3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические сокровища Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
«Мы посетим православный Свято-Покровский собор, католический Фарный костел с барочным алтарем»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 800₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Гродно с реставратором
Познакомьтесь с историей Гродно через призму веков! Вас ждут замки, церкви и удивительные факты о городе, которые откроет опытный реставратор
Начало: На Замковой улице
«Научу вас различать храмовые и монастырские иконы и объясню расхождения в каноне в разные периоды»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
47004 230₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Индивидуальная экскурсия по храмам Гродно: от еврейского квартала до протестантской церкви. Узнайте историю города через его святыни
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
«В свое время в Гродно имели храмы многие католические монашеские ордена – Иезуиты, Францисканцы, Бригитки, монахи Бернардинского ордена, Доминиканцы»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
3 дек в 09:00
150Br за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей9 ноября 2024Выражаем благодарность Инне за проведенную экскурсию, интересную и познавательную.
- ННаталья29 октября 2024Спасибо за чудесную экскурсию! Сначала я, правда, испугалась, что у экскурсии какая-то религиозная тематика, и судорожно стала вспоминать, что я такое
- ИИрина23 октября 202423.10.2024 были на экскурсии! Все очень понравилось! Прекрасная, интересная подача материала, время пролетело не заметно. Очень много интересного узнали, увидела места которые сохранились до наших дней. Инне огромное спасибо 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Соборы и храмы»
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