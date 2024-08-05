Неизвестный Брест

Экскурсия для тех, кто хочет узнать Брест с новой стороны. Истории контрабандистов, еврейские погромы и укрытие Вольфа Мессинга ждут вас
Эта экскурсия создана для тех, кто стремится узнать Брест с необычной стороны. Город, опередивший Чикаго, скрывает множество тайн. Вы услышите о жизни контрабандистов, еврейских погромах и героизме брестчан во время
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оккупации. Посетите памятник св. Афанасию Брестскому, синагогу Экдеш, зловещую тюрьму «Краснуха» и другие уникальные места.

Узнайте, почему Брест считался самым современным городом мира в 19 веке и где Вольф Мессинг нашел укрытие. Экскурсия сопровождается демонстрацией исторических фотоматериалов

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные исторические факты
  2. 🏛️ Посещение малоизвестных мест
  3. 📸 Демонстрация исторических фотоматериалов
  4. 🕵️‍♂️ Истории контрабандистов и героев
  5. 🌍 Узнайте, чем Брест опередил Чикаго
Неизвестный Брест
Неизвестный Брест
Неизвестный Брест
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Памятник св. Афанасию Брестскому
  • Синагога Экдеш
  • Тюрьма «Краснуха»
  • Аллея керосиновых фонарей
  • Аптека С. Гринберга
  • Кинотеатр «Беларусь»
  • Площадь Свободы
  • Памятник 1000-летию города

Описание экскурсии

Памятник св. Афанасию Брестскому — небесному покровителю Бреста. Мученик Афанасий принял смерть за православную веру в 1648 году. Его жизненный путь лишний раз убедит вас, что история носит цикличный характер.

Синагога Экдеш — единственная действующая, несмотря на то, что в Бресте проживает самая древняя еврейская община Восточной Европы.

Тюрьма «Краснуха», получившая такое название за цвет облицовочной плитки. Это здание обладает зловещей аурой: в её стенах окончили свой жизненный путь многие известные брестчане. Я расскажу самые трагичные истории.

Аллея керосиновых фонарей — не просто часть пешеходной улицы, где фонарщик в форме петровских времён ежедневно зажигает старинные фонари. Здесь сосредоточена вся история Бреста.

Аптека С. Гринберга — уникальное сооружение, которое за 100-летнюю историю ни разу не меняло своего назначения.

Кинотеатр «Беларусь» — возведён на несущих конструкциях большой хоральной синагоги, строительство которой обошлось императору Николаю I в кругленькую сумму.

Площадь Свободы. Как и многие объекты Бреста, при каждой новой власти площадь меняла своё название. Я познакомлю вас не только с сохранившейся архитектурой довоенного Бреста, но и с судьбами его жителей, проживавших в этом элитном районе.

Памятник 1000-летию города. Задуман как модель Бреста, отображённая в обобщённых исторических образах.

Вы узнаете:

  • Почему в 19 веке Брест по праву считался самым современным городом мира
  • Чем Брест на десятки лет опередил Чикаго
  • В каком месте города Вольф Мессинг нашел укрытие, сбежав из Германии в Советский Союз
  • В чём состоит трагедия брестского гетто
  • Какие знаменитые личности тесно связаны с городом

И многое другое!

Экскурсия сопровождается демонстрацией исторических фотоматериалов.

Организационные детали

Если вы планируете обедать после экскурсии, сообщите об этом заранее, чтобы я смог подстроить маршрут в зависимости от расположения выбранного вами заведения.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Интурист»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Юлия
5 авг 2024
Все отлично. Маршрут неутомителен, прошли и по центральной улице и по внутренним дворикам. Послушали истории и про дни военные, и про настоящее время. Нам все понравилось.
Все отлично. Маршрут неутомителен, прошли и по центральной улице и по внутренним дворикам. Послушали истории иВсе отлично. Маршрут неутомителен, прошли и по центральной улице и по внутренним дворикам. Послушали истории иВсе отлично. Маршрут неутомителен, прошли и по центральной улице и по внутренним дворикам. Послушали истории и
￼￼Алина
31 июл 2024
На экскурсии у нас было 3 взрослых, 1 подросток и двое детей. Экскурсия очень насыщенная и познавательная! Очень интересные факты о Бресте. Подача информации живая и достаточно эмоциональная! Маршрут понравился. Будем рекомендовать. Единственно дети 7 и 9 лет подустали, для них немного тяжеловато было 2 часа. Но это зависит от детей.
Н
24 июл 2024
Очень познавательная экскурсия. Петр рассказывает доступно, эмоционально, много интересных фактов. Рекомендуем!!
М
24 июл 2024
Тото случай, когда выбрали экскурсию и не прогадали. Петр отличный рассказчик, знаток материала и настоящий житель своего города, который он любит всей душой. Петр рассказал всю непарадную историю города, но при этом понимание о истории города также появилось. Рекомендую!
Karina
20 июл 2024
Экскурсия супер! У Петра уникальная подача материала, очень познавательный материал, интересные маршруты. Нам, как минчанам, было очень познавательно узнать историю Бреста!
А
20 июл 2024
Шикарная экскурсия,понравилась всем участникам нашей разновозрастной группы. Рассказщик Петр просто великолепный. Очень рекомендую!!!
Наталья
20 июл 2024
Как любителям познавания новых мест, в этом отпуске выбор был сделан в пользу Беларуси. Так как нам не очень нравятся традиционные экскурсии с преподнесение энциклопедических материалов, мы всегда стараемся найти
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что-то более увлекательное. В городе Брест мы увидели эту экскурсию и наши ожидания оправдались. Петр очень увлекательно нам рассказал про город и истории интересных людей, когда-то живших в нем. Два часа пролетели как 20 мин, настолько было увлекательно. Сам Петр на мой взгляд больше чем экскурсовод, он занимается раскопками и трепетно относится к сохранению исторической части города. Огромное спасибо за экскурсию.

Н
19 июл 2024
Впервые посетили город Брест и, как обычный турист, предварительно начитались о каких-то туристических местах, достопримечательностях…
Но… их вы можете посетить и сами. На экскурсии же с Петром попадаешь в тайные уголочки
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Бреста, тихие дворы со своей историей (сами никогда бы туда и не зашли). Узнали исторические моменты, все доступным, легким языком. Множество фотографий, которые помогают окунуться в историю города… Однозначно рекомендую экскурсию.
Спасибо большое, Петр, за экскурсию, за интересный взгляд на город.

Входит в следующие категории Бреста

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураНочныеЛетниеСамое главноеПопулярные места

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