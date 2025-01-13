читать дальше

датами, но исторические и интересные аспекты из жизни города мы услышали. При этом стоит отметить, что Нина предлагает маршруты в соответствии с вашими пожеланиями и физическими возможностями, поскольку город довольно холмистый и не все готовы ходить по крутым лестницам, но Нина это обязательно учитывает:) Кроме того, было интересно просто поговорить о жизни города и его жителей безотносительно темы экскурсии. Нина, спасибо, было отлично, интересно и очень приятно!:) Дмитрий и Ирина