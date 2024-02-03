Увидеть главное в городе и узнать, зачем князю Литовскому была нужна обезьянка
Приглашаем прогуляться по мощёным улочкам города, основанного в 1128 году. Познакомиться с его основными достопримечательностями и почувствовать запах истории.
Вы полюбуетесь старинной застройкой и церквями, а мы расскажем, как здесь превращали дерево в мрамор и на каком языке говорила половина местных жителей в начале 20 века.
Вы полюбуетесь старинной застройкой и церквями, а мы расскажем, как здесь превращали дерево в мрамор и на каком языке говорила половина местных жителей в начале 20 века.
Ближайшие даты:
3
фев
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4
фев
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5
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фев
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
|Дети 8-17 лет
|750 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В Гродно вы увидите два замка — Старый и Новый — из разных исторических эпох. Полюбуетесь древнейшей церковью Беларуси, построенной в 12 веке. Оцените монументальный и изысканный Фарный костёл 17 века. Осмотрите самые старинные работающие часы в Европе и побываете в первой аптеке на территории Восточной Европы.
А ещё вы узнаете:
- Когда и как олень святого Губерта поселился в Гродно
- Где в городе можно увидеть Мону Лизу
- Как произошло первое анатомическое вскрытие в Восточной Европе
- Зачем в 21 веке на балкон пожарной каланчи поднимается пожарный
- Какое место в Гродно перестраивалось каждый раз со сменой власти
И многое другое!
Организационные детали
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Замковой
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:30Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Провели экскурсии для 11457 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!
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