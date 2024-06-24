Советская улица – экскурсии в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Советская улица» в Гродно, цены от 50 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обаяние Гродно
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
278 отзывов
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
50004 500 за всё до 10 чел.
Летописный Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
5 июля в 08:30
6 июля в 08:30
50 за всё до 10 чел.
Королевский город Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
181 отзыв
Королевский город Гродно
Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
2 июля в 08:00
5 720 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 июня 2024
    Обаяние Гродно
    Огромная благодарность и низкий поклон Сергею за проведенную 27 мая экскурсию!!! Для нас, путешественников, желающих поближе познакомиться с городом, узнать
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    его историю и что происходит в настоящее время, очень важно не только личное мнение от увиденного, но в большой степени информация, преподнесенная экскурсоводом. Наши кирпичики-пазлы сложились наилучшим образом! Побродив по улочкам и паркам Гродно, почувствовав его энергетику, пообщавшись с жителями города, понимаешь, что еще не уехав, уже хочешь вернуться сюда… Только положительные эмоции! Спасибо Вам!

  • Н
    Наталья
    23 июня 2024
    Обаяние Гродно
    Очень понравилось! Экскурсию провёл Сергей Рыбак. Прекрасный рассказчик, узнали много интерсного. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталья
    23 июня 2024
    Обаяние Гродно
    Рыбак Сергей, художник-реставратор, археолог, историк и мастер на все руки, весело и интерактивно показал исторический город Гродно, поделился историями из личного опыта работы. Кому интересны живопись, архитектура и история, обращайтесь к Сергею. Очень впечатлила экскурсия!
  • В
    Вероника
    14 июня 2024
    Летописный Гродно
    Светлана - обаятельный, позитивный человек, хорошо знающий историю своего края и влюбленный в родной Гродно. Уверенно рекомендуем ее индивидуальным путешественникам.
  • С
    Сергей
    12 июня 2024
    Летописный Гродно
    Очень познавательная экскурсия. Узнал не только о Гродно, но и более широко о зарождении государственности и всех последующих перипетиях.
  • Н
    Наталья
    8 июня 2024
    Летописный Гродно
    И так, майские каникулы продолжаются. Успешно посетив Полоцк и Минск наша дружная команда прибыла в один из древнейших городов современной
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    Белоруссии - Гродно. Город с богатой историей в котором хитро переплелись народы и их религии. Кто же поможет разобраться? Конечно опытный экскурсовод. … Итак, она звалась Татьяной. … (от Светланы). Татьяна, милая Татьяна, вся надежда на вас. Наши пытливые умы жаждали новых впечатлений. И вот шаг за шагом, событие за событием она стала открывать для нас город. Её удивительный рассказ погрузил нас в далёкие времена Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской Империи. Татьяна с удивительной лёгкостью навела порядок в наших сумбурных познаниях и разложила в наших головах все по полочкам. И вот уже без труда мы отличает Лютеранскую кирху от Католического костёла. 3-х часовая пешая экскурсия была рассчитана так, что ровно в 11:58 Мы очутились возле пожарной каланчи и увидели, и услышали трубача, который исполнил мелодию "Каб любiць Беларусь". в каждый день недели исполняется своя мелодия. Ровно в полдень пробили старинные часы на Фарном костёле. А ещё Татьяна посоветовала посетить концерт органной музыки. Это было незабываемо и за это отдельное ей спасибо. Чудесная поездка и такой её чудесной для нас сделала Татьяна. Всем рекомендуем, не пожалеете, а скажете спасибо. Как и мы говорим:"Татьяна, большое вам спасибо." 11 мая 2024г

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Советская улица»

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Сейчас в Гродно в категории "Советская улица" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 5 720 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 484 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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