Главное в Бресте: экспресс-знакомство с городом над Бугом
Главная пешеходная улица, памятник Тысячелетия, «Счастливый сапог» и знаменитый фонарщик
За час неспешной прогулки по знаменитой улице Советской вы познакомитесь с историей города, увидите главные достопримечательности, узнаете о брестском фонарщике и получите полезные рекомендации местного жителя: что посмотреть, где поесть, что привезти в подарок и как лучше продолжить знакомство с Брестом.
Описание экскурсии
Главная улица Бреста
Мы пройдём по пешеходной Советской — любимому месту прогулок горожан. Вы узнаете, почему её называют Берестейским Арбатом и как менялся центр на протяжении веков. Рассмотрите инсталляцию «Старый город», «Счастливый сапог», памятник Тысячелетия, бывшую синагогу, пуговицу фонарщика и другие знаковые места.
История Бреста без скучных дат
Поговорим, как появился город над Бугом, чем знаменит Брест-Литовск, где находился первый монетный двор на территории современной Беларуси и какие события сформировали современный облик города. Расскажу, почему в Бресте до сих пор вручную зажигают керосиновые фонари, как появилась эта необычная традиция и чем она покоряет гостей города.
Полезные советы от местного жителя
Подскажу, какие музеи стоит посетить, где вкусно поесть, что посмотреть в окрестностях, где купить хорошие сувениры и как удобнее передвигаться по городу. После экскурсии отправлю ссылки на все рекомендации, а также подарю авторскую карту исторического центра Бреста.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 75 туристов
В прошлом я учитель русского языка и литературы, в настоящем — учитель-дефектолог и гид-переводчик. Провожу экскурсии на русском или польском языках.
В Бресте живу с 2017 года. Часто ездила за рубеж, читать дальшеуменьшить
и, проезжая мимо, всегда восхищалась городом над Бугом. Решение переехать из Минска поближе к Европе далось нелегко, но о нём я ни разу не пожалела — не устаю восхищаться Брестом до сих пор. Приглашаю и вас посетить город с 1000-летней историей, чтобы увидеть его красоту своими глазами и, возможно, вернуться ещё не раз.
Общение со взрослыми и детьми — это моя стихия. Детей люблю, и это взаимно — легко найду подход даже к капризулям. И обязательно поделюсь своими знаниями и маленькими секретами Бреста!
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