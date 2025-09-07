Мои заказы

Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу

Добраться до заповедника и вернуться обратно с максимальным комфортом и безопасностью
Увидеть один из старейших лесов Европы и встретиться с символом Беларуси — зубром — можно всего за полдня.

Я организую трансфер из Бреста в Беловежскую пущу: без лишней суеты, в комфортном автомобиле и с гибким временем отправления. Всё, что останется вам — наслаждаться путешествием.
5
26 отзывов
Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу© Николай
Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу© Николай
Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу© Николай

Описание трансфер

Беловежская пуща — это не просто лес. Это уникальный мир с первозданной природой, древними деревьями и редкими обитателями.

Поездка будет прекрасно организованной, комфортной и безопасной. В согласованное время автомобиль с водителем будет ожидать вас в месте назначения.

Дорога из Бреста в Беловежскую пущу займёт около часа в одну сторону по живописной дороге. По пути мы можем остановиться и полюбоваться видами, если захотите.

Затем у вас будет до 6 часов — на посещение нацпарка. Здесь вас ждёт Музей природы и народного быта, демонстрационные вольеры с дикими животными, поместье белорусского Деда Мороза, 600-летний дуб, археологический музей под открытым небом, пешие и велосипедно-туристические маршруты.

На обратном пути вы исследуете оборонительное сооружение 13 века — Каменецкую башню. При желании подниметесь на её смотровую площадку с видом на старинный город Каменец и заглянете в музей.

После окончания путешествия я отвезу вас к месту назначения в Бресте.

Организационные детали

  • Обратите внимание: индивидуальный трансфер не является экскурсией, это услуга по перевозке путешественников
  • Путешествуем на комфортабельном кроссовере Honda CR-V 2020 г. в. с кондиционером и удобными сиденьями. В автомобиле есть бутилированная вода, детские кресла и бустер — по запросу
  • Пассажиры и багаж застрахованы
  • Доплата оставшейся суммы производится перед началом поездки в белорусских рублях
  • Время трансфера может корректироваться с учётом ваших интересов и пожеланий
  • В заповеднике вы можете воспользоваться услугами аудиогида, экскурсовода или исследовать объекты самостоятельно
  • Входные билеты в музеи, посещение туристических объектов и экскурсионное обслуживание в заповеднике оплачиваются дополнительно
  • По вашему запросу мы можем забронировать для вас билеты на обзорную экскурсию по Беловежской пуще и/или экскурсию в поместье белорусского Деда Мороза. В понедельник экскурсии не проводятся
  • Если проголодаетесь — отвезу вас на обед в один из лучших ресторанов

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 109 туристов
Предлагаю исследовать исторические памятники, замки, музеи, очаровательные города, природные чудеса Беларуси вместе! Я организую трансфер на современном автомобиле в любой уголок страны и позабочусь, чтобы ваша поездка прошла без забот, максимально комфортно и безопасно. Всё, что останется вам — наслаждаться путешествием!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Романова)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Романова)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Романова)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Романова)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Романова)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Романова)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Оксана)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Оксана)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Оксана)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Оксана)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Оксана)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Оксана)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Оксана)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Оксана)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Оксана)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Анна)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Анна)Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу (Анна)
Л
Лисецкий
7 сен 2025
Всё прошло хорошо. Вовремя подана машина. Комфортно и безопасно доехали. Водитель поддерживает всё темы, коммуникабелен. Всё что могли посмотрели. Рекомендуем.
Дата посещения: 1 сентября 2025
А
Алёна
3 ноя 2025
Николай, отличный организатор поездок! Было очень приятно и комфортно с ним. В салоне вода, конфеты и сладости,что очень приятно. Приятный собеседник. Всем очень рекомендуем! Выстроил наш маршрут по интересам,чем мы очень остались довольны!
Романова
Романова
28 окт 2025
Ездили в октябре 2025 с Николаем, очень понравилась поездка! Водитель очень приятный, вежливый, в машине с двумя детьми и двое взрослых было очень комфортно)) детям понравились конфеты, вода в дороге, они ставят 100 баллов за путешествие)) сама Беловежская пуща замечательное место с реликтовыми лесами, интересный музей на территории) Но конечно хочется еще раз вернуться погулять еще)
Ездили в октябре 2025 с Николаем, очень понравилась поездка! Водитель очень приятный, вежливый, в машине сЕздили в октябре 2025 с Николаем, очень понравилась поездка! Водитель очень приятный, вежливый, в машине сЕздили в октябре 2025 с Николаем, очень понравилась поездка! Водитель очень приятный, вежливый, в машине сЕздили в октябре 2025 с Николаем, очень понравилась поездка! Водитель очень приятный, вежливый, в машине сЕздили в октябре 2025 с Николаем, очень понравилась поездка! Водитель очень приятный, вежливый, в машине сЕздили в октябре 2025 с Николаем, очень понравилась поездка! Водитель очень приятный, вежливый, в машине с
Т
Татьяна
7 окт 2025
Очень понравилась поездка в Беловежскую пущу с Николаем - вежливым, внимательным и предупредительным водителем.
Комфортный автомобиль, высокий уровень организации и приятная беседа - обязательно вернемся снова. Спасибо!
М
Мария
19 сен 2025
Мы из Якутии. У нас сбылась давняя мечта, ещё с советских времён, побывать в Республике Беларусь! Одной из экскурсий мы запланировали поездку в Беловежскую пущу. Нам очень повезло! Повезло в
читать дальше

