничный Брест: западные ворота СССР»! Это было незабываемое погружение в историю важного стратегического города.

Валентина — замечательный гид с глубоким знанием истории и
умением интересно её преподнести. Её рассказы о прошлом Бреста, его роли в истории СССР и современной жизни города были настолько увлекательными, что время пролетело незаметно.

Особенно впечатлила тематическая направленность экскурсии. Мы узнали много интересных фактов о том, как Брест развивался как приграничный город, какие исторические события здесь происходили и как это отразилось на современном облике города.

Маршрут экскурсии был отлично продуман — мы посетили ключевые места, связанные с историей города, увидели значимые архитектурные объекты и узнали много нового о жизни горожан в разные периоды.

Отдельно хочу отметить профессионализм гида. Валентина отвечала на все вопросы, делилась интересными деталями и создавала приятную атмосферу для всей группы. Благодаря её энтузиазму даже длительные переходы проходили легко и непринуждённо.

Организация экскурсии была на высшем уровне — всё началось вовремя, логистика была продумана до мелочей. Гид умело распределяла время, чтобы мы успели увидеть всё запланированное.

Спасибо Валентине за такую познавательную и интересную экскурсию! Теперь Брест для меня — не просто приграничный город, а место с богатой историей и уникальным характером. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о западной истории СССР!

Татьяна
Татьяна
4 июл 2025
Валентина потрясающая! Благодаря ей наша поездка в Брест удалась на все 100! Все для туристов: комфортный автомобиль, удобное время, интересный маршрут, бытовые прдсказки. Знает историю, очень гордиться своей родиной, что очень важно. Будем в Бресте, вернёмся к ней обязательно.
Ольга
Ольга
26 июн 2025
Как показать родину, чтобы захотелось остаться?! Вопрос к Валентине… Благодарю за содержательную и основательную работу! За добро и заботу в дороге!
Т
Татьяна
20 мая 2025
Всё было просто замечательно! Очень понравилась такая необычная экскурсия. Большое спасибо
Марина
Марина
2 мая 2025
Прекрасная Валентина, современная, энергичная, любящая свой город, спасибо большое за душевную экскурсию! И отдельное спасибо, что шли навстречу с неоднократными переносами экскурсии по времени!

