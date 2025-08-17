Моя задача — организовать для вас удобный трансфер до Беловежской пущи. Я встречу вас в любой точке Бреста, а после — верну обратно. Поездка пройдёт на современном автомобиле с кондиционером. По запросу бесплатно предоставим детское автокресло или бустер. У вас будет время исследовать природу самостоятельно или с квалифицированными гидами нацпарка.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание трансфер
Организационные детали
- Встречу в Бресте по указанному вами адресу.
- Поездка проходит на современных автомобилях с кондиционером Toyota, Skoda, Volkswagen. По отдельному запросу организуем трансфер на микроавтобусах Renault Trafic LONG или Mercedes Sprinter (+2750 ₽).
- Дорога в одну сторону занимает 1 час.
- В национальном парке у вас будет 6 часов свободного времени.
- Обратите внимание — это трансфер без экскурсии. В парке вы можете погулять сами или заказать экскурсию самостоятельно.
- Время выезда из Бреста может корректироваться в любую сторону по договорённости.
- На обратном пути в Брест мы можем посетить Каменецкую башню (Белая Вежа) — единственный сохранившийся в Беларуси в неизменном виде памятник архитектуры 12–13 веков.
- В случае необходимости бесплатно забронирую экскурсии (с транспортом и гидом пущи) и сопровожу по нацпарку.
- В поездке с вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 146 туристов
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм. Официально осуществляю пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включён в соответствующий Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного и внутреннего туризма.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
17 авг 2025
Провели чудесный день в компании Андрея на экскурсии в Беловежскую пущу, это не просто трансфер - это полноценная экскурсия, где дружелюбный гид Андрей рассказывает много интересных фактов про Беларусь, причем
Дата посещения: 12 августа 2025
Любовь
26 сен 2025
Прекрасный гид-водитель. Очень много знает и очень многих знает))
Экскурсия прошла замечательно и очень познавательно.
Подойдет для любого возраста!
Очень рекомендую! 👍
Экскурсия прошла замечательно и очень познавательно.
Подойдет для любого возраста!
Очень рекомендую! 👍
Марья
13 сен 2025
Большое спасибо Андрею и Василию за трансфер. У нас было ограниченное время на путешествие, торопились, боялись многое упустить и что наверняка придется приехать еще раз, но Василий в дороге показал себя не только хорошим водителем, но и отличным гидом, поэтому поездка прошла интересно, любопытные факты, живописные места по пути, мы очень довольны, рекомендуем!
К
Кирилл
16 авг 2025
Большое спасибо Андрею! Помог нам добраться до Беловежской пущи и Брестской крепости. По пути услышали много интересно про пущу и крепость. Машина комфортная, однозначно рекомендую.
М
Мария
16 авг 2025
Ездили в Беловежскую пущу с Андреем. Очень понравилось, довольны экскурсией на 💯. Машина комфортабельная, даже для детей были детские кресла. Все удобно и комфортно. Андрей много интересной информации рассказал, полноценная экскурсия с гидом. Мы довольны, однозначно рекомендую. Приедем ещё раз в Брест, однозначно воспользуемся ещё раз его услугами.
Е
Елена
4 авг 2025
Всё понравилось. Всё организованно хорошо и вовремя и интересно!
Ольга
3 авг 2025
Поездка была комфортной, неутомительной, за счёт увлекательной беседы с Андреем. Благодарю организатора не только за прекрасную поездку в Беловежскую пущу, но и за полезные остановки по пути.
В
Валерия
3 авг 2025
Хочется выразить огромную благодарность Андрею за великолепную и комфортную экскурсию. Все было на самом высоком уровне.
Ю
Юлия
3 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Андрей сумел всё чётко организовать. Он грамотный и внимательный. Отзывчив ко всем предложениям и просьбам. Всё это оставило исключительно положительное впечатление о поездке!
В
Владислав
30 июл 2025
О поездке с Андреем в Беловежскую пущу остались только самые приятные впечатления. Андрей очень ответственный и пунктуальный человек, после заказа сразу вышел на связь, обсудили все пожелания по поездке. Помог
е
елена
21 июл 2025
Отлично организованная поездка. Андрей заранее забронировал для нас экскурсию, подъехал по адресу даже чуть раньше и ожидал нас, поездка прошла очень комфортно. Транфер бронировали, когда ещё не было отзывов и не пожалели, что выбрали именно Андрея. По дороге получили много интересной путёвой информации и ответов на интересующие нас вопросы. Спасибо!!!
Д
Дмитрий
29 июн 2025
Не смотря на то, что в описании заявлен просто трансфер до Беловежской Пущи и обратно Андрей рассказал еще много интересного и познавательного.
В дополнение к трансферу еще и проехали по ближним к Пуще замкам (совместили две экскурсии)
В общем высший балл!!
В дополнение к трансферу еще и проехали по ближним к Пуще замкам (совместили две экскурсии)
В общем высший балл!!
О
Ольга
27 июн 2025
Спасибо нашему гиду Андрею за прекрасно организованную экскурсию в Беловежскую пущу! Комфортный транспорт, продуманная программа, интересная путевая информация наполнили нашу поездку незабываемыми впечатлениями! Рекомендуем!
А
Анна
19 июн 2025
Андрей, спасибо за приятную поездку и милый сувенир! Дорога прошла отлично, комфортно, водитель подстроимся под наш маршрут, ответил на все вопросы и даже провел мини экскурсию. Рекомендую.
