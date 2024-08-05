5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты
- 🏛️ Посещение малоизвестных мест
- 📸 Демонстрация исторических фотоматериалов
- 🕵️♂️ Истории контрабандистов и героев
- 🌍 Узнайте, чем Брест опередил Чикаго
Что можно увидеть
- Памятник св. Афанасию Брестскому
- Синагога Экдеш
- Тюрьма «Краснуха»
- Аллея керосиновых фонарей
- Аптека С. Гринберга
- Кинотеатр «Беларусь»
- Площадь Свободы
- Памятник 1000-летию города
Описание экскурсии
Памятник св. Афанасию Брестскому — небесному покровителю Бреста. Мученик Афанасий принял смерть за православную веру в 1648 году. Его жизненный путь лишний раз убедит вас, что история носит цикличный характер.
Синагога Экдеш — единственная действующая, несмотря на то, что в Бресте проживает самая древняя еврейская община Восточной Европы.
Тюрьма «Краснуха», получившая такое название за цвет облицовочной плитки. Это здание обладает зловещей аурой: в её стенах окончили свой жизненный путь многие известные брестчане. Я расскажу самые трагичные истории.
Аллея керосиновых фонарей — не просто часть пешеходной улицы, где фонарщик в форме петровских времён ежедневно зажигает старинные фонари. Здесь сосредоточена вся история Бреста.
Аптека С. Гринберга — уникальное сооружение, которое за 100-летнюю историю ни разу не меняло своего назначения.
Кинотеатр «Беларусь» — возведён на несущих конструкциях большой хоральной синагоги, строительство которой обошлось императору Николаю I в кругленькую сумму.
Площадь Свободы. Как и многие объекты Бреста, при каждой новой власти площадь меняла своё название. Я познакомлю вас не только с сохранившейся архитектурой довоенного Бреста, но и с судьбами его жителей, проживавших в этом элитном районе.
Памятник 1000-летию города. Задуман как модель Бреста, отображённая в обобщённых исторических образах.
Вы узнаете:
- Почему в 19 веке Брест по праву считался самым современным городом мира
- Чем Брест на десятки лет опередил Чикаго
- В каком месте города Вольф Мессинг нашел укрытие, сбежав из Германии в Советский Союз
- В чём состоит трагедия брестского гетто
- Какие знаменитые личности тесно связаны с городом
И многое другое!
Экскурсия сопровождается демонстрацией исторических фотоматериалов.
Организационные детали
Если вы планируете обедать после экскурсии, сообщите об этом заранее, чтобы я смог подстроить маршрут в зависимости от расположения выбранного вами заведения.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Но… их вы можете посетить и сами. На экскурсии же с Петром попадаешь в тайные уголочки