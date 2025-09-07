Я организую трансфер из Бреста в Беловежскую пущу: без лишней суеты, в комфортном автомобиле и с гибким временем отправления. Всё, что останется вам — наслаждаться путешествием.
Описание трансфер
Беловежская пуща — это не просто лес. Это уникальный мир с первозданной природой, древними деревьями и редкими обитателями.
Поездка будет прекрасно организованной, комфортной и безопасной. В согласованное время автомобиль с водителем будет ожидать вас в месте назначения.
Дорога из Бреста в Беловежскую пущу займёт около часа в одну сторону по живописной дороге. По пути мы можем остановиться и полюбоваться видами, если захотите.
Затем у вас будет до 6 часов — на посещение нацпарка. Здесь вас ждёт Музей природы и народного быта, демонстрационные вольеры с дикими животными, поместье белорусского Деда Мороза, 600-летний дуб, археологический музей под открытым небом, пешие и велосипедно-туристические маршруты.
На обратном пути вы исследуете оборонительное сооружение 13 века — Каменецкую башню. При желании подниметесь на её смотровую площадку с видом на старинный город Каменец и заглянете в музей.
После окончания путешествия я отвезу вас к месту назначения в Бресте.
Организационные детали
- Обратите внимание: индивидуальный трансфер не является экскурсией, это услуга по перевозке путешественников
- Путешествуем на комфортабельном кроссовере Honda CR-V 2020 г. в. с кондиционером и удобными сиденьями. В автомобиле есть бутилированная вода, детские кресла и бустер — по запросу
- Пассажиры и багаж застрахованы
- Доплата оставшейся суммы производится перед началом поездки в белорусских рублях
- Время трансфера может корректироваться с учётом ваших интересов и пожеланий
- В заповеднике вы можете воспользоваться услугами аудиогида, экскурсовода или исследовать объекты самостоятельно
- Входные билеты в музеи, посещение туристических объектов и экскурсионное обслуживание в заповеднике оплачиваются дополнительно
- По вашему запросу мы можем забронировать для вас билеты на обзорную экскурсию по Беловежской пуще и/или экскурсию в поместье белорусского Деда Мороза. В понедельник экскурсии не проводятся
- Если проголодаетесь — отвезу вас на обед в один из лучших ресторанов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Комфортный автомобиль, высокий уровень организации и приятная беседа - обязательно вернемся снова. Спасибо!
Трансфер: безупречная организация
Сам трансфер оставил исключительно положительные эмоции.
