Гродно - город над Неманом, славящийся своими королевскими замками и храмами. Прогулка по историческому центру откроет перед вами красоту и значимость этого места.
Вы увидите Площадь Советскую, Еврейский квартал, Старый и Новый замки, Пожарную каланчу и Коложскую церковь.
Узнаете, кто строил величественные здания, кто владел аптеками и учебными заведениями, и почему Гродно называют «городом любви». Вежливый фонарь приветствует вас на улицах города
Вы увидите Площадь Советскую, Еврейский квартал, Старый и Новый замки, Пожарную каланчу и Коложскую церковь.
Узнаете, кто строил величественные здания, кто владел аптеками и учебными заведениями, и почему Гродно называют «городом любви». Вежливый фонарь приветствует вас на улицах города
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Наш маршрут будет проходить по таким местам:
- Площадь Советская и комплекс монахов-иезуитов с постройками в стиле сарматского барокко конца 17 века
- Еврейский квартал и Большая хоральная синагога — самая крупная и древняя синагога Беларуси
- Старый и Новый замки. Первый — единственный сохранившийся королевский замок в стране
- Пожарная каланча 19 века
- Коложская церковь 12 века
- Улица Советская с ансамблем застройки 16–20 веков, красивыми двориками и кофейнями
Я расскажу:
- Кто 500 лет назад помогал возводить в Гродно величественные здания
- Кто владел аптеками и престижными учебными заведениями
- Как наказывали детей за неуспеваемость в школе
- Где проживали самые влиятельные люди города
- Почему Гродно называют «городом любви»
- Что сейчас находится за белой стеной в центре города
- Когда можно услышать мелодию трубача
- Почему Гродно так сильно отличается от других белорусских городов
А ещё я познакомлю вас с вежливым фонарём, который снимет шляпу, чтобы поприветствовать вас.
Организационные детали
Замки мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 26 туристов
Я живу в Гродно более 4 лет, но не перестаю им восхищаться! Расскажу не только об истории города, легендах и фактах, но и о жизни городничан. Посоветую, куда сходить после экскурсии и чем заняться.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 ноя 2024
Замечательная экскурсия! Очень познавательная! На одном дыхании почти 3 часа! Антонина - супер-гид! Столько необычных фактов, историй о городе! Такой информации не найти на просторах интернета. Всей семьей рекомендуем!
Т
Татьяна
1 ноя 2024
Антонина, великолепна. Отлично поставлена речь, приятно слушать. Экскурсия была интересна и познавательна.
В
Владислава
30 окт 2024
Отличный экскурсовод!!!! энергичный,отвечает на все вопросы,рассказывает без остановки,прошли весь город вдоль и поперёк. рада,что выбрали именно её!!! рекомендую всем без сомнения!!!! лучшая!!!спасибо большое,мы все остались очень очень довольны!!!!!
Н
Николай
3 окт 2024
Очень хорошая экскурсия, Антонина просто молодец!
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