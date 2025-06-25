В Владимир Игорь - очень профессиональный экскурсовод и интересный собеседник, любит историю и свой город, обстоятельно и подробно отвечает на любые вопросы, умеет подстраиваться под запросы экскурсантов. Формат автомобильно-пешей экскурсии очень удачный, позволяет увидеть объекты в разных концах города, создаётся впечатление обо всём городе и о конкретных знаковых местах. За время экскурсии удалось познакомиться со многими интересными объектами из разных исторических эпох.

С Светлана В восторге от экскурсии, Игорь настолько интересно рассказывает об истории города, что время пролетает мгновенно. Советую на 100%

С Светлана Экскурсия прекрасная! Игорь отличный гид. Не случайно в анкете оценила все пункты на «отлично». Игорь великолепный рассказчик и знаток истории. Узнали много интересного о Гродно и его летописи. Храмы-отдельный восторг! Спасибо! Всем рекомендуем!

Е Елена Очень интересная, максимально информативная экскурсия!!! Отдельное спасибо экскурсоводу Игорю за внимательное отношение к возрастным туристам)))

VITALY Экскурсовод душевно подает материал. Узнали много нового. Экскурсия проходит в хорошем темпе и со множеством объектов.

Елена Огромное спасибо Игорю за интересную экскурсию. Помимо того,что он прекрасный рассказчик,глубоко знающий историю своего города,тактичный и вежливый человек,он ещё и отличный водитель! Всем рекомендую посетить его экскурсии.

Н Наталья Очень интересно. Крайне много информации. Все доступно. Очень понравилось. Рекомендую. Спасибо огромное.

Сергей Отличный экскурсовод Игорь! Все показал, все рассказал. Великолепное владение материалом, удобное передвижение на автомобиле. Рекомендую всем! Спасибо!

О Ольга Игорь отличный гид. Три с лишним часа пролетели как одно мгновение. Мы влюбились в Гродно! Обязательно ещё вернемся сюда!

В Вера Идеальная экскурсия, индивидуальный подход, интересные факты. Дети-подростки в восторге

Ольга

Игорь – настоящий профессионал: читать дальше прекрасная речь, великолепное знание истории и увлечённость своим делом, доброжелательность и коммуникабельность. Он обращал наше внимание на интересные детали на каждом историческом объекте. Например, мы увидели отпечатки пальцев древних мастеров на плинфе Коложской церкви, а также оценили юмор в газете на доске объявлений в Монастыре францисканцев (см. фото). И ещё много открытий вас ждёт, если вы выберите эту экскурсию. Рекомендуем: будет интересно! Великолепная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут позволил нам за 3 часа увидеть основные достопримечательности города, насладиться красивыми видами, заглянуть в аутентичные дворики, побывать на службе в Фарном костёле…Игорь – настоящий профессионал:

Надежда Экскурсия с гидом Игорем произвела самое приятное впечатление. Не утомительно, очень интересно и профессионально. Игорь пунктуален, доброжелателен и настоящий профессионал своего дела. Спасибо!

G Galina Два дня прогулок по Гродно с Игорем оставили отличные воспоминания! Игорь большой профессионал своего дела. Экскурссии были интересными и познавательными! Мы с Друзьями решили,что обязательно ещё вернёмся в этот прекрасный город.

Е Елена Игорь - великолепный гид, очень эрудированный, прекрасный рассказчик, очень внимателен к пожеланиям туристов, 3 часа пролетели незаметно, мы осмотрели все главные достопримечательности города. Большое спасибо за экскурсию, у нас остались замечательные впечатления! Всем рекомендуем экскурсию с Игорем!