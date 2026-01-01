Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине
Побывать в местном Версале, увидеть зубров и подняться на самую легендарную башню Беларуси
Начало: Брест, ж/д вокзал, вход под шпилем, 8:00
16 мар в 11:00
17 мар в 11:00
23 500 ₽ за всё до 3 чел.
Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
Побывать в нескольких городках, вдохновиться реликтовым лесом и сходить в мини-поход по заповеднику
Начало: Брест, ж/д вокзал, утро
15 мар в 11:00
16 мар в 11:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
В гости к Зубру: Беловежская Пуща и уют усадьбы
Начало: Железнодорожный вокзал Брест
Расписание: По согласованию.
300 Br за человека
