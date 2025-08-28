Брест, известный как западные ворота СССР, предлагает уникальную экскурсию. Исследуйте КПП "Варшавский мост", "Козловичи - Кукурыки" и "Брест - пассажирская станция".
Посетите предприятия, такие как "Савушкин продукт" и "Конте", и завершите тур у Музея спасённых ценностей. Это путешествие откроет вам истории приграничья и покажет, как живёт город сегодня
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🏛 Посещение исторических КПП
- 🏭 Интересные предприятия
- 🖼 Музей спасённых ценностей
- 🌆 Современные кварталы Бреста
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Бреста - май, июнь, сентябрь и октябрь. В это время город оживает, а экскурсии становятся особенно увлекательными благодаря насыщенной программе и комфорту.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- КПП «Варшавский мост»
- КПП «Козловичи - Кукурыки»
- КПП «Брест - пассажирская станция»
- Музей спасённых ценностей
Описание экскурсии
О городе над Бугом знали во всех уголках Советского Союза и за рубежом, ведь здесь находились западные ворота СССР. Для начала мы увидим три главных КПП:
- КПП «Варшавский мост» — международный автодорожный переход Брест-Тересполь, самый крупный в Беларуси
- КПП «Козловичи — Кукурыки» — международный грузовой пункт пропуска
- КПП «Брест — пассажирская станция» — пункт пропуска на ж/д вокзале, где мы посетим залы таможенного и пограничного контроля
Отправимся в Московский район, где находятся предприятия, построенные во времена Советского Союза и хорошо знакомые нам сегодня: «Савушкин продукт», «Конте». По пути рассмотрим современные кварталы города.
Заедем в Катин Бор — бывшую деревню, на месте которой сейчас находятся современные предприятия — «Санта Бремор», «Бурвин», «Нелва» и другие.
Завершим экскурсию возле Музея спасённых ценностей. Вы можете посетить его самостоятельно и взглянуть на коллекцию конфиската у контрабандистов как советского времени, так и наших дней.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Ford Tourneo Connect
- Дополнительно оплачивается вход в Музей спасённых ценностей (по желанию, после нашей экскурсии): взрослым — 7,5 белорусских рублей, детям — 3,7 белорусских рубля. Экскурсия на 1 час в музее с гидом — 24 белорусских рубля
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 368 туристов
Я Валентина, занимаюсь агроэкотуризмом, приглашаю вас познакомиться с Полесским краем Брестского региона. Я сама представитель этой этнической группы белорусов и с удовольствием расскажу вам о культуре, традициях, кухне полешуков. Очень люблю свой край и его трудолюбивых людей, которые за маленькие зарплаты или пенсии стараются делать красивой эту землю. Буду рада и вас влюбить в Полесье!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
28 авг 2025
Огромное спасибо Валентине за встречу с Брестом! Валентина- человек любящий свой город и знающий о нем практически все! За увлекательными и познавательными рассказами время пролетело незаметно, и вместо двух часов
Д
Дмитрий
14 авг 2025
Валентина просто великолепный экскурсовод, гид, историк, человек! Всегда приятно слышать о местах от человека, который в них влюблен! Валентина влюблена в Брест, от этого экскурсия просто великолепна!
Денис
13 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Валентина рассказывала очень интересно, в рассказе переплетались временя Российской империи, Советской Беларуссии. Подъезжали в обеим пограничным точкам, где Валентина подробно рассказала как все устроено и как все
А
Антонина
11 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, проведённая Валентиной. Услышали много интересных историй о жизни Бреста и его жителей. После экскурсии город буквально стал для нас живым.
Софья
28 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность Валентине за потрясающую экскурсию «Приграничный Брест: западные ворота СССР»! Это было незабываемое погружение в историю важного стратегического города.
Валентина — замечательный гид с глубоким знанием истории и
Татьяна
4 июл 2025
Валентина потрясающая! Благодаря ей наша поездка в Брест удалась на все 100! Все для туристов: комфортный автомобиль, удобное время, интересный маршрут, бытовые прдсказки. Знает историю, очень гордиться своей родиной, что очень важно. Будем в Бресте, вернёмся к ней обязательно.
Ольга
26 июн 2025
Как показать родину, чтобы захотелось остаться?! Вопрос к Валентине… Благодарю за содержательную и основательную работу! За добро и заботу в дороге!
Т
Татьяна
20 мая 2025
Всё было просто замечательно! Очень понравилась такая необычная экскурсия. Большое спасибо
Марина
2 мая 2025
Прекрасная Валентина, современная, энергичная, любящая свой город, спасибо большое за душевную экскурсию! И отдельное спасибо, что шли навстречу с неоднократными переносами экскурсии по времени!
