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Что нужно знать о Беларуси: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 110 экскурсий
Флаг Беларуси
Флаг Беларуси
НазваниеБеларусь
Эмодзи флаг🇧🇾
Полное названиеРеспублика Беларусь
По-английскиBelarus
СтолицаМинск
Статья о странеСтатья о Беларуси
ГородаСписок городов
Фотографии8 фото
ВалютаБелорусский рубль
Площадь207 595 км²
Население9 498 400 чел.
Телефонный код+375
Код ISOBY
Основной домен.BY
Соседние страны🇷🇺 Россия🇱🇻 Латвия🇱🇹 Литва🇵🇱 Польша🇺🇦 Украина

Подробная статья

Беларусь
Беларусь – основная информация о Беларуси, о достопримечательностях и истории
Последнее время туристы из СНГ чаще стали ездить на отдых в Республику Беларусь (Белоруссия) и необязательно на 2 недели, к белорусам можно "заскочить" и на пару выходных, за это время успеете посмотреть много достопримечательностей и красивых мест, недорого отведать белорусскую кухню и купить сувениры. А чтобы не потратить время впустую — прочтите нашу статью

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