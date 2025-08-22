Путешествие к Августовскому каналу предлагает уникальную возможность насладиться красотой Гродненской пущи и изучить инженерное чудо. Канал соединяет 22 реки и семь озер, проходя через Беларусь и Польшу.
Во время экскурсии можно увидеть форт № 2, деревню Свяцк и дворцово-парковый комплекс, известный как «белорусский Версаль».
Гид расскажет об истории и особенностях канала, а также предложит лучшие места для знакомства с белорусской кухней
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа Гродненской пущи
- 🚢 Путешествие по Августовскому каналу
- 🏰 Исторические памятники и архитектура
- 🍽 Возможность попробовать белорусскую кухню
- 📚 Интересные факты и истории от гида
Что можно увидеть
- Форт № 2
- Деревня Свяцк
- Дворцово-парковый комплекс
- Костёл Вознесения Найсвятейшей Девы Марии
Описание экскурсии
В одном из самых экологически чистых уголков Европы — Гродненской пуще, находится Августовский канал. Он связывает 22 реки и семь озер на территории Беларуси и Польши. Во время поездки вы сначала изучите окрестности Гродно, а затем проследуете на теплоходе по руслу белорусской части канала и пройдёте несколько шлюзов.
На маршруте вы увидите:
- Форт № 2, памятник оборонительной архитектуры начала 20 века
- Деревню Свяцк и посёлок Сопоцкин
- Дворцово-парковый комплекс, заслуживший репутацию «белорусского Версаля»
- Костёла Вознесения Найсвятейшей Девы Марии
И узнаете:
- Историю создания и реконструкции Августовского канала
- Его инженерные особенности
- Принципы строительства фортификаций
Если захотите разнообразить программу гастрономическими впечатлениями, гид подскажет, где лучше всего познакомиться с белорусской кухней и попробовать вкуснейшее крафтовое пиво.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения экскурсии
- Прогулка на кораблике осуществляется за отдельную плату (15 бел. руб. с человека). Катание на кораблике возможно в навигационный период при соответствующих погодных условиях и достаточном уровне воды в канале
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Гродно
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 66929 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Дата посещения: 21 авг 2025
Очень приятная, легкая, живописная экскурсия. В восторге от усадьбы Радзивилки, частная территория . Сделано все с любовью и красиво. Августовский канал - прекрасное место, прокатились на кораблике, живописные прекрасные места. Огромное спасибо экскурсоводу Ангелине, обаятельная, грамотная, прекрасно знает историю своего края. Видно что она увлеченный человек и любит свою страну и город. Спасибо.
Путешествовали с гидом Сергеем, остались в полном восторге. Сергей отличный рассказчик, кажется знает все про каждый закоулок и здание на пути, и щедро делится знаниями, вне зависимости от того, входит
Благодарю гида Александру за увлеченность своим делом, пунктуальность, обаяние и коммуникабельность. Экскурсия предметная, познавательная и при этом ненавязчивая, при взаимном интересе к предмету - возможная в режиме диалога.
Желаю Александре и команде гидов дальнейших успехов, при оказии буду рекомендовать:)
А если снова окажусь в Гродно - обращусь за экскурсией по менее популярным локациям.
У нас была прекрасная индивидуальная поездка с Александрой. Утром забрала нас прямо от дома, провезла по замечательным окрестностям Гродно с посещением достопримечательностей: местные Мальдивы с водой изумрудного цвета, Гродненская крепость,
Отличная экскурсия и ее организация, наш гид Ангелина - прекрасный собеседник, информация интересная, познавательная, не нудная. Все четко и по делу. Посетители много красивых мест. Однозначно рекомендую!
Первое спасибо Ангелине - за внимание к нашим просьбам, нас и забрали утром и отвезли по окончании именно туда, куда и просили. Это очень приятно, такое внимание к клиенту.
