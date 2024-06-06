Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Бреста

Найдено 7 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Бресте, цены от 140 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Брест - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Популярное предложение
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
«Улица Мицкевича с уникальными памятниками архитектуры: здание педагогического университета им»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
3 500 за всё до 6 чел.
Пограничный Брест: неожиданные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
«На прогулке по историческому центру мы пройдём по улицам, где спрятаны маленькие сокровища и дорогие жителям места»
11 июня в 19:00
20 июня в 20:00
5 000 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
«Улица Советская — брестский Арбат»
Расписание: ежедневно в 10:30
10 июня в 10:30
16 июня в 10:30
18521 667 за человека
Еврейское наследие Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Брест: улицами старого города
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Брест: улицами старого города
Экскурсия по Бресту позволит вам узнать больше о его историческом прошлом, прогуляться по центру города и увидеть знаменитые архитектурные объекты
Начало: Пл. Ленина
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
140Br за всё до 6 чел.
Улицами и двориками довоенного Бреста
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Улицами и двориками довоенного Бреста
Начало: Ленина, 3
«Мы пройдемся по исторической части города, улицами и двориками довоенного Бреста»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 18:00
10 июня в 13:00
150Br за всё до 7 чел.
Улицами и переулками Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Улицами и переулками Бреста: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, прогуливаясь по его улицам и переулкам. Откройте для себя скрытые уголки города и узнайте интересные истории
Сегодня в 19:30
17 июня в 09:30
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    6 июня 2024
    Брест - город контрастов
    Спасибо Зое за прекрасную экскурсию! Мы влюбились в Брест!
  • К
    Кирилл
    3 июня 2024
    Брест - город контрастов
    Очень классный маршрут и великолепный гид!
    Очень классный маршрут и великолепный гид!
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Брест - город контрастов
    Все очень понравилось, советую
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Еврейское наследие Бреста
    Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.
  • Д
    Дарья
    28 мая 2024
    Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
    Экскурсию для нас проводила Анна. Очень интересно,живо и нескучно преподнесли материал. Нам понравилось!
  • И
    Иван
    12 мая 2024
    Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
    Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.
    Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человекомПонравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человекомПонравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человекомПонравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человекомПонравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человекомПонравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Пограничный Брест: неожиданные истории
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод очень интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Однозначно рекомендую.
  • С
    Сергеева
    7 мая 2024
    Брест: улицами старого города
    Очень интересная и познавательная экскурсия, которая позволяет понять, что Брест - это не только город подвига защитников Брестской крепости, но
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    город со своей историей и с историями многих поколений жителей. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье! Два часа пролетели увлекательно и незаметно! Думаю, что мы еще не раз вернемся в этот город!

  • Г
    Галина
    3 мая 2024
    Пограничный Брест: неожиданные истории
    Огромное спасибо Максиму за экскурсию! Великолепный гид! Увлёк интересным рассказом и взрослых, и подростков! Обсуждали с друзьями услышанное ещё весь отпуск!
  • А
    Алина
    24 апреля 2024
    Пограничный Брест: неожиданные истории
    Спасибо большое Максиму за супер экскурсию по Бресту! Даже дождь нас не испугал! Нас было 13 человек, включая детей! Понравилось всем! Рекомендуем!
    Спасибо большое Максиму за супер экскурсию по Бресту! Даже дождь нас не испугал! Нас было 13 человек, включая детей! Понравилось всем! Рекомендуем!Спасибо большое Максиму за супер экскурсию по Бресту! Даже дождь нас не испугал! Нас было 13 человек, включая детей! Понравилось всем! Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Брест - город контрастов
  2. Пограничный Брест: неожиданные истории
  3. Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
  4. Еврейское наследие Бреста
  5. Брест: улицами старого города
Какие места ещё посмотреть в Бресте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Брестская Крепость
  2. Самое главное
  3. Железнодорожный вокзал
  4. Беловежская пуща
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 140 до 5 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бреста. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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