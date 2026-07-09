Мы начнем наше путешествие с дегустации пива и закончим в усадьбе «Литовка», окунувшись в атмосферу загадочной мистики.
Лидский замок как в Средневековье являлся точкой притяжения знати и людей, так и сейчас
Лидский замок как в Средневековье являлся точкой притяжения знати и людей, так и сейчас
Описание экскурсииЧто вас ожидает:• Пивоварня «Лидское пиво» с увлекательной экскурсией по музею Лидского бровара, где вы откроете тайны древнего ремесла и продегустируете лучшие сорта крафтового пива. Понравившееся сорта пива вы сможете приобрести по окончанию экскурсии.
- Сытный обед в ресторане местной белорусской кухни.
- Экскурсия по лидскому променаду с местным гидом, во время которой вы узнаете много интересных фактов и историй о Лиде и её изюминке — красивейшем Лидском замке.
- Фэнтэзи-усадьба, наполненная мистикой и загадками, ответы на которые вы получите во время экскурсии. Важная информация: Всё включено.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Остановка общ. транспорта на выезде из города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Всё включено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гродно
179 Br за человека