1 чел.
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10%
Индивидуальная
2.5 часа
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
50004 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
5 июля в 08:30
6 июля в 08:30
€50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Королевский город Гродно
Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
2 июля в 08:00
5 720₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 июня 2024Огромная благодарность и низкий поклон Сергею за проведенную 27 мая экскурсию!!! Для нас, путешественников, желающих поближе познакомиться с городом, узнать
- ННаталья23 июня 2024Очень понравилось! Экскурсию провёл Сергей Рыбак. Прекрасный рассказчик, узнали много интерсного. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую!
- ННаталья23 июня 2024Рыбак Сергей, художник-реставратор, археолог, историк и мастер на все руки, весело и интерактивно показал исторический город Гродно, поделился историями из личного опыта работы. Кому интересны живопись, архитектура и история, обращайтесь к Сергею. Очень впечатлила экскурсия!
- ВВероника14 июня 2024Светлана - обаятельный, позитивный человек, хорошо знающий историю своего края и влюбленный в родной Гродно. Уверенно рекомендуем ее индивидуальным путешественникам.
- ССергей12 июня 2024Очень познавательная экскурсия. Узнал не только о Гродно, но и более широко о зарождении государственности и всех последующих перипетиях.
- ННаталья8 июня 2024И так, майские каникулы продолжаются. Успешно посетив Полоцк и Минск наша дружная команда прибыла в один из древнейших городов современной
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Советская улица»
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