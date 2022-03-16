Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий

Гродно - удивительный город

Индивидуальная
Гродно – удивительный город.

Находясь на стыке границ, пересечении торговых путей, политических интересов, между востоком и западом, наш город нередко становился вторым домом для представителей разных национальностей, разного вероисповедания.

И вот что удивительно, Гродно, являясь многоконфессиональным городом, остаётся приветливым и толерантным к людям разного вероисповедания.

Предлагаю познакомиться с историей города через призму храмов.

Ведь каждый храм и его прихожане оставляли свой след в истории.
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий

Что вы можете увидеть 🤩

  • Еврейский квартал
  • Большая хоральная синагога
  • Католические святыни города
  • Борисоглебская церковь
  • Свято-Покровский собор
  • Лютеранская церковь Святого Иоанна и др
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Сначала предлагаю Вам прогуляться по еврейскому кварталу, восхититься интерьером и экстерьером Большой хоральной синагоги, узнать немного из истории еврейской общины города, которая существует и по сей день, познакомиться со знаменитыми уроженцами Гродно, узнать и о печальных страницах истории общины. Мы побываем в квартале, где располагалось гетто, поймем смысл слова мАлина.
Познакомимся и с католическими святынями города. В свое время в Гродно имели храмы многие католические монашеские ордена – Иезуиты, Францисканцы, Бригитки, монахи Бернардинского ордена, Доминиканцы. Многие ордена уже не существуют ныне, а их храмы сохранили память о былых временах. Посетим один из костелов, восхитимся деревянным резным алтарём в стиле рококо высотой 21 метр – одним из самых красивых в Восточной Европе.
Не обойдем стороной и историю православных храмов города. Посетим старейший действующий городской храм – Борисоглебскую церковь, узнаем зачем в стены вмуровывали «голосники», полюбуемся на майоликовую плитку, которой декорированы стены храма, заглянем в главный православный храм города – Свято-Покровский собор, увидим иконы новомучеников и исповедников, пострадавших в годы гонений от богоборческой советской власти.
Был в истории Речи Посполитой период, когда православных и католиков хотели «помирить», используя религию. Результатом такой политики стало появление униатской церкви – сохранившей обрядность на манер православия, но подчинявшейся Ватикану. Униаты (греко-католики) есть в Гродно и по сей день.
Удивительно, но именно в Гродно нашла себе местечко и протестантская община. Мы полюбуемся жемчужиной неоготики и единственной действующей протестантской церковью в Беларуси – Лютеранской церковью Святого Иоанна. При желании, можно организовать небольшой концерт органной музыки специально для вас в стенах лютеранского храма, за дополнительную плату. Поверьте, это оставит незабываемый след в вашей памяти.
Помимо храмовых сооружений, конечно, поговорим и о светских постройках – дворцах, замках, каменицах, парках, учебных заведениях – о том, чем живет Гродно.
До встречи в Гродно – островке толерантности и спокойствия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание и расходы
  • Посещение храмов
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Троицкая улица, 59А, Гродно
Завершение: Улица 1 Мая, Гродно
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 8:00 до 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 8:00 до 21:00

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