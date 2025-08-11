Мои заказы

Гродно — город с особым характером и удивительной судьбой. На протяжении веков здесь строились замки, принимались политические решения и сплетались культуры. Вы увидите единственную в Беларуси королевскую резиденцию и редкие храмы. Услышите исторические анекдоты и красивые легенды. И насладитесь уютной атмосферой старого европейского города под мелодии уличных музыкантов.
Описание экскурсии

Старый замок — резиденция короля польского и великого князя литовского Стефана Батория. Вы полюбуетесь панорамой города с Замковой горы и узнаете:

  • зачем деревянный замок перестраивался в итальянское палаццо
  • как проходили сеймы в 17 веке
  • зачем здесь встречались Пётр I и король Август, заключившие союз против Швеции во время Северной войны
  • как в архитектуре замка наслоились и переплелись разные эпохи и стили

Новый замок

  • Мы расскажем о важной роли Гродно в политической жизни государства
  • Вы услышите невероятную историю о сейме, который завершился вторым разделом Речи Посполитой
  • Раскроете, как с этим замком связана трагическая судьба короля Станислава Августа Понятовского

Гродненские храмы. Мы посетим места, которые по праву считаются архитектурными жемчужинами Беларуси:

  • Борисоглебскую (Коложскую) церковь — пример зодчества 12 века
  • Барочный костёл святого Франциска Ксаверия
  • Гродненскую синагогу в мавританском стиле
  • Лютеранскую неоготическую кирху

А также:

  • Мы заглянем в старинную аптеку-музей
  • Осмотрим пожарную башню
  • Вы узнаете историю доминиканского, францисканского, бернардинского монастырей
  • Выясните, откуда взялось название города и почему он привлекал монархов нескольких средневековых государств
  • Услышите легенды и предания, занимательные истории из жизни монархов, шляхты и горожан
  • Познакомитесь с судьбами выдающихся гродненцев
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Мы гарантируем, что забронированная вами экскурсия обязательно состоится
  • После бронирования на сайте оставшуюся часть стоимости экскурсии необходимо будет оплатить при встрече в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси на день проведения экскурсии
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Провели экскурсии для 56778 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
читать дальше

яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

И
Игорь
11 авг 2025
Была экскурсовод Людмила. Очень интересная экскурсия. Много знающий человек. Грамотно построила экскурсию с учетом наличия 3-х детей.
Дата посещения: 11 августа 2025
М
Марина
7 ноя 2025
Доброго всем утра! Позавчера 05 ноября мы были на экскурсии с гидом Александром. Остались в полном восторге. Очень эрудированный и образованный человек. Приятный собеседник. Дружелюбный и обаятельный. Мы узнали много
читать дальше

интересного из истории Гродно. Прошлись по основным достопримечательностям. Формат индивидуальной экскурсии позволяет вести неспешный диалог и узнавать не только исторические факты, но и что-то из современной жизни города. К посещению рекомендую.

Екатерина
Екатерина
6 ноя 2025
Добрый день! Экскурсию для нас проводила Ангелина. Большое ей спасибо за интересный рассказ: и об истории, и о современности. Хорошая информативная и легкая в изложении экскурсия! Рекомендую!
О
Ольга
2 ноя 2025
Спасибо большое!!! Гродно красивый город!!! Чудесная экскурси!!!
И
Ирина
24 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Три часа пролетели очень быстро. Тайн и легенд города мы к сожалению не узнали но исчерпывающую информацию о большинстве достопримечательностей получили.
Е
Екатерина
11 окт 2025
Удивительно интересная экскурсия с Ангелиной… познавательно, интересно, с изюминками. Гродно узнали с новой стороны… все было тепло, душевно и уютно …
В
Владислав
11 окт 2025
Весёлый, оптимистичный, знающий историю и со стороны древних технологий и исторических фактов. Сторонников прозападной политики я бы рекомендовал другого гида, т. к. Сергей чисто славянский патриот. Из замечаний - я на месте Сергея уменьшил бы объем информации про себя. В общем пятерка за интересную экскурсию
Е
Елена
26 сен 2025
Экскурсию проводила гид Татьяна, которая с теплотой и любовью относится к своему городу. Интересный рассказ истории города не оставил нас равнодушным. Заказывали индивидуальную экскурсию. Повезло с погодой. Спасибо Татьяна!
Е
Екатерина
31 авг 2025
Анастасия, спасибо за чудесную экскурсию по городу! Анастасия профессионал своего дела, любящий свой город, с чувством юмора! Отдельное спасибо за готовность стойко повторять исторические факты каждому экскурсанту отдельно)))
Мы в восторге от Гродно, обязательно приедем ещё!
Анастасия, спасибо за чудесную экскурсию по городу! Анастасия профессионал своего дела, любящий свой город, с чувствомАнастасия, спасибо за чудесную экскурсию по городу! Анастасия профессионал своего дела, любящий свой город, с чувствомАнастасия, спасибо за чудесную экскурсию по городу! Анастасия профессионал своего дела, любящий свой город, с чувством
Д
Денис
21 авг 2025
Очень насыщенная экскурсия с погружением в историю не только города, но и Белоруссии в целом. Александра очень внимательна к деталям, эрудированный и грамотный историк. Остались очень довольны!
Екатерина
Екатерина
19 авг 2025
Нашим гидом была Татьяна. Маршрут интересный и познавательный. Погода не подвела, город очень красивый! Спасибо Татьяне за хорошую подачу информации! Узнали много нового
А
Анатолий
16 авг 2025
Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни!
Гродно удивил, в хорошем смысле! Город очень красив, уютен и интересен не только своими достопримечательностями, но в целом зацепил и запал в
читать дальше

душу.
Татьяна великолнюепный экскурсовод. Очень грамотно, логично и доступно донесла до нас массу информации по истории города и страны, показала и рассказала об особенностях архитектуры.
Было очень интересно. 2.5 часа на одном дыхании.
Однозначно рекомендую этого экскурсовода!

А
Анастасия
15 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Влюбились в этот магический город. Ольга - замечательный профессиональный гид-экскурсовод. Спасибо большое!
Е
Екатерина
14 авг 2025
Мы в восторге от экскурсовода Александра! Исчерпывающая информация об истории города! Продуман каждый шаг, ничего не упустили. Очень доброжелательный и внимательный экскурсовод с глубоким знанием истории страны!
А
Александр
9 авг 2025
Были с подругой 26 июля 2025 года на пешеходной обзорной экскурсии по городу Гродно. Экскурсию проводила экскурсовод Наталья. Нам всё понравилось, очень увлекательная экскурсия по одному из самых красивых городов
читать дальше

Белоруссии. Наталья смогла создать лёгкую непринуждённую атмосферу во время экскурсии. Было очень приятно общаться, я узнал для себя много нового. Чувствуется, что сама Наталья очень любит Гродно, и к тому же сама она очаровательная женщина! После такой экскурсии захотелось ещё как-нибудь приехать в Гродно.

