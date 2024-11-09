читать дальше забронировала. 😅 Слишком уж началась "с места в карьер".)) Но потом выдохнула. Оказалось всё очень интересно, познавательно, Инна замечательный гид с широким кругозором. Понравилось и мне, и сыну, и бабушке.

Спасибо за чудесную экскурсию! Сначала я, правда, испугалась, что у экскурсии какая-то религиозная тематика, и судорожно стала вспоминать, что я такое