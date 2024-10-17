Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
Побывать в нескольких городках, вдохновиться реликтовым лесом и сходить в мини-поход по заповеднику
Начало: Брест, ж/д вокзал, утро
«По желанию можно посетить Музей природы, Археологический музей под открытым небом или «Поместье белорусского Деда Мороза», открытое круглый год»
1 июл в 11:00
17 июл в 11:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
На поезде в Беларусь с посещением Брестской крепости, Коссово и Минска
Насладиться белорусским вояжем «Замки»: исследовать дворец Пусловских и Мирский замок Радзивиллов
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
«Узнаем героическую историю сооружения, осмотрим скульптуру «Жажда» и посетим Музей героической обороны Брестской крепости или экспозицию «Музей войны — территория мира»»
11 июн в 18:18
12 июл в 18:18
48 500 ₽ за человека
Экскурсионный тур в Беларусь на поезде: Брестская крепость, Минск и дегустация конфет
Уехать в белорусский вояж с посещением Беловежской пущи в Бресте и кондитерской фабрики «Коммунарка»
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
«Узнаем героическую историю сооружения, осмотрим скульптуру «Жажда» и посетим Музей героической обороны Брестской крепости или экспозицию «Музей войны – территория мира»»
1 ноя в 18:18
49 750 ₽ за человека
Индивидуальный тур по Западной Беларуси: Брестчина, Полесье и Беловежская пуща
Отдохнуть в заповедных землях, исследовать старинную архитектуру провинции и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж/д вокзал Бреста, утро, точное время - по договор...
«Мы постараемся показать вам максимум достопримечательностей и предложим посетить интересные музеи, например, с уникальной коллекцией вышитых полесских фартуков ручной работы»
17 июл в 11:00
26 июл в 11:00
43 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ИИван17 октября 2024С некоторым запозданием, пишу отзыв о данной поездке в Беларусь. Всё просто замечательно. Только максимальная оценка Игорю - 5 "звёзд",
- ООльга23 июля 2024Провели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии с интересами участников (в первый
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Музеи»
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