Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Артем Ваш гид в Гродно Написать вопрос Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека На чём проводится Услуги трансфера Когда Любой день, любое время. 30% Скидка на заказ 800 выгода 240 Br 560 Br за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание трансфер Наш сервис создан для тех, кто ценит свое время, комфорт и предсказуемость. Мы обеспечиваем трансферное сопровождение высшего качества по маршруту Гродно — Минск, Минск - Гродно включая transfers to and from Minsk National Airport (MSQ). Забудьте о поиске машин и ожидании в очередях — ваша поездка будет спланирована до мелочей. Наши ключевые преимущества: 🚗 Фиксированная цена. Вы знаете полную стоимость поездки заранее. Никаких скрытых платежей и доплат за пробки или ночное время. 🕒 Пунктуальность и отслеживание рейсов. Для поездок из аэропорта мы отслеживаем ваш рейс онлайн, поэтому наш водитель будет ждать вас, даже если рейс задержался. 👨‍👩‍👧‍👦 Автомобили на любой случай. В нашем парке есть уютные и вместительный Кроссовер комфорт-класса и представительские автомобиль бизнес-класса. 📞 Персональный подход. Вы заказываете машину только для себя и вашей компании. Водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и доставит точно по адресу. 🔄 Поездки в обоих направлениях. Вам нужно уехать из Гродно в Минск или в аэропорт? Не вопрос! Мы работаем на всем маршруте. Основные направления наших трансферов: Из Минска в Гродно (от двери до двери) Из Аэропорта Минск (MSQ) в Гродно (встреча в зале прилета) Из Гродно в Минск (в любой район) Из гродно в Железнодорожный вокзал Минска Из Гродно в Аэропорт Минск (MSQ) (вылетаете вовремя и без стресса) Любой маршрут может быть скорректирован именно под ваши задачи и предпочтения.

Любой день, любое время. Выбрать дату