плане водителя. Наш водитель Николай не только водитель, он практически гид. С первых минут знакомства мы поняли, что он очень ответственно относится к делу. Машина новая, очень чистая, внутри также очень чисто. Специально для пассажиров питьевая вода, конфетки. Не машина, а офис на колесах! Даже зарядные кабели для всех телефонов. Николай - человек очень культурный, общительный, интеллигентный,эрудированный, в общем приятный во всех отношениях. Везде всё подсказывает, советует. В общем, мы насладились этой поездкой и очень-очень довольны! Рекомендуем Николая всем! Не пожалеете! Ещё раз спасибо, Николай! Удачи во всём!

И
Ирина
11 сен 2025
Интересная экскурсия в Беловежскую пущу с водителем гидом Николаем. Прекрасный собеседник. Все рассказал,показал,проводил. Идеально чистый автомобиль. Есть вода,сладости. Аккуратно довёз. Спасибо!
Оксана
Оксана
1 сен 2025
Хочу поделиться впечатлениями от недавней поездки в Беловежскую пущу с трансфером из Бреста (август 2025).
Трансфер: безупречная организация
Сам трансфер оставил исключительно положительные эмоции.
· Пунктуальность: Водитель прибыл чётко в оговоренное время, что
читать дальше

сразу задало позитивный настрой.
· Чистота и комфорт: Машина была идеально чистой как снаружи, так и внутри. Очень порадовало отсутствие каких-либо посторонних запахов в салоне, что говорит о хорошем уходе за автомобилем.
· Водитель: Водитель был опрятно одет, корректен и вежлив, дорогу знал отлично, ехали комфортно и безопасно.
Дискуссионный момент: вода и снеки. В салоне были предоставлены бутилированная вода и сладкие снеки(печенье, конфеты). С водой всё однозначно хорошо – это большой плюс. А вот со сладостями не всё так просто. С одной стороны, это приятный бонус. С другой – для семей с детьми это может стать неожиданным соблазном. Если в вашей семье принято ограничивать сладкое, этот момент лучше уточнить у компании или водителя заранее, чтобы избежать ненужных капризов и конфликтов.
Беловежская пуща: природа и животные
· Природа: Это, безусловно, главная причина посетить это место. Лес потрясающий, чувствуется его древность и мощь. Гулять по нему – одно удовольствие, особенно если повезёт с погодой.
· Вольеры с животными: Отношение к этому месту двоякое. С одной стороны, увидеть зубров, оленей, лошадей вблизи интересно. Лошадки охотно идут на контакт, дают себя погладить. С другой – коллекция животных довольно минималистичная.
· Кормление: Администрация разрешает кормить животных только сухариками из обычного чёрного хлеба, которые продаются на месте. Если вы планируете угостить кого-то морковкой или яблоком (что было бы логично), будьте готовы, что это может быть запрещено. Рекомендую взять угощение с собой, но сначала discreetly (ненавязчиво) уточнить у смотрителя, можно ли его давать.
Музей природы: Лично нам не понравился. Представляет собой несколько залов с чучелами животных и птиц. Выглядит довольно устаревшим. Аудиогид оплачивается отдельно от входного билета, что делает посещение ещё дороже.
Итог: В целом, поездка получилась интересной и познавательной. Увидеть Беловежскую пущу однозначно стоит, но, на мой взгляд, это поездка ровно на один раз. Трансфером же остались довольны на все 100% и можем его смело рекомендовать.

