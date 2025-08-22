Путешествие к Августовскому каналу предлагает уникальную возможность насладиться красотой Гродненской пущи и изучить инженерное чудо. Канал соединяет 22 реки и семь озер, проходя через Беларусь и Польшу. Во время экскурсии можно увидеть форт № 2, деревню Свяцк и дворцово-парковый комплекс, известный как «белорусский Версаль». Гид расскажет об истории и особенностях канала, а также предложит лучшие места для знакомства с белорусской кухней

В одном из самых экологически чистых уголков Европы — Гродненской пуще, находится Августовский канал. Он связывает 22 реки и семь озер на территории Беларуси и Польши. Во время поездки вы сначала изучите окрестности Гродно, а затем проследуете на теплоходе по руслу белорусской части канала и пройдёте несколько шлюзов.

На маршруте вы увидите:

Форт № 2, памятник оборонительной архитектуры начала 20 века

Деревню Свяцк и посёлок Сопоцкин

Дворцово-парковый комплекс, заслуживший репутацию «белорусского Версаля»

Костёла Вознесения Найсвятейшей Девы Марии

И узнаете:

Историю создания и реконструкции Августовского канала

Его инженерные особенности

Принципы строительства фортификаций

Если захотите разнообразить программу гастрономическими впечатлениями, гид подскажет, где лучше всего познакомиться с белорусской кухней и попробовать вкуснейшее крафтовое пиво.

