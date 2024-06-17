Экскурсия «Улицами и переулками Бреста» предлагает уникальную возможность увидеть город с разных сторон.
Вас ждут не только знаменитые достопримечательности, но и уютные уголки, скрытые от глаз большинства туристов. Каждое место имеет
Вас ждут не только знаменитые достопримечательности, но и уютные уголки, скрытые от глаз большинства туристов. Каждое место имеет
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные истории города
- 🏛 Архитектурные памятники
- 📚 Литературные загадки
- 🌆 Атмосферные дворики
- 🕯 Живые традиции
Что можно увидеть
- Центральная площадь Бреста
- Польский квартал
- Аллея литературных фонарей
- Памятник 1000-летию
- Дворики исторических домов
- Наружная реклама 20-х годов
- Место зажжения керосиновых фонарей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Центральную площадь Бреста
- Польский квартал с уютной застройкой 1920-х годов
- Аллею литературных фонарей, где вы проверите свои знания в классике
- Памятник 1000-летию, посвящённый средневековому и современному городу
- Дворики исторических домов
- Наружную рекламу 20-х годов, бережно охраняемую городом
- Место зажжения керосиновых фонарей
Вы узнаете:
- Зачем в Брест приезжал Диего Марадона
- Как получилось, что фонарщик зажигает фонари 15 лет без отдыха
- Почему на стенах можно увидеть надписи на идише
- Что нужно делать с любовником Георгием, вылезающим из окна
И многое другое!
Организационные детали
- Мы пройдём около 3 км. Выбирайте удобную обувь.
- Оплата осуществляется в белорусских рублях по курсу, установленному на день проведения экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Бресте
Меня зовут Надежда, я — гид по образованию. Вот уже 10 лет работаю по специальности, провела тысячи экскурсий и стала частым гидом. Мои главные принципы в общении с гостями города:Задать вопрос
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