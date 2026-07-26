Главное в Бресте: экспресс-знакомство с городом над Бугом

За час неспешной прогулки по знаменитой улице Советской вы познакомитесь с историей города, увидите главные достопримечательности, узнаете о брестском фонарщике и получите полезные рекомендации местного жителя: что посмотреть, где поесть, что привезти в подарок и как лучше продолжить знакомство с Брестом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главная улица Бреста

Мы пройдём по пешеходной Советской — любимому месту прогулок горожан. Вы узнаете, почему её называют Берестейским Арбатом и как менялся центр на протяжении веков. Рассмотрите инсталляцию «Старый город», «Счастливый сапог», памятник Тысячелетия, бывшую синагогу, пуговицу фонарщика и другие знаковые места.

История Бреста без скучных дат

Поговорим, как появился город над Бугом, чем знаменит Брест-Литовск, где находился первый монетный двор на территории современной Беларуси и какие события сформировали современный облик города. Расскажу, почему в Бресте до сих пор вручную зажигают керосиновые фонари, как появилась эта необычная традиция и чем она покоряет гостей города.

Полезные советы от местного жителя

Подскажу, какие музеи стоит посетить, где вкусно поесть, что посмотреть в окрестностях, где купить хорошие сувениры и как удобнее передвигаться по городу. После экскурсии отправлю ссылки на все рекомендации, а также подарю авторскую карту исторического центра Бреста.