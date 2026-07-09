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Недетский гастротур из Гродно

Мы начнем наше путешествие с дегустации пива и закончим в усадьбе «Литовка», окунувшись в атмосферу загадочной мистики.

Лидский замок как в Средневековье являлся точкой притяжения знати и людей, так и сейчас
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сюда приезжают туристы, чтобы прикоснуться к истории этого места. Мы не исключение.

Но чего не было в те времена, так это сытного обеда! Не забудем также пройтись по Лиде в компании местного гида, который подробно расскажет нам об истории этого древнего, но вечно молодого города.

Недетский гастротур из Гродно
Недетский гастротур из Гродно
Недетский гастротур из Гродно

Описание экскурсии

Что вас ожидает:• Пивоварня «Лидское пиво» с увлекательной экскурсией по музею Лидского бровара, где вы откроете тайны древнего ремесла и продегустируете лучшие сорта крафтового пива. Понравившееся сорта пива вы сможете приобрести по окончанию экскурсии.
  • Сытный обед в ресторане местной белорусской кухни.
  • Экскурсия по лидскому променаду с местным гидом, во время которой вы узнаете много интересных фактов и историй о Лиде и её изюминке — красивейшем Лидском замке.
  • Фэнтэзи-усадьба, наполненная мистикой и загадками, ответы на которые вы получите во время экскурсии. Важная информация: Всё включено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Остановка общ. транспорта на выезде из города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Всё включено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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