Г Галина Обаяние Гродно 4 июня 2024 г были на экскурсии, гид Анастасия. Мы в восторге! Гид супер! Всем рекомендую!

Е Евгений «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур Удивительное приключение в Гродно!!! Эммерсивное шоу на высочайшем уровне, спасибо большое организаторам!!! Всем рекомендую!!!

Е Евгений Прогулка по Гродно в мини-группе Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!

Я Яна Прогулка по Гродно в мини-группе Очень интересная экскурсия

И Иван Прогулка по Гродно в мини-группе Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа

Н Немцев Обаяние Гродно Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))

н наталья «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур читать дальше не было задержек и ожиданий, все актёры были вовремя на местах. Отдельный респект "тюремному доктору" и "золотому" ведущему. Приятные сюрпризы в виде чая, монетки и "лечения" добавили теплоты группе. Обязательно к посещению! Такую пометку надо ставить на анонсе данной экскурсии. Потрясающая экскурсия! Необычная, интригующая, создающая полное погружение в историю! Неординарная подача материала! Спасибо организаторам и ведущим. Маршрут продуман отлично, нигде

А Анастасия «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур Очень интересная экскурсия, спасибо организаторам

Р Ростислав Обаяние Гродно Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.