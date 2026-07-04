Обзорные экскурсии в Гродно

В Гродно легко почувствовать себя одновременно на улочках Европы и в Советском Союзе. Королевский, фестивальный, музейный и кинематографический — это всё о нём. На прогулке вы обойдете ключевые места города храмов, замков и музеев, разберетесь в переплетениях его истории и проникнетесь атмосферой культурной столицы Беларуси.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Места, без которых не представить Гродно

Ваше знакомство с городом начнётся на Замковой горе — это сердце Гродно, его летописное начало. Вы увидите Старый замок, построенный для короля Стефана Батория в 16 веке, и разберётесь, почему это одновременно место рождения 1000-летнего Гродно. А у стен соседнего Нового замка услышите о событиях, связанных с разделом Речи Посполитой, значимых для всей белорусской земли.

Если сердце Гродно на Замковой горе, то его душа — это Борисоглебская (Каложская) церковь 12 века. Вы узнаете, в чем её архитектурная и историческая уникальность.

Конечно, маршрут охватит и собор Святого Франциска Ксаверия: я расскажу о его белоснежном фасаде и подскажу, на что обратить внимание внутри, а также костёл Девы Марии Архангельской — один из старейших католических храмов города, связанный с историей монашеских орденов.

Город-мозаика

За 3 часа вы проследите, как Гродно стал городом трех конфессий, как принимал литовцев, поляков, евреев и украинцев, сохраняя белорусский характер. А еще узнаете, что привезти на память из самого европейского города Беларуси, и просто насладитесь прогулкой: по холмам над рекой Неман, по уютным улочкам и аккуратным площадям.

Организационные детали