Хочу поделиться впечатлениями от недавней поездки в Беловежскую пущу с трансфером из Бреста (август 2025).Хочу поделиться впечатлениями от недавней поездки в Беловежскую пущу с трансфером из Бреста (август 2025).Хочу поделиться впечатлениями от недавней поездки в Беловежскую пущу с трансфером из Бреста (август 2025).Хочу поделиться впечатлениями от недавней поездки в Беловежскую пущу с трансфером из Бреста (август 2025).Хочу поделиться впечатлениями от недавней поездки в Беловежскую пущу с трансфером из Бреста (август 2025).Хочу поделиться впечатлениями от недавней поездки в Беловежскую пущу с трансфером из Бреста (август 2025).Хочу поделиться впечатлениями от недавней поездки в Беловежскую пущу с трансфером из Бреста (август 2025).Хочу поделиться впечатлениями от недавней поездки в Беловежскую пущу с трансфером из Бреста (август 2025).Хочу поделиться впечатлениями от недавней поездки в Беловежскую пущу с трансфером из Бреста (август 2025).
Д
Диага
30 авг 2025
Очень приятное путешествие, машина чистая, внимание к деталям и комфорту пассажиров, очень понравилось рекомендую.
О
Ольга
18 авг 2025
Спасибо Николаю за то, что наша поездка в Беловежскую пущу прошла интересно, занимательно и вкусно. На всем протяжении чувствовалась отцовская забота. Воспоминания об этой поездке останутся с нами навсегда.
И
Игорь
16 авг 2025
Все прошло отлично!!! Однозначно рекомендую!!!
Ирина
Ирина
12 авг 2025
11 августа совершили мини-путешествие из Бреста в Беловежскую пущу, замечательный водитель Николай, очень доброжелательный, вежливый, рассказал нам много интересного о Беларуси. Поездка очень комфортная, в пути есть возможность попить воды, угоститься конфетами или снеками. Все вовремя, без задержек, Николай по пути подвозил также к Каменецкой башне. Очень благодарны за поездку и прекрасно проведённое время. Однозначно советуем и рекомендуем 👍
И
Игорь
12 авг 2025
Добрый день всем. Сегодня воспользовались услугами Николая по поездке в Беловежскую пущу. Николай позвонил накануне, и предложил сдвинуть выезд из Бреста на час раньше, что бы мы имели возможность попасть
читать дальше

на экскурсию, которая проходит там в 11 часов. Мы до этого планировали только трансфер, но предложение Николая нас заинтересовало и мы согласились. Машина была подана заранее. Что сразу бросилось в глаза, так это чистота в салоне и опрятный вид водителя. В машине Николай предложил нам конфеты и воду в бутылках. Вроде мелочь, но встречается не у каждого. За время поездки Николай рассказывал о достопримечательностях, мимо которых мы проезжали, о Бресте и тех местах, в которых нам предстояло сегодня побывать. По прикзду, Николай помог нам с покупкой билетов, объяснил, где что находиться, где можно поесть и где он нас будет ждать. Даже если мы не уложимся в оплаченное время, просил не беспокоиться, что он подождет. После всех экскурсий и обеда мы вернулись на стоянку, и Николай повез нас обратно. По пути обратно мы посетили еще Каменецкую вежу. Там мы тоже пробыли около часа с экскурсией и поехали обратно в Брест. Поездкой остались очень довольны. Все прошло просто очень замечательно. Огромное спасибо Николаю за его внимание к нам и доброжелательность.

J
Jrcfyf
10 авг 2025
Николай встретил в удобном для нас месте. Поездка была спланирована сразу по приезду в Брест, поэтому ездили с чемоданом. После поездки отвёз по адресу бронирования жилья. В машине чисто, комфортно, предлагается вода и снэки. Спасибо за поездку.
Анна
Анна
7 авг 2025
Наш трансфер был запланирован на 5 августа. Николай созвонился со мной 4 числа, что бы подтвердить брорирование. Мы должны были выезжать в 10 утра. Николай порекомендовал нам выезд - в
читать дальше

9 часов, что бы успеть на экскурсии в Пуще. Первая эускурсия стартует в 11 часов и если бы мы выехали в 10 утра, как планировали, то не успели бы. Огромное спасибо за такую рекомендацию!

Николай очень аккуратный водитель. Вождение спокойное (со мной было двое детей и для меня это было важно).
В машине была холодная вода и легкий перекус, что очень приятно.
На обратном пути заехали посмотреть Каменецкую башню и деревню с аистами. Дети были в восторге.
Однозначно рекомендую Николая.
Спасибо за чудесную поездку в Беловежскую Пущу!

Наш трансфер был запланирован на 5 августа. Николай созвонился со мной 4 числа, что бы подтвердитьНаш трансфер был запланирован на 5 августа. Николай созвонился со мной 4 числа, что бы подтвердитьНаш трансфер был запланирован на 5 августа. Николай созвонился со мной 4 числа, что бы подтвердить
О
Ольга
4 авг 2025
Воспользовались услугами водителя Николая. Он осуществлял трансфер в Беловежскую пущу из Бреста. Видно профессиональное и добросовестное отношение к своей работе, аккуратное, безопасное вождение. Николай очень приятный в общении человек. Много
читать дальше

знает, рассказал об особенностях жизни в регионе. Приятный бонус: снеки, конфеты и охлажденная вода на протяжении всего пути, любезно предоставленные Николаем. Если будет возможность оказаться в следующий раз в Бресте, обязательно воспользуемся его услугами.

Входит в следующие категории Бреста

Похожие экскурсии из Бреста

Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
На машине
9 часов
-
10%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
Туда, где любили охотиться польские короли и русские цари
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
10 710 ₽11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
Комфортно добраться до главного заповедника Беларуси
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
На машине
6 часов
-
30%
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
С комфортом съездить в один из древнейших реликтовых лесов Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽17 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бресте