Полезная информация о Беларуси
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Флаг Беларуси
|Название
|Беларусь
|Эмодзи флаг
|🇧🇾
|Полное название
|Республика Беларусь
|По-английски
|Belarus
|Столица
|Минск
|Статья о стране
|Статья о Беларуси
|Города
|Список городов
|Фотографии
|8 фото
|Валюта
|Белорусский рубль
|Площадь
|207 595 км²
|Население
|9 498 400 чел.
|Телефонный код
|+375
|Код ISO
|BY
|Основной домен
|.BY
|Соседние страны
|🇷🇺 Россия🇱🇻 Латвия🇱🇹 Литва🇵🇱 Польша🇺🇦 Украина
Подробная статья
Беларусь – основная информация о Беларуси, о достопримечательностях и истории
Последнее время туристы из СНГ чаще стали ездить на отдых в Республику Беларусь (Белоруссия) и необязательно на 2 недели, к белорусам можно "заскочить" и на пару выходных, за это время успеете посмотреть много достопримечательностей и красивых мест, недорого отведать белорусскую кухню и купить сувениры. А чтобы не потратить время впустую — прочтите нашу статью
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