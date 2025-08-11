Гродно — город с особым характером и удивительной судьбой. На протяжении веков здесь строились замки, принимались политические решения и сплетались культуры. Вы увидите единственную в Беларуси королевскую резиденцию и редкие храмы. Услышите исторические анекдоты и красивые легенды. И насладитесь уютной атмосферой старого европейского города под мелодии уличных музыкантов.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Старый замок — резиденция короля польского и великого князя литовского Стефана Батория. Вы полюбуетесь панорамой города с Замковой горы и узнаете:
- зачем деревянный замок перестраивался в итальянское палаццо
- как проходили сеймы в 17 веке
- зачем здесь встречались Пётр I и король Август, заключившие союз против Швеции во время Северной войны
- как в архитектуре замка наслоились и переплелись разные эпохи и стили
Новый замок
- Мы расскажем о важной роли Гродно в политической жизни государства
- Вы услышите невероятную историю о сейме, который завершился вторым разделом Речи Посполитой
- Раскроете, как с этим замком связана трагическая судьба короля Станислава Августа Понятовского
Гродненские храмы. Мы посетим места, которые по праву считаются архитектурными жемчужинами Беларуси:
- Борисоглебскую (Коложскую) церковь — пример зодчества 12 века
- Барочный костёл святого Франциска Ксаверия
- Гродненскую синагогу в мавританском стиле
- Лютеранскую неоготическую кирху
А также:
- Мы заглянем в старинную аптеку-музей
- Осмотрим пожарную башню
- Вы узнаете историю доминиканского, францисканского, бернардинского монастырей
- Выясните, откуда взялось название города и почему он привлекал монархов нескольких средневековых государств
- Услышите легенды и предания, занимательные истории из жизни монархов, шляхты и горожан
- Познакомитесь с судьбами выдающихся гродненцев
- И многое другое!
Организационные детали
- Мы гарантируем, что забронированная вами экскурсия обязательно состоится
- После бронирования на сайте оставшуюся часть стоимости экскурсии необходимо будет оплатить при встрече в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси на день проведения экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Провели экскурсии для 56778 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Игорь
11 авг 2025
Была экскурсовод Людмила. Очень интересная экскурсия. Много знающий человек. Грамотно построила экскурсию с учетом наличия 3-х детей.
Дата посещения: 11 августа 2025
М
Марина
7 ноя 2025
Доброго всем утра! Позавчера 05 ноября мы были на экскурсии с гидом Александром. Остались в полном восторге. Очень эрудированный и образованный человек. Приятный собеседник. Дружелюбный и обаятельный. Мы узнали много
Екатерина
6 ноя 2025
Добрый день! Экскурсию для нас проводила Ангелина. Большое ей спасибо за интересный рассказ: и об истории, и о современности. Хорошая информативная и легкая в изложении экскурсия! Рекомендую!
О
Ольга
2 ноя 2025
Спасибо большое!!! Гродно красивый город!!! Чудесная экскурси!!!
И
Ирина
24 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Три часа пролетели очень быстро. Тайн и легенд города мы к сожалению не узнали но исчерпывающую информацию о большинстве достопримечательностей получили.
Е
Екатерина
11 окт 2025
Удивительно интересная экскурсия с Ангелиной… познавательно, интересно, с изюминками. Гродно узнали с новой стороны… все было тепло, душевно и уютно …
В
Владислав
11 окт 2025
Весёлый, оптимистичный, знающий историю и со стороны древних технологий и исторических фактов. Сторонников прозападной политики я бы рекомендовал другого гида, т. к. Сергей чисто славянский патриот. Из замечаний - я на месте Сергея уменьшил бы объем информации про себя. В общем пятерка за интересную экскурсию
Е
Елена
26 сен 2025
Экскурсию проводила гид Татьяна, которая с теплотой и любовью относится к своему городу. Интересный рассказ истории города не оставил нас равнодушным. Заказывали индивидуальную экскурсию. Повезло с погодой. Спасибо Татьяна!
Е
Екатерина
31 авг 2025
Анастасия, спасибо за чудесную экскурсию по городу! Анастасия профессионал своего дела, любящий свой город, с чувством юмора! Отдельное спасибо за готовность стойко повторять исторические факты каждому экскурсанту отдельно)))
Мы в восторге от Гродно, обязательно приедем ещё!
Мы в восторге от Гродно, обязательно приедем ещё!
Д
Денис
21 авг 2025
Очень насыщенная экскурсия с погружением в историю не только города, но и Белоруссии в целом. Александра очень внимательна к деталям, эрудированный и грамотный историк. Остались очень довольны!
Екатерина
19 авг 2025
Нашим гидом была Татьяна. Маршрут интересный и познавательный. Погода не подвела, город очень красивый! Спасибо Татьяне за хорошую подачу информации! Узнали много нового
А
Анатолий
16 авг 2025
Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни!
Гродно удивил, в хорошем смысле! Город очень красив, уютен и интересен не только своими достопримечательностями, но в целом зацепил и запал в
Гродно удивил, в хорошем смысле! Город очень красив, уютен и интересен не только своими достопримечательностями, но в целом зацепил и запал в
А
Анастасия
15 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Влюбились в этот магический город. Ольга - замечательный профессиональный гид-экскурсовод. Спасибо большое!
Е
Екатерина
14 авг 2025
Мы в восторге от экскурсовода Александра! Исчерпывающая информация об истории города! Продуман каждый шаг, ничего не упустили. Очень доброжелательный и внимательный экскурсовод с глубоким знанием истории страны!
А
Александр
9 авг 2025
Были с подругой 26 июля 2025 года на пешеходной обзорной экскурсии по городу Гродно. Экскурсию проводила экскурсовод Наталья. Нам всё понравилось, очень увлекательная экскурсия по одному из самых красивых городов
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии из Гродно
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
Магия, волшебство и секреты Гродно: иммерсивная прогулка по городу
Начало: В районе замков
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 20:15, в пятницу в 20:15 и 21:30
Завтра в 20:15
11 ноя в 20:15
1950 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Главные и тайные места Гродно
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
6040 ₽
7550 ₽ за всё до 7 чел.