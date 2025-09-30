Индивидуальная
до 4 чел.
Гродно one love: на автомобиле
Начало: По договоренности
4 ноя в 10:00
5 ноя в 17:00
280 Br за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Гродно
Добро пожаловать в Гродно! Вас ждут захватывающие истории, красивые улочки и незабываемые впечатления от знакомства с этим удивительным городом
Начало: Проспект Янки Купалы, д. 63
Расписание: По средам в 10:00
7 янв в 10:00
14 янв в 10:00
55 Br за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер на микроавтобусе из Гродно в Брест
Комфортное авто и профессиональный водитель
21 000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 сентября 2025Были в Гродно впервые и очень рады, что взяли экскурсию с Игорем. Во-первых, это был максимально комфортный автомобильно-пешеходный формат, что
- ААпакина29 сентября 2025Спасибо большое за экскурсию! Благодаря Игорю, мы увидели город с исторического ракурса! Все очень понравилось! Спасибо ещё раз!
- ООльга22 сентября 2025Всë прошло по плану, как и договаривались. Подстроили время для посещения костёлов.
Отличная экскурсия. Интересно, познавательно, доступно. Впечатляет. На возникающие вопросы получали ответы. На машине было комфортно перемещаться между локациями.
Однозначно рекомендую, это классно, когда у вас персональный экскурсовод.
- ООльга21 сентября 2025Посмотрели гродно, погуляли по самым знаковым местам, интересно и очень насыщенно. Косфортно и очень красиво. Стоит отметить глубокие знания гида Игоря., выше всех похвал. . очень рекомендую для всех кто проездом и кто на долго.
- ААлександр14 сентября 2025С большим интересом провели экскурсию. Спасибо за то новое, что узнали о Гродно!
- ССергей9 сентября 2025все супер.
- ЕЕлена31 августа 2025Были на экскурсии с Игорем 30 августа. Все очень понравилось. Много узнали нового. Спасибо экскурсоводу. Никуда не спешили, все корректно, отвечал на дополнительные вопросы. Очень много успели посмотреть за 3.5 часа. Сейчас имеем представление о городе. Отличная экскурсия, всем рекомендую.
- ООльга26 августа 2025Очень удобно устроена экскурсия. Благодаря тому, что на автомобиле, удалось добраться в отдалённые от центра интересные уголки. Спасибо экскурсоводу
- ЕЕлена22 августа 2025Очень интересная экскурсия. Игорь любит и знает Гродно
- ССветлана19 августа 2025Очень увлекательная экскурсия! Мы увидели много интересных мест, в числе которых Синагога и Францисканский костел. Хочу выразить огромную благодарность гиду
- ЕЕлена11 августа 2025Увидели как основные достопримечательности города, так и то, что скрыто от глаз туристов. Очень интересный рассказ гида, много новой информации. Спасибо!
- ММарина4 августа 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, отличный гид, подробный и интересный рассказ истории! Отлично организованна. Спасибо большое гиду Игорю, прекрасный рассказчик!
- ЛЛюбовь1 августа 2025Хотелось бы поблагодарить нашего гида Игоря за прекрасную, профессионально организованную экскурсию по г. Гродно. Мы получили много впечатлений и полезной
- ЕЕвгений23 июля 2025Игорь большое человеческое спасибо ему. Молодец. Экскурсия на ура. И авто и пешком. Он знаток своего города, поэтому советую берите данную экскурсию не пожалеете
- ННестерова11 июля 2025Огромное спасибо Игорю за прекрасную познавательную экскурсию. Несмотря на очень дождливую погоду Игорь смог нам показать и рассказать о самых
- ССысоева2 июля 2025Прекрасное знакомство с городом! С помощью эрудированного, обаятельного гида Игоря осмотрели все главные достопримечательности Гродно. Очень удобен формат экскурсии-автомобильная и пешеходная
