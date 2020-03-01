Обзорные экскурсии в Гродно

  1. Белоруссия
  2. Экскурсии

  3. Обаяние Гродно

Узнать прошлое и полюбить настоящее многоликого города

Кирилл
Задать вопрос
Кирилл – представитель гидов
В Гродно легко почувствовать себя одновременно на улочках Европы и в Советском Союзе.

Королевский, фестивальный, музейный и кинематографический — это всё о нём.

На прогулке вы обойдете ключевые места города храмов, замков и музеев, разберетесь в переплетениях его истории и проникнетесь атмосферой культурной столицы Беларуси.
35 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно

Что вас ожидает

Места, без которых не представить Гродно
Ваше знакомство с городом начнется на Замковой горе — это сердце Гродно, его летописное начало. Вы увидите Старый замок, построенный для короля Стефана Батория в 16 веке, и разберетесь, почему это одновременно место рождения 1000-летнего Гродно. А у стен соседнего Нового замка услышите о событиях, связанных с разделом Речи Посполитой, значимых для всей белорусской земли.

Если сердце Гродно на Замковой горе, то его душа — это Борисоглебская (Каложская) церковь 12 века. Вы узнаете, в чем её архитектурная и историческая уникальность.

Конечно, маршрут охватит и костёл Святого Франциска Ксаверия: я расскажу о его белоснежном фасаде и подскажу, на что обратить внимание внутри.

Город-мозаика
За 3 часа вы проследите, как Гродно стал городом трех конфессий, как принимал литовцев, поляков, евреев и украинцев, сохраняя белорусский характер. А еще узнаете, что привезти на память из самого европейского города Беларуси, и просто насладитесь прогулкой: по холмам над рекой Неман, по уютным улочкам и аккуратным площадям.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительных расходов нет
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кирилл
Кирилл
Наша команда гидов проводит обзорные экскурсии по всем городам Беларуси. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!
Напишите мне

Обзорные экскурсии в Гродно

Королевский город ГродноКоролевский город ГродноКоролевский город Гродно
49 за экскурсию
3 часа
38 отзывов
Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии
Гродно часто называют «городом-музеем», но эти слова не отражают всего обаяния и духа этого города на самом западе Беларуси. За время экскурсии вы не только откроете старинную историю Гродно, посетив древние замки, но и обнаружите его архитектурное и конфессиональное разнообразие. Вас ждёт и костёл с деревянными статуями, и лютеранская кирха, и древняя церковь, и главный православный храм. Я расскажу вам о значимых зданиях на пешеходной Советской улице и в районе Городница, а также поделюсь местными легендами. И обязательно помогу полюбить Гродно за один день!
Гродно — город на стыке цивилизацийГродно — город на стыке цивилизацийГродно — город на стыке цивилизаций
43 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Хроники нескольких культур на прогулке по ключевым достопримечательностям
Многим путешественникам кажется, что если Гродно находится в Западной Беларуси, то все здесь отмечено польским влиянием. Отчасти это так, и я расскажу о европейских следах в Гродно. Но также вы познакомитесь с наследием Древней Руси, с уникальным стилем гродненского зодчества и с летописью города. А фоном для рассказов станут визитные карточки Гродно: замки, православные церкви, католический собор, синагога и просто атмосферные улочки.

Выбирайте и другие экскурсии в Гродно

Необычные маршрутыГастрономическиеИстория и архитектураИндивидуальныеВсеОбзорныеПешком