Увидеть один из старейших лесов Европы и встретиться с символом Беларуси — зубром — можно всего за полдня. Я организую трансфер из Бреста в Беловежскую пущу: без лишней суеты, в комфортном автомобиле и с гибким временем отправления. Всё, что останется вам — наслаждаться путешествием.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Беловежская пуща — это не просто лес. Это уникальный мир с первозданной природой, древними деревьями и редкими обитателями.

Поездка будет прекрасно организованной, комфортной и безопасной. В согласованное время автомобиль с водителем будет ожидать вас в месте назначения.

Дорога из Бреста в Беловежскую пущу займёт около часа в одну сторону по живописной дороге. По пути мы можем остановиться и полюбоваться видами, если захотите.

Затем у вас будет до 6 часов — на посещение нацпарка. Здесь вас ждёт Музей природы и народного быта, демонстрационные вольеры с дикими животными, поместье белорусского Деда Мороза, 600-летний дуб, археологический музей под открытым небом, пешие и велосипедно-туристические маршруты.

На обратном пути вы исследуете оборонительное сооружение 13 века — Каменецкую башню. При желании подниметесь на её смотровую площадку с видом на старинный город Каменец и заглянете в музей.

После окончания путешествия я отвезу вас к месту назначения в Бресте.

Организационные детали