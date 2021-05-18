Полезная информация о Бресте

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Местное время в Бресте
20:3018
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇾 Беларусь
Название городаБрест
По-английскиBrest
Столица регионаБрест является столицей региона
Население города300 715 чел.
АэропортБрест BQT
Часовой поясEurope/Minsk
Средняя высота142 м. от уровня моря

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Брест

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