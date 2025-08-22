По окрестностям Гродно и Августовскому каналу

Погрузитесь в мир Гродненской пущи и откройте тайны Августовского канала. Насладитесь природой и архитектурой в компании опытного гида
Путешествие к Августовскому каналу предлагает уникальную возможность насладиться красотой Гродненской пущи и изучить инженерное чудо. Канал соединяет 22 реки и семь озер, проходя через Беларусь и Польшу.

Во время экскурсии можно увидеть форт № 2, деревню Свяцк и дворцово-парковый комплекс, известный как «белорусский Версаль».

Гид расскажет об истории и особенностях канала, а также предложит лучшие места для знакомства с белорусской кухней
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа Гродненской пущи
  • 🚢 Путешествие по Августовскому каналу
  • 🏰 Исторические памятники и архитектура
  • 🍽 Возможность попробовать белорусскую кухню
  • 📚 Интересные факты и истории от гида
По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
Что можно увидеть

  • Форт № 2
  • Деревня Свяцк
  • Дворцово-парковый комплекс
  • Костёл Вознесения Найсвятейшей Девы Марии

Описание экскурсии

В одном из самых экологически чистых уголков Европы — Гродненской пуще, находится Августовский канал. Он связывает 22 реки и семь озер на территории Беларуси и Польши. Во время поездки вы сначала изучите окрестности Гродно, а затем проследуете на теплоходе по руслу белорусской части канала и пройдёте несколько шлюзов.

На маршруте вы увидите:

  • Форт № 2, памятник оборонительной архитектуры начала 20 века
  • Деревню Свяцк и посёлок Сопоцкин
  • Дворцово-парковый комплекс, заслуживший репутацию «белорусского Версаля»
  • Костёла Вознесения Найсвятейшей Девы Марии

И узнаете:

  • Историю создания и реконструкции Августовского канала
  • Его инженерные особенности
  • Принципы строительства фортификаций

Если захотите разнообразить программу гастрономическими впечатлениями, гид подскажет, где лучше всего познакомиться с белорусской кухней и попробовать вкуснейшее крафтовое пиво.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения экскурсии
  • Прогулка на кораблике осуществляется за отдельную плату (15 бел. руб. с человека). Катание на кораблике возможно в навигационный период при соответствующих погодных условиях и достаточном уровне воды в канале

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Гродно
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 66929 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Дата посещения: 21 авг 2025
Очень приятная, легкая, живописная экскурсия. В восторге от усадьбы Радзивилки, частная территория . Сделано все с любовью и красиво. Августовский канал - прекрасное место, прокатились на кораблике, живописные прекрасные места. Огромное спасибо экскурсоводу Ангелине, обаятельная, грамотная, прекрасно знает историю своего края. Видно что она увлеченный человек и любит свою страну и город. Спасибо.
Ш
Путешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждый закоулок и здание на пути, и щедро делится знаниями, вне зависимости от того, входит
ли это в программу экскурсии или просто проходим/проезжаем мимо. Ему удалось заинтересовать даже наших подростков, а это самая привередливая категория клиентов, которых очень сложно увлечь, тем более исторической информацией.
Маршрут оптимальный: много всего посмотрели, узнали, но не успели сильно устать.
Нам повезло попасть на пароход. Если будет такая возможность, рекомендуем не жалеть денег на доп билеты. Работа шлюзов, когда находишься внутри, воспринимается совершенно по другому.

Игорь
Благодарю гида Александру за увлеченность своим делом, пунктуальность, обаяние и коммуникабельность. Экскурсия предметная, познавательная и при этом ненавязчивая, при взаимном интересе к предмету - возможная в режиме диалога.
Желаю Александре и команде гидов дальнейших успехов, при оказии буду рекомендовать:)
А если снова окажусь в Гродно - обращусь за экскурсией по менее популярным локациям.
А
У нас была прекрасная индивидуальная поездка с Александрой. Утром забрала нас прямо от дома, провезла по замечательным окрестностям Гродно с посещением достопримечательностей: местные Мальдивы с водой изумрудного цвета, Гродненская крепость,
Костел Вознесения Девы Марии в поселке Сопоцкин, Святский дворец Воловичей и старый парк, и прочие. Попробовали пиво местной пивоварни. И все это сопровождалось увлекательным рассказом Александры. Покатались на пароходике по Августовскому каналу с системой шлюзов, которую приводят в действие и открывают вручную крепкие мужчины. Узнали много нового и интересного. Рекомендую всем эту поездку, если получится - с Александрой.

Наталья
Отличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нудная. Все четко и по делу. Посетители много красивых мест. Однозначно рекомендую!
Н
Первое спасибо Ангелине - за внимание к нашим просьбам, нас и забрали утром и отвезли по окончании именно туда, куда и просили. Это очень приятно, такое внимание к клиенту.
Второе спасибо
Ангелине - за неизменную доброжелательность, позитивный настрой и массу не скучных историй по местам экскурсии, которые и оживляли все исторические местечки.
А ещё спасибо Ангелине за нестандартность (мы увидели чудесное озеро на месте мелового карьера, смогли посетить аптекарский огородик и познакомились с настоящим тружеником и патриотом своей земли), это тоже сделало поездку особенной.
В силу того, что навигация только началась, на теплоходике прокатиться не удалось, но сама прогулка по каналу прошла замечательно, тихое, живописное местечко, просто располагает к отдыху. Правда местный белоснежно крылатый страж (лебедь) был весьма нами возмущён, что пришли без вкусненького, так что пришлось нам быстренько ретироваться. Рекомендация всём, кто также пожелает съездить на эту экскурсию - захватить кусочек булочки как пропуск к каналу обязательно!

