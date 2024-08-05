Эта экскурсия создана для тех, кто стремится узнать Брест с необычной стороны. Город, опередивший Чикаго, скрывает множество тайн. Вы услышите о жизни контрабандистов, еврейских погромах и героизме брестчан во время

оккупации. Посетите памятник св. Афанасию Брестскому, синагогу Экдеш, зловещую тюрьму «Краснуха» и другие уникальные места. Узнайте, почему Брест считался самым современным городом мира в 19 веке и где Вольф Мессинг нашел укрытие. Экскурсия сопровождается демонстрацией исторических фотоматериалов

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Памятник св. Афанасию Брестскому — небесному покровителю Бреста. Мученик Афанасий принял смерть за православную веру в 1648 году. Его жизненный путь лишний раз убедит вас, что история носит цикличный характер.

Синагога Экдеш — единственная действующая, несмотря на то, что в Бресте проживает самая древняя еврейская община Восточной Европы.

Тюрьма «Краснуха», получившая такое название за цвет облицовочной плитки. Это здание обладает зловещей аурой: в её стенах окончили свой жизненный путь многие известные брестчане. Я расскажу самые трагичные истории.

Аллея керосиновых фонарей — не просто часть пешеходной улицы, где фонарщик в форме петровских времён ежедневно зажигает старинные фонари. Здесь сосредоточена вся история Бреста.

Аптека С. Гринберга — уникальное сооружение, которое за 100-летнюю историю ни разу не меняло своего назначения.

Кинотеатр «Беларусь» — возведён на несущих конструкциях большой хоральной синагоги, строительство которой обошлось императору Николаю I в кругленькую сумму.

Площадь Свободы. Как и многие объекты Бреста, при каждой новой власти площадь меняла своё название. Я познакомлю вас не только с сохранившейся архитектурой довоенного Бреста, но и с судьбами его жителей, проживавших в этом элитном районе.

Памятник 1000-летию города. Задуман как модель Бреста, отображённая в обобщённых исторических образах.

Вы узнаете:

Почему в 19 веке Брест по праву считался самым современным городом мира

Чем Брест на десятки лет опередил Чикаго

В каком месте города Вольф Мессинг нашел укрытие, сбежав из Германии в Советский Союз

В чём состоит трагедия брестского гетто

Какие знаменитые личности тесно связаны с городом

И многое другое!

Экскурсия сопровождается демонстрацией исторических фотоматериалов.

Организационные детали

Если вы планируете обедать после экскурсии, сообщите об этом заранее, чтобы я смог подстроить маршрут в зависимости от расположения выбранного вами заведения.