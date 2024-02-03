Прогулка по Гродно в мини-группе
Групповая экскурсия в Гродно

Увидеть главное в городе и узнать, зачем князю Литовскому была нужна обезьянка

Приглашаем прогуляться по мощёным улочкам города, основанного в 1128 году. Познакомиться с его основными достопримечательностями и почувствовать запах истории.

Вы полюбуетесь старинной застройкой и церквями, а мы расскажем, как здесь превращали дерево в мрамор и на каком языке говорила половина местных жителей в начале 20 века.
Прогулка по Гродно в мини-группе
Прогулка по Гродно в мини-группе
Прогулка по Гродно в мини-группе
Ближайшие даты:
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Дети 8-17 лет750 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В Гродно вы увидите два замка — Старый и Новый — из разных исторических эпох. Полюбуетесь древнейшей церковью Беларуси, построенной в 12 веке. Оцените монументальный и изысканный Фарный костёл 17 века. Осмотрите самые старинные работающие часы в Европе и побываете в первой аптеке на территории Восточной Европы.

А ещё вы узнаете:

  • Когда и как олень святого Губерта поселился в Гродно
  • Где в городе можно увидеть Мону Лизу
  • Как произошло первое анатомическое вскрытие в Восточной Европе
  • Зачем в 21 веке на балкон пожарной каланчи поднимается пожарный
  • Какое место в Гродно перестраивалось каждый раз со сменой власти

И многое другое!

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Замковой
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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