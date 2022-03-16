Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Сначала предлагаю Вам прогуляться по еврейскому кварталу, восхититься интерьером и экстерьером Большой хоральной синагоги, узнать немного из истории еврейской общины города, которая существует и по сей день, познакомиться со знаменитыми уроженцами Гродно, узнать и о печальных страницах истории общины. Мы побываем в квартале, где располагалось гетто, поймем смысл слова мАлина.

Познакомимся и с католическими святынями города. В свое время в Гродно имели храмы многие католические монашеские ордена – Иезуиты, Францисканцы, Бригитки, монахи Бернардинского ордена, Доминиканцы. Многие ордена уже не существуют ныне, а их храмы сохранили память о былых временах. Посетим один из костелов, восхитимся деревянным резным алтарём в стиле рококо высотой 21 метр – одним из самых красивых в Восточной Европе.

Не обойдем стороной и историю православных храмов города. Посетим старейший действующий городской храм – Борисоглебскую церковь, узнаем зачем в стены вмуровывали «голосники», полюбуемся на майоликовую плитку, которой декорированы стены храма, заглянем в главный православный храм города – Свято-Покровский собор, увидим иконы новомучеников и исповедников, пострадавших в годы гонений от богоборческой советской власти.

Был в истории Речи Посполитой период, когда православных и католиков хотели «помирить», используя религию. Результатом такой политики стало появление униатской церкви – сохранившей обрядность на манер православия, но подчинявшейся Ватикану. Униаты (греко-католики) есть в Гродно и по сей день.

Удивительно, но именно в Гродно нашла себе местечко и протестантская община. Мы полюбуемся жемчужиной неоготики и единственной действующей протестантской церковью в Беларуси – Лютеранской церковью Святого Иоанна. При желании, можно организовать небольшой концерт органной музыки специально для вас в стенах лютеранского храма, за дополнительную плату. Поверьте, это оставит незабываемый след в вашей памяти.

Помимо храмовых сооружений, конечно, поговорим и о светских постройках – дворцах, замках, каменицах, парках, учебных заведениях – о том, чем живет Гродно.

До встречи в Гродно – островке толерантности и спокойствия.