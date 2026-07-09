читать дальше уменьшить сюда приезжают туристы, чтобы прикоснуться к истории этого места. Мы не исключение.



Но чего не было в те времена, так это сытного обеда! Не забудем также пройтись по Лиде в компании местного гида, который подробно расскажет нам об истории этого древнего, но вечно молодого города.

Мы начнем наше путешествие с дегустации пива и закончим в усадьбе «Литовка», окунувшись в атмосферу загадочной мистики.Лидский замок как в Средневековье являлся точкой притяжения знати и людей, так и сейчас