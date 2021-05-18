Полезная информация о Бресте
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Местное время в Бресте
20:3018
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇾 Беларусь
|Название города
|Брест
|По-английски
|Brest
|Столица региона
|Брест является столицей региона
|Население города
|300 715 чел.
|Аэропорт
|Брест BQT
|Часовой пояс
|Europe/Minsk
|Средняя высота
|142 м. от уровня моря
Где находится Брест на карте
Брест
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