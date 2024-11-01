Гродно - древний и вечно молодой

Прогулка по историческому центру Гродно с посещением королевских замков, старинных храмов и уютных улочек. Узнайте о прошлом города и его жителях
Гродно - город над Неманом, славящийся своими королевскими замками и храмами. Прогулка по историческому центру откроет перед вами красоту и значимость этого места.

Вы увидите Площадь Советскую, Еврейский квартал, Старый и Новый замки, Пожарную каланчу и Коложскую церковь.

Узнаете, кто строил величественные здания, кто владел аптеками и учебными заведениями, и почему Гродно называют «городом любви». Вежливый фонарь приветствует вас на улицах города
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Королевские замки
  • 🏛 Исторические храмы
  • 🌆 Уютные улочки
  • 📜 Интересные истории
  • 🕍 Еврейский квартал
    • Гродно - древний и вечно молодой
    Гродно - древний и вечно молодой
    Гродно - древний и вечно молодой
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

    Что можно увидеть

  • Площадь Советская
  • Комплекс монахов-иезуитов
  • Еврейский квартал
  • Большая хоральная синагога
  • Старый замок
  • Новый замок
  • Пожарная каланча
  • Коложская церковь
  • Улица Советская

    • Описание экскурсии

    Наш маршрут будет проходить по таким местам:

    • Площадь Советская и комплекс монахов-иезуитов с постройками в стиле сарматского барокко конца 17 века
    • Еврейский квартал и Большая хоральная синагога — самая крупная и древняя синагога Беларуси
    • Старый и Новый замки. Первый — единственный сохранившийся королевский замок в стране
    • Пожарная каланча 19 века
    • Коложская церковь 12 века
    • Улица Советская с ансамблем застройки 16–20 веков, красивыми двориками и кофейнями

    Я расскажу:

    • Кто 500 лет назад помогал возводить в Гродно величественные здания
    • Кто владел аптеками и престижными учебными заведениями
    • Как наказывали детей за неуспеваемость в школе
    • Где проживали самые влиятельные люди города
    • Почему Гродно называют «городом любви»
    • Что сейчас находится за белой стеной в центре города
    • Когда можно услышать мелодию трубача
    • Почему Гродно так сильно отличается от других белорусских городов

    А ещё я познакомлю вас с вежливым фонарём, который снимет шляпу, чтобы поприветствовать вас.

    Организационные детали

    Замки мы осматриваем снаружи.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Советская
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    1
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    1
    Е
    1 ноя 2024
    Замечательная экскурсия! Очень познавательная! На одном дыхании почти 3 часа! Антонина - супер-гид! Столько необычных фактов, историй о городе! Такой информации не найти на просторах интернета. Всей семьей рекомендуем!
    Т
    1 ноя 2024
    Антонина, великолепна. Отлично поставлена речь, приятно слушать. Экскурсия была интересна и познавательна.
    В
    30 окт 2024
    Отличный экскурсовод!!!! энергичный,отвечает на все вопросы,рассказывает без остановки,прошли весь город вдоль и поперёк. рада,что выбрали именно её!!! рекомендую всем без сомнения!!!! лучшая!!!спасибо большое,мы все остались очень очень довольны!!!!!
    Н
    3 окт 2024
    Очень хорошая экскурсия, Антонина просто молодец!

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