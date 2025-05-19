-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
С комфортом доехать до главных замков Беларуси
Начало: От вашего местопребывания
«Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и в замках»
Завтра в 08:00
20 мая в 08:00
16 150 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Лиду
Путешествие в Лиду станет настоящим приключением, благодаря нашему трансферу с опытным водителем и комфортабельным автомобилем
«Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и в замке»
Завтра в 08:00
20 мая в 08:00
14 103 ₽
14 845 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер Гродно - Коробчицы
Комфортный трансфер в Коробчицы с посещением агротуристического комплекса. Уникальные достопримечательности и отдых на природе всего в 5 км от Гродно
«Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и на месте»
Завтра в 08:00
20 мая в 08:00
8550 ₽
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гродно
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Гродно в мае 2025
Сейчас в Гродно в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 8550 до 16 150 со скидкой до 5%.
Забронируйте экскурсию в Гродно на 2025 год по теме «Трансфер», цены от 8550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль