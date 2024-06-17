Улицами и переулками Бреста

Погрузитесь в атмосферу Бреста, прогуливаясь по его улицам и переулкам. Откройте для себя скрытые уголки города и узнайте интересные истории
Экскурсия «Улицами и переулками Бреста» предлагает уникальную возможность увидеть город с разных сторон.

Вас ждут не только знаменитые достопримечательности, но и уютные уголки, скрытые от глаз большинства туристов. Каждое место имеет
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свою историю, которая раскрывается в ходе прогулки. Это шанс узнать Брест таким, каким его видят местные жители, и проникнуться его атмосферой. Бронируйте экскурсию и откройте для себя новый взгляд на этот удивительный город

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные истории города
  2. 🏛 Архитектурные памятники
  3. 📚 Литературные загадки
  4. 🌆 Атмосферные дворики
  5. 🕯 Живые традиции

Что можно увидеть

  • Центральная площадь Бреста
  • Польский квартал
  • Аллея литературных фонарей
  • Памятник 1000-летию
  • Дворики исторических домов
  • Наружная реклама 20-х годов
  • Место зажжения керосиновых фонарей
Улицами и переулками Бреста
Улицами и переулками Бреста
Улицами и переулками Бреста
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Центральную площадь Бреста
  • Польский квартал с уютной застройкой 1920-х годов
  • Аллею литературных фонарей, где вы проверите свои знания в классике
  • Памятник 1000-летию, посвящённый средневековому и современному городу
  • Дворики исторических домов
  • Наружную рекламу 20-х годов, бережно охраняемую городом
  • Место зажжения керосиновых фонарей

Вы узнаете:

  • Зачем в Брест приезжал Диего Марадона
  • Как получилось, что фонарщик зажигает фонари 15 лет без отдыха
  • Почему на стенах можно увидеть надписи на идише
  • Что нужно делать с любовником Георгием, вылезающим из окна

И многое другое!

Организационные детали

  • Мы пройдём около 3 км. Выбирайте удобную обувь.
  • Оплата осуществляется в белорусских рублях по курсу, установленному на день проведения экскурсии

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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