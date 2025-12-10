Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гомелю сквозь время
Заглянуть в разные эпохи и разобраться в судьбе города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории города над Сожем (обзорная экскурсия по центру Гомеля)
Начало: Площадь Ленина (возле памятника Ленину)
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
250 Br за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гомель вечный и непокорённый
Вспомнить события Отечественной войны и увидеть город через его подвиги
Начало: На площади Ленина
Завтра в 14:00
12 дек в 09:00
3060 ₽ за всё до 10 чел.
