Найдено 7 экскурсий в категории « Улицы и переулки » в Бресте, цены от 140 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Улицы и переулки»

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бреста. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод