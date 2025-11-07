Это удобный способ увидеть культурные и исторические достопримечательности, такие как костёл Божьего Тела и фэнтези-усадьба «Литовка». Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, что делает поездку приятной и незабываемой. Возможность адаптировать маршрут под ваши интересы делает это предложение особенно привлекательным
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏰 Исторические замки
- 📸 Уникальные виды
- 🗺️ Гибкий маршрут
- 👨👩👧👦 Подходит для всех
Что можно увидеть
- Костёл Божьего Тела в Несвиже
- Несвижский замок
- Мирский замок
- Усыпальница Святополк-Мирских
- Руины замка в Новогрудке
- Фэнтези-усадьба «Литовка»
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа — трансфер, она не предполагает экскурсионного обслуживания
- Костёл Божьего Тела в Несвиже — первый иезуитский костёл на территории Речи Посполитой и родовая усыпальница правителей
- Несвижский замок — бывшая резиденция князей Радзивиллов, один из красивейших дворцовых комплексов страны
- Мирский замок — мощное оборонительное укрепление и летняя резиденция Радзивиллов
- Усыпальница Святополк-Мирских — семейный склеп последних владельцев Мирского замка
- Руины замка в Новогрудке — одна из первых резиденций литовских князей с панорамным видом с башни
- Фэнтези-усадьба «Литовка» (по желанию) — сказочное место на холмах у озера, единственное в Беларуси в своём жанре
Примерный тайминг:
9:00–12:00 — трансфер Гродно – Несвиж
12:00–12:20 — костёл Божьего Тела
12:30–14:30 — Несвижский замок
14:30–15:00 — обед
15:00–15:30 — трансфер Несвиж – Мир
15:30–17:00 — Мирский замок
17:00–17:45 — трансфер Мир – Новогрудок
17:45–18:10 — Новогрудский замок
18:10–18:20 — трансфер в «Литовку»
18:20–19:00 — фэнтези-усадьба «Литовка»
19:00–21:00 — трансфер Новогрудок – Гродно
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле BMW 5 G30 бизнес-класса 2022 года выпуска. По запросу установлю кресло для ребёнка
- После бронирования на сайте доплата за трансфер осуществляется на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день поездки
Дополнительно на месте оплачиваются билеты в музеи, обед, услуги местных гидов или аудиогиды
— Музей в Несвижском замке: взрослый — 18 бел. руб., школьный — 9 бел. руб.
— Музей в Мирском замке: взрослый — 20 бел. руб., школьники и студенты — 10 бел. руб.
— Новогрудский замок: 1 бел. руб., дети до 7 лет — бесплатно
— Фэнтези-усадьба «Литовка»: взрослый — 10 бел. руб., детский 5–16 лет — 5 бел. руб., дети до 5 лет — бесплатно
Отзывы и рейтинг
По дороге приятная музыка, интересная беседа и остановки в самых красочных местах. Спасибо большое!
Организатор был очень внимателен и предупредителен к нам
Маршрут составлен грамотно