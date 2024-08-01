8 часов
Индивидуальная
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5 990₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
1 сен в 10:00
22 сен в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССафаров1 августа 2024Остались очень довольны экскурсией, организованной Екатериной. Огромное ей спасибо. Она очень интересный, внимательный и знающий гид. Организация поездки на высоком
- ННаталья1 августа 2024Чудесный Игорь, спасибо огромное за прекрасную поездку, которая позволила увидеть Белоруссию и полюбить её. Идеально построенный маршрут, комфортное проживание и
- ННадежда31 июля 2024Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию "Красота Брестской земли" замечательному гиду Игорю, профессионалу своего дела. За 2 дня комфортной поездке
- ААндрей29 июля 2024Всё прошло отлично. Интересный рассказ и приятное общение. Спасибо!
- ЛЛариса28 июля 2024В июле 2024 года мы с сестрой были на экскурсии «Полесье – край под белыми крыльями». ВАЖНО: если вы ЛЮБИТЕ
- ЮЮлия28 июля 2024Мастерство и профессионализм - вот что хочется сказать после этой экскурсии. Все прошло на высшем уровне. Весь маршрут продуман идеально:
- IIrina21 июля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Во время поездки окунаешься в атмосферу белорусской глубинки, знакомишься с потрясающими людьми. Во время всей
- ССветлана20 июля 2024Потрясающее 3-хдневное путешествие, в ходе которого мы смогли подробно познакомиться с Брестчиной и отдохнуть на все 100%. Игорь - отличный гид.
- ННаталья11 июля 2024Огромное спасибо за чудесно проведенное время. Узнала много нового и полезного для себя. Гид влюблена в Беларусь. Буду рекомендовать данную экскурсию своим друзьям!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Однодневные»
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