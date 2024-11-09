Храмы и соборы Гродно с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Гродно, цены от 150 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Пешая
53 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические сокровища Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
«Мы посетим православный Свято-Покровский собор, католический Фарный костел с барочным алтарем»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 800 за всё до 5 чел.
Прогулка по Гродно с реставратором
Пешая
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Гродно с реставратором
Познакомьтесь с историей Гродно через призму веков! Вас ждут замки, церкви и удивительные факты о городе, которые откроет опытный реставратор
Начало: На Замковой улице
«Научу вас различать храмовые и монастырские иконы и объясню расхождения в каноне в разные периоды»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
47004 230 за всё до 10 чел.
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Индивидуальная экскурсия по храмам Гродно: от еврейского квартала до протестантской церкви. Узнайте историю города через его святыни
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
«В свое время в Гродно имели храмы многие католические монашеские ордена – Иезуиты, Францисканцы, Бригитки, монахи Бернардинского ордена, Доминиканцы»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
3 дек в 09:00
150Br за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    9 ноября 2024
    Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
    Выражаем благодарность Инне за проведенную экскурсию, интересную и познавательную.
  • Н
    Наталья
    29 октября 2024
    Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
    Спасибо за чудесную экскурсию! Сначала я, правда, испугалась, что у экскурсии какая-то религиозная тематика, и судорожно стала вспоминать, что я такое
    читать дальше

    забронировала. 😅 Слишком уж началась "с места в карьер".)) Но потом выдохнула. Оказалось всё очень интересно, познавательно, Инна замечательный гид с широким кругозором. Понравилось и мне, и сыну, и бабушке.

  • И
    Ирина
    23 октября 2024
    Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
    23.10.2024 были на экскурсии! Все очень понравилось! Прекрасная, интересная подача материала, время пролетело не заметно. Очень много интересного узнали, увидела места которые сохранились до наших дней. Инне огромное спасибо 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
  2. Прогулка по Гродно с реставратором
  3. Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Какие места ещё посмотреть в Гродно
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Гродно в ноябре 2024
Сейчас в Гродно в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 5 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Гродно. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!
ХорошоТам