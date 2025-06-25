На этой индивидуальной экскурсии по Гродно, в комфортабельной машине, посетители увидят ключевые достопримечательности города, включая Старый и Новый замки, костёлы и монастыри.
Гид расскажет о городских легендах, призраках и подземных ходах, а также покажет атмосферные дворики для колоритных фото.
Путешествие охватывает исторические места, такие как гродненское гетто и старинные башенные часы, раскрывая богатую историю и культуру города
Гид расскажет о городских легендах, призраках и подземных ходах, а также покажет атмосферные дворики для колоритных фото.
Путешествие охватывает исторические места, такие как гродненское гетто и старинные башенные часы, раскрывая богатую историю и культуру города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть знаменитые замки и костёлы
- 📜 Узнать городские легенды и истории
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 📸 Сделать колоритные фотографии
- ⏰ Увидеть старейшие башенные часы
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Старый замок
- Новый замок
- Большая хоральная синагога
- Костёл Святого Франциска Ксаверия
- Дворец Хрептовичей
- Свято-Покровский собор
Описание экскурсии
- Старый и Новый замки
- Старинная Пожарная каланча
- Большая хоральная синагога
- Дворец Хрептовичей и территория гродненского гетто
- Костёл Святого Франциска Ксаверия
- Дворец Сангушек
- Коложская церковь 12 века
- Костёл и монастырь ордена бернардинцев
- Костёл и монастырь ордена францисканцев
- Костёл и монастырь ордена бригиток, деревянный лямус — старейшая деревянная постройка города
- Атмосферные гродненские дворики и польская застройка 20–30-х годов 20 века
- Водонапорные башни «Кася» и «Бася»
А также:
- Вы осмотрите на один из старейших действующих иудейских храмов в Восточной Европе
- Узнаете, что такое «лямус»
- Побываете на месте утраченного главного храма города
- Увидите одни из самых старых в Европе действующих башенных часов
- Разгадаете значение символов на стенах храма 12 века
- Выясните, как закончилась история могущественного государства Европы
- Услышите о жизни отца М. Фордона и святого Максимилиана Кольбе
Организационные детали
- Центральную часть Гродно мы осмотрим во время пешей прогулки, а к более удалённым локациям поедем на Renault Megane IV, 2019 года выпуска
- При необходимости установим бустер для ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 360 туристов
Меня зовут Игорь, родился и всю жизнь живу в нашем чудесном городе. В 2009 году окончил исторический факультет Гродненского университета. Увлекаюсь историей, археологией, краеведением. В свободное время люблю гулять поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Владимир
25 июн 2025
Игорь - очень профессиональный экскурсовод и интересный собеседник, любит историю и свой город, обстоятельно и подробно отвечает на любые вопросы, умеет подстраиваться под запросы экскурсантов. Формат автомобильно-пешей экскурсии очень удачный, позволяет увидеть объекты в разных концах города, создаётся впечатление обо всём городе и о конкретных знаковых местах. За время экскурсии удалось познакомиться со многими интересными объектами из разных исторических эпох.
С
Светлана
24 июн 2025
В восторге от экскурсии, Игорь настолько интересно рассказывает об истории города, что время пролетает мгновенно. Советую на 100%
С
Светлана
22 июн 2025
Экскурсия прекрасная! Игорь отличный гид. Не случайно в анкете оценила все пункты на «отлично». Игорь великолепный рассказчик и знаток истории. Узнали много интересного о Гродно и его летописи. Храмы-отдельный восторг! Спасибо! Всем рекомендуем!
Е
Елена
22 июн 2025
Очень интересная, максимально информативная экскурсия!!! Отдельное спасибо экскурсоводу Игорю за внимательное отношение к возрастным туристам)))
VITALY
18 июн 2025
Экскурсовод душевно подает материал. Узнали много нового. Экскурсия проходит в хорошем темпе и со множеством объектов.
Елена
15 июн 2025
Огромное спасибо Игорю за интересную экскурсию. Помимо того,что он прекрасный рассказчик,глубоко знающий историю своего города,тактичный и вежливый человек,он ещё и отличный водитель! Всем рекомендую посетить его экскурсии.
Н
Наталья
13 июн 2025
Очень интересно. Крайне много информации. Все доступно. Очень понравилось. Рекомендую. Спасибо огромное.
Сергей
9 июн 2025
Отличный экскурсовод Игорь! Все показал, все рассказал. Великолепное владение материалом, удобное передвижение на автомобиле. Рекомендую всем! Спасибо!
О
Ольга
9 июн 2025
Игорь отличный гид. Три с лишним часа пролетели как одно мгновение. Мы влюбились в Гродно! Обязательно ещё вернемся сюда!
В
Вера
8 июн 2025
Идеальная экскурсия, индивидуальный подход, интересные факты. Дети-подростки в восторге
Ольга
4 июн 2025
Великолепная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут позволил нам за 3 часа увидеть основные достопримечательности города, насладиться красивыми видами, заглянуть в аутентичные дворики, побывать на службе в Фарном костёле…
Игорь – настоящий профессионал:
Игорь – настоящий профессионал:
Надежда
30 мая 2025
Экскурсия с гидом Игорем произвела самое приятное впечатление. Не утомительно, очень интересно и профессионально. Игорь пунктуален, доброжелателен и настоящий профессионал своего дела. Спасибо!
G
Galina
30 мая 2025
Два дня прогулок по Гродно с Игорем оставили отличные воспоминания! Игорь большой профессионал своего дела. Экскурссии были интересными и познавательными! Мы с Друзьями решили,что обязательно ещё вернёмся в этот прекрасный город.
Е
Елена
13 мая 2025
Игорь - великолепный гид, очень эрудированный, прекрасный рассказчик, очень внимателен к пожеланиям туристов, 3 часа пролетели незаметно, мы осмотрели все главные достопримечательности города. Большое спасибо за экскурсию, у нас остались замечательные впечатления! Всем рекомендуем экскурсию с Игорем!
М
Михаил
10 мая 2025
Игорь провел для нас с супругой отличную пешеходно-автомобильную экскурсию по Гродно, очень насыщенную и содержательную. Показал несколько атмосферных мест, куда не попадают автобусные группы. Рекомендуем!
Входит в следующие категории Гродно
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