И Игорь Была экскурсовод Людмила. Очень интересная экскурсия. Много знающий человек. Грамотно построила экскурсию с учетом наличия 3-х детей.

Доброго всем утра! Позавчера 05 ноября мы были на экскурсии с гидом Александром. Остались в полном восторге. Очень эрудированный и образованный человек. Приятный собеседник. Дружелюбный и обаятельный. Мы узнали много

Екатерина Добрый день! Экскурсию для нас проводила Ангелина. Большое ей спасибо за интересный рассказ: и об истории, и о современности. Хорошая информативная и легкая в изложении экскурсия! Рекомендую!

О Ольга Спасибо большое!!! Гродно красивый город!!! Чудесная экскурси!!!

И Ирина Экскурсия очень понравилась! Три часа пролетели очень быстро. Тайн и легенд города мы к сожалению не узнали но исчерпывающую информацию о большинстве достопримечательностей получили.

Е Екатерина Удивительно интересная экскурсия с Ангелиной… познавательно, интересно, с изюминками. Гродно узнали с новой стороны… все было тепло, душевно и уютно …

В Владислав Весёлый, оптимистичный, знающий историю и со стороны древних технологий и исторических фактов. Сторонников прозападной политики я бы рекомендовал другого гида, т. к. Сергей чисто славянский патриот. Из замечаний - я на месте Сергея уменьшил бы объем информации про себя. В общем пятерка за интересную экскурсию

Е Елена Экскурсию проводила гид Татьяна, которая с теплотой и любовью относится к своему городу. Интересный рассказ истории города не оставил нас равнодушным. Заказывали индивидуальную экскурсию. Повезло с погодой. Спасибо Татьяна!

Е Екатерина Анастасия, спасибо за чудесную экскурсию по городу! Анастасия профессионал своего дела, любящий свой город, с чувством юмора! Отдельное спасибо за готовность стойко повторять исторические факты каждому экскурсанту отдельно)))

Мы в восторге от Гродно, обязательно приедем ещё!

Д Денис Очень насыщенная экскурсия с погружением в историю не только города, но и Белоруссии в целом. Александра очень внимательна к деталям, эрудированный и грамотный историк. Остались очень довольны!

Екатерина Нашим гидом была Татьяна. Маршрут интересный и познавательный. Погода не подвела, город очень красивый! Спасибо Татьяне за хорошую подачу информации! Узнали много нового

Гродно удивил, в хорошем смысле! Город очень красив, уютен и интересен не только своими достопримечательностями, но в целом зацепил и запал в душу.

Татьяна великолнюепный экскурсовод. Очень грамотно, логично и доступно донесла до нас массу информации по истории города и страны, показала и рассказала об особенностях архитектуры.

Было очень интересно. 2.5 часа на одном дыхании.

Однозначно рекомендую этого экскурсовода! Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни!

А Анастасия Очень интересная и познавательная экскурсия. Влюбились в этот магический город. Ольга - замечательный профессиональный гид-экскурсовод. Спасибо большое!

Е Екатерина Мы в восторге от экскурсовода Александра! Исчерпывающая информация об истории города! Продуман каждый шаг, ничего не упустили. Очень доброжелательный и внимательный экскурсовод с глубоким знанием истории страны!