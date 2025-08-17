А Анастасия читать дальше факты не стандартные, добытые в интернете, а исторические, найденные кропотливым трудом в библиотеках Белоруссии))

Андрей заранее забронировал нам билеты на экскурсии в пуще, сопроводил нас везде, угостил Минской водичкой, отдельное спасибо за презент из Жабиц) мы в восторге, будем рекомендовать друзьям и знакомым. Привет от Анастасии, Татьяны и Семена из Вологды Провели чудесный день в компании Андрея на экскурсии в Беловежскую пущу, это не просто трансфер - это полноценная экскурсия, где дружелюбный гид Андрей рассказывает много интересных фактов про Беларусь, причем

Любовь Прекрасный гид-водитель. Очень много знает и очень многих знает))

Экскурсия прошла замечательно и очень познавательно.

Подойдет для любого возраста!

Очень рекомендую! 👍

Марья Большое спасибо Андрею и Василию за трансфер. У нас было ограниченное время на путешествие, торопились, боялись многое упустить и что наверняка придется приехать еще раз, но Василий в дороге показал себя не только хорошим водителем, но и отличным гидом, поэтому поездка прошла интересно, любопытные факты, живописные места по пути, мы очень довольны, рекомендуем!

К Кирилл Большое спасибо Андрею! Помог нам добраться до Беловежской пущи и Брестской крепости. По пути услышали много интересно про пущу и крепость. Машина комфортная, однозначно рекомендую.

М Мария Ездили в Беловежскую пущу с Андреем. Очень понравилось, довольны экскурсией на 💯. Машина комфортабельная, даже для детей были детские кресла. Все удобно и комфортно. Андрей много интересной информации рассказал, полноценная экскурсия с гидом. Мы довольны, однозначно рекомендую. Приедем ещё раз в Брест, однозначно воспользуемся ещё раз его услугами.

Е Елена Всё понравилось. Всё организованно хорошо и вовремя и интересно!

Ольга Поездка была комфортной, неутомительной, за счёт увлекательной беседы с Андреем. Благодарю организатора не только за прекрасную поездку в Беловежскую пущу, но и за полезные остановки по пути.

В Валерия Хочется выразить огромную благодарность Андрею за великолепную и комфортную экскурсию. Все было на самом высоком уровне.

Ю Юлия Экскурсия очень понравилась. Андрей сумел всё чётко организовать. Он грамотный и внимательный. Отзывчив ко всем предложениям и просьбам. Всё это оставило исключительно положительное впечатление о поездке!

В Владислав читать дальше забронировать нам автобусную экскурсию по самому заповеднику, что очень непросто в пик туристического сезона. Везде сопровождал и встречал нас, ориентировал по оптимальным маршрутам посещения интересных мест. Поездка состоялась на комфортном микроавтобусе, для младшего ребенка был предоставлен бустер. В пути Андрей рассказал нам много интересного о Белоруссии, ее истории, людях, достопримечательностях. По впечатлениям детей именно поездка в Беловежскую пущу оставила у них самые яркие впечатления. Однозначно всем рекомендую этого замечательного гида и водителя при путешествиях из Бреста! Андрей, Вам успехов и привет из Санкт-Петербурга! С уважением, Владислав О поездке с Андреем в Беловежскую пущу остались только самые приятные впечатления. Андрей очень ответственный и пунктуальный человек, после заказа сразу вышел на связь, обсудили все пожелания по поездке. Помог

е елена Отлично организованная поездка. Андрей заранее забронировал для нас экскурсию, подъехал по адресу даже чуть раньше и ожидал нас, поездка прошла очень комфортно. Транфер бронировали, когда ещё не было отзывов и не пожалели, что выбрали именно Андрея. По дороге получили много интересной путёвой информации и ответов на интересующие нас вопросы. Спасибо!!!

Д Дмитрий Не смотря на то, что в описании заявлен просто трансфер до Беловежской Пущи и обратно Андрей рассказал еще много интересного и познавательного.

В дополнение к трансферу еще и проехали по ближним к Пуще замкам (совместили две экскурсии)

В общем высший балл!!

О Ольга Спасибо нашему гиду Андрею за прекрасно организованную экскурсию в Беловежскую пущу! Комфортный транспорт, продуманная программа, интересная путевая информация наполнили нашу поездку незабываемыми впечатлениями! Рекомендуем!