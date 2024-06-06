1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
«Улица Мицкевича с уникальными памятниками архитектуры: здание педагогического университета им»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
«На прогулке по историческому центру мы пройдём по улицам, где спрятаны маленькие сокровища и дорогие жителям места»
11 июня в 19:00
20 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
«Улица Советская — брестский Арбат»
Расписание: ежедневно в 10:30
10 июня в 10:30
16 июня в 10:30
18521 667₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брест: улицами старого города
Экскурсия по Бресту позволит вам узнать больше о его историческом прошлом, прогуляться по центру города и увидеть знаменитые архитектурные объекты
Начало: Пл. Ленина
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
140Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улицами и двориками довоенного Бреста
Начало: Ленина, 3
«Мы пройдемся по исторической части города, улицами и двориками довоенного Бреста»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 18:00
10 июня в 13:00
150Br за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Улицами и переулками Бреста: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, прогуливаясь по его улицам и переулкам. Откройте для себя скрытые уголки города и узнайте интересные истории
Сегодня в 19:30
17 июня в 09:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина6 июня 2024Спасибо Зое за прекрасную экскурсию! Мы влюбились в Брест!
- ККирилл3 июня 2024Очень классный маршрут и великолепный гид!
- ЯЯна2 июня 2024Все очень понравилось, советую
- ННаталья1 июня 2024Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.
- ДДарья28 мая 2024Экскурсию для нас проводила Анна. Очень интересно,живо и нескучно преподнесли материал. Нам понравилось!
- ИИван12 мая 2024Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.
- ААнна10 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод очень интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Однозначно рекомендую.
- ССергеева7 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, которая позволяет понять, что Брест - это не только город подвига защитников Брестской крепости, но
- ГГалина3 мая 2024Огромное спасибо Максиму за экскурсию! Великолепный гид! Увлёк интересным рассказом и взрослых, и подростков! Обсуждали с друзьями услышанное ещё весь отпуск!
- ААлина24 апреля 2024Спасибо большое Максиму за супер экскурсию по Бресту! Даже дождь нас не испугал! Нас было 13 человек, включая детей! Понравилось всем! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 140 до 5 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бреста. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод