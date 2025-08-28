Сейчас сентябрь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения Бреста - май, июнь, сентябрь и октябрь. В это время город оживает, а экскурсии становятся особенно увлекательными благодаря насыщенной программе и комфорту.

Брест, известный как западные ворота СССР, предлагает уникальную экскурсию. Исследуйте КПП "Варшавский мост", "Козловичи - Кукурыки" и "Брест - пассажирская станция". Посетите предприятия, такие как "Савушкин продукт" и "Конте", и завершите тур у Музея спасённых ценностей. Это путешествие откроет вам истории приграничья и покажет, как живёт город сегодня

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

О городе над Бугом знали во всех уголках Советского Союза и за рубежом, ведь здесь находились западные ворота СССР. Для начала мы увидим три главных КПП:

КПП «Варшавский мост» — международный автодорожный переход Брест-Тересполь, самый крупный в Беларуси

— международный автодорожный переход Брест-Тересполь, самый крупный в Беларуси КПП «Козловичи — Кукурыки» — международный грузовой пункт пропуска

— международный грузовой пункт пропуска КПП «Брест — пассажирская станция» — пункт пропуска на ж/д вокзале, где мы посетим залы таможенного и пограничного контроля

Отправимся в Московский район, где находятся предприятия, построенные во времена Советского Союза и хорошо знакомые нам сегодня: «Савушкин продукт», «Конте». По пути рассмотрим современные кварталы города.

Заедем в Катин Бор — бывшую деревню, на месте которой сейчас находятся современные предприятия — «Санта Бремор», «Бурвин», «Нелва» и другие.

Завершим экскурсию возле Музея спасённых ценностей. Вы можете посетить его самостоятельно и взглянуть на коллекцию конфиската у контрабандистов как советского времени, так и наших дней.

Организационные детали