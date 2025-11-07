Мои заказы

Трансфер из Гродно в Новогрудский, Мирский и Несвижский замки

Путешествие в Несвиж, Мир и Новогрудок без суеты. Комфортный трансфер поможет насладиться красотой замков и историей Беларуси
Индивидуальный трансфер из Гродно в знаменитые замки Беларуси - Несвижский, Мирский и Новогрудский.

Это удобный способ увидеть культурные и исторические достопримечательности, такие как костёл Божьего Тела и фэнтези-усадьба «Литовка». Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, что делает поездку приятной и незабываемой. Возможность адаптировать маршрут под ваши интересы делает это предложение особенно привлекательным
5
3 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🏰 Исторические замки
  • 📸 Уникальные виды
  • 🗺️ Гибкий маршрут
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех
Трансфер из Гродно в Новогрудский, Мирский и Несвижский замки© Артём
Трансфер из Гродно в Новогрудский, Мирский и Несвижский замки© Артём
Трансфер из Гродно в Новогрудский, Мирский и Несвижский замки© Артём

Что можно увидеть

  • Костёл Божьего Тела в Несвиже
  • Несвижский замок
  • Мирский замок
  • Усыпальница Святополк-Мирских
  • Руины замка в Новогрудке
  • Фэнтези-усадьба «Литовка»

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа — трансфер, она не предполагает экскурсионного обслуживания

  • Костёл Божьего Тела в Несвиже — первый иезуитский костёл на территории Речи Посполитой и родовая усыпальница правителей
  • Несвижский замок — бывшая резиденция князей Радзивиллов, один из красивейших дворцовых комплексов страны
  • Мирский замок — мощное оборонительное укрепление и летняя резиденция Радзивиллов
  • Усыпальница Святополк-Мирских — семейный склеп последних владельцев Мирского замка
  • Руины замка в Новогрудке — одна из первых резиденций литовских князей с панорамным видом с башни
  • Фэнтези-усадьба «Литовка» (по желанию) — сказочное место на холмах у озера, единственное в Беларуси в своём жанре

Примерный тайминг:
9:00–12:00 — трансфер Гродно – Несвиж
12:00–12:20 — костёл Божьего Тела
12:30–14:30 — Несвижский замок
14:30–15:00 — обед
15:00–15:30 — трансфер Несвиж – Мир
15:30–17:00 — Мирский замок
17:00–17:45 — трансфер Мир – Новогрудок
17:45–18:10 — Новогрудский замок
18:10–18:20 — трансфер в «Литовку»
18:20–19:00 — фэнтези-усадьба «Литовка»
19:00–21:00 — трансфер Новогрудок – Гродно

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле BMW 5 G30 бизнес-класса 2022 года выпуска. По запросу установлю кресло для ребёнка
  • После бронирования на сайте доплата за трансфер осуществляется на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день поездки

Дополнительно на месте оплачиваются билеты в музеи, обед, услуги местных гидов или аудиогиды

— Музей в Несвижском замке: взрослый — 18 бел. руб., школьный — 9 бел. руб.
— Музей в Мирском замке: взрослый — 20 бел. руб., школьники и студенты — 10 бел. руб.
— Новогрудский замок: 1 бел. руб., дети до 7 лет — бесплатно
— Фэнтези-усадьба «Литовка»: взрослый — 10 бел. руб., детский 5–16 лет — 5 бел. руб., дети до 5 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Гродно
Я родом из прекрасного города Гродно. Водительский стаж — с 2012 года. Езжу аккуратно и соблюдаю ПДД. При необходимости могу поддержать беседу, но не отвлекаюсь от дороги. Воспитан, вежлив и пунктуален.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Виктория
7 ноя 2025
Спасибо большое Артёму, довез от Гродно до Минска через самые интересные замки Беларуси.
По дороге приятная музыка, интересная беседа и остановки в самых красочных местах. Спасибо большое!
Спасибо большое Артёму, довез от Гродно до Минска через самые интересные замки Беларуси.
Т
Татьяна
9 окт 2025
Огромное спасибо Артему за прекрасную поездку. Длинная дорога не показалась утомительной из-за комфорта в машине и доброжелательности Артема. Посетили замки, неспешно гуляя, останавливаясь на сколько нужно именно нам на каждом интересном месте. Поездкой остались довольны. Рекомендую всем, кто решил выбраться из Гродно на день в новые локации.
Н
Надежда
16 авг 2025
Трансфер на авто очень комфортно и легко переносится расстояние.
Организатор был очень внимателен и предупредителен к нам
Маршрут составлен грамотно

Входит в следующие категории Гродно

Похожие экскурсии из Гродно

Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
С комфортом доехать до главных замков Беларуси
Начало: От места вашего пребывания в Гродно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 026 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
На машине
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
Увидеть Мир, Несвиж и Новогрудок
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
27 ноя в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно: Мирский замок и Несвиж
11 часов
-
25%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно: Мирский замок и Несвиж
Начало: Гродно, ваш адрес проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
660 Br880 Br за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гродно