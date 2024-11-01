Антонина — ваш гид в Гродно

Провела экскурсии для 26 туристов

Я живу в Гродно более 4 лет, но не перестаю им восхищаться! Расскажу не только об истории города, легендах и фактах, но и о жизни городничан. Посоветую, куда сходить после экскурсии и чем заняться.