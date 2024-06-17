Надежда — ваш гид в Бресте

читать дальше доступность рассказа, индивидуальный подход, ненавязчивость, терпение, спокойствие и непринуждённый юмор. В свободное от работы время я занимаюсь спортом, чтением, семьей. Я — мама двоих детей, поэтому наверняка найду общий язык и с вашими.

Меня зовут Надежда, я — гид по образованию. Вот уже 10 лет работаю по специальности, провела тысячи экскурсий и стала частым гидом. Мои главные принципы в общении с гостями города: