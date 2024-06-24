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Белоруссии - Гродно. Город с богатой историей в котором хитро переплелись народы и их религии. Кто же поможет разобраться? Конечно опытный экскурсовод. … Итак, она звалась Татьяной. … (от Светланы). Татьяна, милая Татьяна, вся надежда на вас. Наши пытливые умы жаждали новых впечатлений. И вот шаг за шагом, событие за событием она стала открывать для нас город. Её удивительный рассказ погрузил нас в далёкие времена Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской Империи. Татьяна с удивительной лёгкостью навела порядок в наших сумбурных познаниях и разложила в наших головах все по полочкам. И вот уже без труда мы отличает Лютеранскую кирху от Католического костёла. 3-х часовая пешая экскурсия была рассчитана так, что ровно в 11:58 Мы очутились возле пожарной каланчи и увидели, и услышали трубача, который исполнил мелодию "Каб любiць Беларусь". в каждый день недели исполняется своя мелодия. Ровно в полдень пробили старинные часы на Фарном костёле. А ещё Татьяна посоветовала посетить концерт органной музыки. Это было незабываемо и за это отдельное ей спасибо. Чудесная поездка и такой её чудесной для нас сделала Татьяна. Всем рекомендуем, не пожалеете, а скажете спасибо. Как и мы говорим:"Татьяна, большое вам спасибо." 11 мая 2024г