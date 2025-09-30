Мои заказы

Экскурсии на автобусе в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Гродно, цены от 55 Br. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Гродно one love: на автомобиле
На автобусе
На машине
3.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродно one love: на автомобиле
Начало: По договоренности
4 ноя в 10:00
5 ноя в 17:00
280 Br за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Гродно
На автобусе
3 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Гродно
Добро пожаловать в Гродно! Вас ждут захватывающие истории, красивые улочки и незабываемые впечатления от знакомства с этим удивительным городом
Начало: Проспект Янки Купалы, д. 63
Расписание: По средам в 10:00
7 янв в 10:00
14 янв в 10:00
55 Br за человека
Трансфер на микроавтобусе из Гродно в Брест
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер на микроавтобусе из Гродно в Брест
Комфортное авто и профессиональный водитель
21 000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 сентября 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Были в Гродно впервые и очень рады, что взяли экскурсию с Игорем. Во-первых, это был максимально комфортный автомобильно-пешеходный формат, что
    читать дальше

    позволило побывать в основных знаковых местах города за 3 с лишним часа. Во-вторых (хотя, наверное, это основное), Игорь - кладезь знаний о городе и стране. Мы многое узнали не только о самих достопримечательностях, но и о исторических событиях тех эпох, о современной жизни города.
    Большое спасибо Игорю за возможность раскрыть для себя замечательный город Гродно!

  • А
    Апакина
    29 сентября 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Спасибо большое за экскурсию! Благодаря Игорю, мы увидели город с исторического ракурса! Все очень понравилось! Спасибо ещё раз!
  • О
    Ольга
    22 сентября 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Всë прошло по плану, как и договаривались. Подстроили время для посещения костёлов.
    Отличная экскурсия. Интересно, познавательно, доступно. Впечатляет. На возникающие вопросы получали ответы. На машине было комфортно перемещаться между локациями.
    Однозначно рекомендую, это классно, когда у вас персональный экскурсовод.
  • О
    Ольга
    21 сентября 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Посмотрели гродно, погуляли по самым знаковым местам, интересно и очень насыщенно. Косфортно и очень красиво. Стоит отметить глубокие знания гида Игоря., выше всех похвал. . очень рекомендую для всех кто проездом и кто на долго.
  • А
    Александр
    14 сентября 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    С большим интересом провели экскурсию. Спасибо за то новое, что узнали о Гродно!
  • С
    Сергей
    9 сентября 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    все супер.
  • Е
    Елена
    31 августа 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Были на экскурсии с Игорем 30 августа. Все очень понравилось. Много узнали нового. Спасибо экскурсоводу. Никуда не спешили, все корректно, отвечал на дополнительные вопросы. Очень много успели посмотреть за 3.5 часа. Сейчас имеем представление о городе. Отличная экскурсия, всем рекомендую.
  • О
    Ольга
    26 августа 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Очень удобно устроена экскурсия. Благодаря тому, что на автомобиле, удалось добраться в отдалённые от центра интересные уголки. Спасибо экскурсоводу
  • Е
    Елена
    22 августа 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Очень интересная экскурсия. Игорь любит и знает Гродно
  • С
    Светлана
    19 августа 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Очень увлекательная экскурсия! Мы увидели много интересных мест, в числе которых Синагога и Францисканский костел. Хочу выразить огромную благодарность гиду
    читать дальше

    Игорю, профессионалу, человеку, который по-настоящему любит свой город. Мы тоже полюбили Гродно после этой экскурсии, и с удовольствием приедем а этот замечательный город еще не раз!

  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Увидели как основные достопримечательности города, так и то, что скрыто от глаз туристов. Очень интересный рассказ гида, много новой информации. Спасибо!
  • М
    Марина
    4 августа 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Очень интересная и познавательная экскурсия, отличный гид, подробный и интересный рассказ истории! Отлично организованна. Спасибо большое гиду Игорю, прекрасный рассказчик!
  • Л
    Любовь
    1 августа 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Хотелось бы поблагодарить нашего гида Игоря за прекрасную, профессионально организованную экскурсию по г. Гродно. Мы получили много впечатлений и полезной
    читать дальше

    для нас информации о достопримечательностями г. Гродно. С удовольствием рекомендуем Игоря всем туристам г. Гродно. Спасибо ему за прекрасно выбранный маршрут.

  • Е
    Евгений
    23 июля 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Игорь большое человеческое спасибо ему. Молодец. Экскурсия на ура. И авто и пешком. Он знаток своего города, поэтому советую берите данную экскурсию не пожалеете
  • Н
    Нестерова
    11 июля 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Огромное спасибо Игорю за прекрасную познавательную экскурсию. Несмотря на очень дождливую погоду Игорь смог нам показать и рассказать о самых
    читать дальше

    интересных местах очаровательного города Гродно, не зря мы проехали 1000 км. Игорь очень внимательный и заботливый человек, что очень приятно в нашем пожилом возрасте. Всем рекомендую этого экскурсовода. Мы трижды заказывали экскурсии в разных городах России и Белоруссии через экскурсионное бюро Sputnik и всегда были довольны. Всем спасибо. С уважением Светлана

  • С
    Сысоева
    2 июля 2025
    Гродно one love: на автомобиле
    Прекрасное знакомство с городом! С помощью эрудированного, обаятельного гида Игоря осмотрели все главные достопримечательности Гродно. Очень удобен формат экскурсии-автомобильная и пешеходная

