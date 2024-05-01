Индивидуальная
до 10 чел.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам
Погрузитесь в историю и романтику белорусских замков. Путешествие через Новогрудок, Мир и Несвиж откроет вам тайны прошлого и легенды этих мест
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Завтра в 09:00
14 мар в 09:00
780 Br за экскурсию
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Пояс князя Гедимина: автопешеходная экскурсия
Увлекательное путешествие из Гродно в Лиду через исторические места. Познакомьтесь с замками и усадьбами, ощутите дух средневековья
Начало: На улице Б. Троецкая
Завтра в 09:30
14 мар в 09:30
19 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита1 мая 2024Приятный, вежливый, коммуникабельный гид! Светлана рассказывает информацию в интересном и необходимом объёме, создаёт душевную атмосферу. День получился насыщенным и познавательным!
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гродно
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Гродно в марте 2025
Сейчас в Гродно в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 780 до 19 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Гродно на 1 день, гиды Гродно подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Гродно так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025