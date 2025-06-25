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Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии

Вас ждёт увлекательное путешествие по Гродно: замки, костёлы и легенды города откроются с новой стороны. Присоединяйтесь к автопешеходной экскурсии
На этой индивидуальной экскурсии по Гродно, в комфортабельной машине, посетители увидят ключевые достопримечательности города, включая Старый и Новый замки, костёлы и монастыри.

Гид расскажет о городских легендах, призраках и подземных ходах, а также покажет атмосферные дворики для колоритных фото.

Путешествие охватывает исторические места, такие как гродненское гетто и старинные башенные часы, раскрывая богатую историю и культуру города
5
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть знаменитые замки и костёлы
  • 📜 Узнать городские легенды и истории
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 📸 Сделать колоритные фотографии
  • ⏰ Увидеть старейшие башенные часы
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
Ближайшие даты:
8
июл10
июл14
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июл22
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Старый замок
  • Новый замок
  • Большая хоральная синагога
  • Костёл Святого Франциска Ксаверия
  • Дворец Хрептовичей
  • Свято-Покровский собор

Описание экскурсии

  • Старый и Новый замки
  • Старинная Пожарная каланча
  • Большая хоральная синагога
  • Дворец Хрептовичей и территория гродненского гетто
  • Костёл Святого Франциска Ксаверия
  • Дворец Сангушек
  • Коложская церковь 12 века
  • Костёл и монастырь ордена бернардинцев
  • Костёл и монастырь ордена францисканцев
  • Костёл и монастырь ордена бригиток, деревянный лямус — старейшая деревянная постройка города
  • Атмосферные гродненские дворики и польская застройка 20–30-х годов 20 века
  • Водонапорные башни «Кася» и «Бася»

А также:

  • Вы осмотрите на один из старейших действующих иудейских храмов в Восточной Европе
  • Узнаете, что такое «лямус»
  • Побываете на месте утраченного главного храма города
  • Увидите одни из самых старых в Европе действующих башенных часов
  • Разгадаете значение символов на стенах храма 12 века
  • Выясните, как закончилась история могущественного государства Европы
  • Услышите о жизни отца М. Фордона и святого Максимилиана Кольбе

Организационные детали

  • Центральную часть Гродно мы осмотрим во время пешей прогулки, а к более удалённым локациям поедем на Renault Megane IV, 2019 года выпуска
  • При необходимости установим бустер для ребёнка

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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Фотографии от путешественников

Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Ольга)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Ольга)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Ольга)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Ольга)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Ольга)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Ольга)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Ольга)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Ольга)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Ольга)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Ольга)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Руслан)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Руслан)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Руслан)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Руслан)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Руслан)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Руслан)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Виктор)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Виктор)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Виктор)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Виктор)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Виктор)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Виктор)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Виктор)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Виктор)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Виктор)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Елена)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Milacheva)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Milacheva)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Milacheva)Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии (Milacheva)
В
25 июн 2025
Игорь - очень профессиональный экскурсовод и интересный собеседник, любит историю и свой город, обстоятельно и подробно отвечает на любые вопросы, умеет подстраиваться под запросы экскурсантов. Формат автомобильно-пешей экскурсии очень удачный, позволяет увидеть объекты в разных концах города, создаётся впечатление обо всём городе и о конкретных знаковых местах. За время экскурсии удалось познакомиться со многими интересными объектами из разных исторических эпох.
С
24 июн 2025
В восторге от экскурсии, Игорь настолько интересно рассказывает об истории города, что время пролетает мгновенно. Советую на 100%
С
22 июн 2025
Экскурсия прекрасная! Игорь отличный гид. Не случайно в анкете оценила все пункты на «отлично». Игорь великолепный рассказчик и знаток истории. Узнали много интересного о Гродно и его летописи. Храмы-отдельный восторг! Спасибо! Всем рекомендуем!
Е
22 июн 2025
Очень интересная, максимально информативная экскурсия!!! Отдельное спасибо экскурсоводу Игорю за внимательное отношение к возрастным туристам)))
VITALY
18 июн 2025
Экскурсовод душевно подает материал. Узнали много нового. Экскурсия проходит в хорошем темпе и со множеством объектов.
Елена
15 июн 2025
Огромное спасибо Игорю за интересную экскурсию. Помимо того,что он прекрасный рассказчик,глубоко знающий историю своего города,тактичный и вежливый человек,он ещё и отличный водитель! Всем рекомендую посетить его экскурсии.
Н
13 июн 2025
Очень интересно. Крайне много информации. Все доступно. Очень понравилось. Рекомендую. Спасибо огромное.
Сергей
9 июн 2025
Отличный экскурсовод Игорь! Все показал, все рассказал. Великолепное владение материалом, удобное передвижение на автомобиле. Рекомендую всем! Спасибо!
О
9 июн 2025
Игорь отличный гид. Три с лишним часа пролетели как одно мгновение. Мы влюбились в Гродно! Обязательно ещё вернемся сюда!
В
8 июн 2025
Идеальная экскурсия, индивидуальный подход, интересные факты. Дети-подростки в восторге
Ольга
4 июн 2025
Великолепная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут позволил нам за 3 часа увидеть основные достопримечательности города, насладиться красивыми видами, заглянуть в аутентичные дворики, побывать на службе в Фарном костёле…
Игорь – настоящий профессионал:
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прекрасная речь, великолепное знание истории и увлечённость своим делом, доброжелательность и коммуникабельность. Он обращал наше внимание на интересные детали на каждом историческом объекте. Например, мы увидели отпечатки пальцев древних мастеров на плинфе Коложской церкви, а также оценили юмор в газете на доске объявлений в Монастыре францисканцев (см. фото). И ещё много открытий вас ждёт, если вы выберите эту экскурсию. Рекомендуем: будет интересно!

Великолепная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут позволил нам за 3 часа увидеть основные достопримечательности города, насладиться красивымиВеликолепная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут позволил нам за 3 часа увидеть основные достопримечательности города, насладиться красивымиВеликолепная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут позволил нам за 3 часа увидеть основные достопримечательности города, насладиться красивымиВеликолепная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут позволил нам за 3 часа увидеть основные достопримечательности города, насладиться красивымиВеликолепная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут позволил нам за 3 часа увидеть основные достопримечательности города, насладиться красивымиВеликолепная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут позволил нам за 3 часа увидеть основные достопримечательности города, насладиться красивымиВеликолепная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут позволил нам за 3 часа увидеть основные достопримечательности города, насладиться красивымиВеликолепная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут позволил нам за 3 часа увидеть основные достопримечательности города, насладиться красивымиВеликолепная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут позволил нам за 3 часа увидеть основные достопримечательности города, насладиться красивымиВеликолепная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут позволил нам за 3 часа увидеть основные достопримечательности города, насладиться красивыми
Надежда
30 мая 2025
Экскурсия с гидом Игорем произвела самое приятное впечатление. Не утомительно, очень интересно и профессионально. Игорь пунктуален, доброжелателен и настоящий профессионал своего дела. Спасибо!
G
30 мая 2025
Два дня прогулок по Гродно с Игорем оставили отличные воспоминания! Игорь большой профессионал своего дела. Экскурссии были интересными и познавательными! Мы с Друзьями решили,что обязательно ещё вернёмся в этот прекрасный город.
Е
13 мая 2025
Игорь - великолепный гид, очень эрудированный, прекрасный рассказчик, очень внимателен к пожеланиям туристов, 3 часа пролетели незаметно, мы осмотрели все главные достопримечательности города. Большое спасибо за экскурсию, у нас остались замечательные впечатления! Всем рекомендуем экскурсию с Игорем!
М
10 мая 2025
Игорь провел для нас с супругой отличную пешеходно-автомобильную экскурсию по Гродно, очень насыщенную и содержательную. Показал несколько атмосферных мест, куда не попадают автобусные группы. Рекомендуем!

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