Обзорные экскурсии в Гродно

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Обаяние Гродно

Узнать прошлое и полюбить настоящее многоликого города
В Гродно легко почувствовать себя одновременно на улочках Европы и в Советском Союзе. Королевский, фестивальный, музейный и кинематографический — это всё о нём.

На прогулке вы обойдете ключевые места города храмов, замков и музеев, разберетесь в переплетениях его истории и проникнетесь атмосферой культурной столицы Беларуси.
4.9
520 отзывов
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно
Обаяние Гродно

Описание экскурсии

Места, без которых не представить Гродно

Ваше знакомство с городом начнётся на Замковой горе — это сердце Гродно, его летописное начало. Вы увидите Старый замок, построенный для короля Стефана Батория в 16 веке, и разберётесь, почему это одновременно место рождения 1000-летнего Гродно. А у стен соседнего Нового замка услышите о событиях, связанных с разделом Речи Посполитой, значимых для всей белорусской земли.

Если сердце Гродно на Замковой горе, то его душа — это Борисоглебская (Каложская) церковь 12 века. Вы узнаете, в чем её архитектурная и историческая уникальность.

Конечно, маршрут охватит и собор Святого Франциска Ксаверия: я расскажу о его белоснежном фасаде и подскажу, на что обратить внимание внутри, а также костёл Девы Марии Архангельской — один из старейших католических храмов города, связанный с историей монашеских орденов.

Город-мозаика

За 3 часа вы проследите, как Гродно стал городом трех конфессий, как принимал литовцев, поляков, евреев и украинцев, сохраняя белорусский характер. А еще узнаете, что привезти на память из самого европейского города Беларуси, и просто насладитесь прогулкой: по холмам над рекой Неман, по уютным улочкам и аккуратным площадям.

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
  • Если захотите заглянуть в синагогу, вход платный — около 100 ₽
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 75860 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
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яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 520 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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15
3
7
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1
1
Ю
Наш гид Сергей увлеченный человек, который знает и любит свой город, ещё он отличный расказчик, умеющий и готовый поддержать любую беседу. Время, отведенное на экскурсию пролетело незаметно. Спасибо большое Сергею!
PS:
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организатор экскурсии (Кирилл) просто забыл о нашей экскурсии, которую я бронировала за 4 месяца. . В билете написано, что нужно ждать, когда с нами свяжется гид… Так вот, никто с нами не связался! За час до экскурсии я понимаю, что 2 адреса, указанные в билете - это совершенно разные места и не понятно где "сбор"… Пришлось понервничать, чтоб экскурсия все-таки состоялась.
Ещё раз повторю,что к гиду Сергею эта ситуация не имеет никакого отношения. Он профессионал

Наш гид Сергей увлеченный человек, который знает и любит свой город, ещё он отличный расказчик, умеющий
Наш гид Сергей увлеченный человек, который знает и любит свой город, ещё он отличный расказчик, умеющий
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A
Сергей лучший гид!!! очень красивый город, а с таким рассказчиком, который знает массу историй и очень «нескучно» их доносит просто масса удовольствия! спасибо Вам огромное!
Сергей лучший гид!!! очень красивый город, а с таким рассказчиком, который знает массу историй и очень
Сергей лучший гид!!! очень красивый город, а с таким рассказчиком, который знает массу историй и очень
Сергей лучший гид!!! очень красивый город, а с таким рассказчиком, который знает массу историй и очень
Сергей лучший гид!!! очень красивый город, а с таким рассказчиком, который знает массу историй и очень
Сергей лучший гид!!! очень красивый город, а с таким рассказчиком, который знает массу историй и очень
Сергей лучший гид!!! очень красивый город, а с таким рассказчиком, который знает массу историй и очень
Сергей лучший гид!!! очень красивый город, а с таким рассказчиком, который знает массу историй и очень
Сергей лучший гид!!! очень красивый город, а с таким рассказчиком, который знает массу историй и очень+1
Сергей лучший гид!!! очень красивый город, а с таким рассказчиком, который знает массу историй и очень
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Анна
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Посетили все ключевые места в формате живого нешаблонного общения. Благодарю.
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Посетили все ключевые места в формате живого нешаблонного общения. Благодарю.
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Посетили все ключевые места в формате живого нешаблонного общения. Благодарю.
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Посетили все ключевые места в формате живого нешаблонного общения. Благодарю.
Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Посетили все ключевые места в формате живого нешаблонного общения. Благодарю.
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Г
Спасибо за хорошо проведенное время! Экскурсия всем понравилась! Материал интересный и познавательный, город красивый! Спасибо Александру!
Спасибо за хорошо проведенное время! Экскурсия всем понравилась! Материал интересный и познавательный, город красивый! Спасибо Александру!
Спасибо за хорошо проведенное время! Экскурсия всем понравилась! Материал интересный и познавательный, город красивый! Спасибо Александру!
Спасибо за хорошо проведенное время! Экскурсия всем понравилась! Материал интересный и познавательный, город красивый! Спасибо Александру!
Спасибо за хорошо проведенное время! Экскурсия всем понравилась! Материал интересный и познавательный, город красивый! Спасибо Александру!
Спасибо за хорошо проведенное время! Экскурсия всем понравилась! Материал интересный и познавательный, город красивый! Спасибо Александру!
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Л
Добрый день!
Экскурсию нам проводил Денис. Отличный рассказчик! Создал впечатление о городе такое, что хочется вернуться ещё раз, но уже прочитав, прослушав и просмотрев дополнительную информацию, которую нам выдал наш экскурсовод. Очень легко и интересно пролетели 2,5 часа!!! Огромное спасибо за содержательный рассказ и очень красивую речь!!!
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Н
Большое спасибо Карине за замечательную экскурсию! За 2,5 часа не просто увидели основные достопримечательности города, узнали об истории, архитектуре, но и услышали много увлекательных интересных историй о людях, фактах, событиях, в том числе, мало известных.
Экскурсия очень понравилась.
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