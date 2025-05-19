Трансфер в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Гродно, цены от 8550 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
На машине
10 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
С комфортом доехать до главных замков Беларуси
Начало: От вашего местопребывания
«Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и в замках»
Завтра в 08:00
20 мая в 08:00
16 150 ₽17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Лиду и обратно
На машине
5 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Лиду
Путешествие в Лиду станет настоящим приключением, благодаря нашему трансферу с опытным водителем и комфортабельным автомобилем
«Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и в замке»
Завтра в 08:00
20 мая в 08:00
14 103 ₽14 845 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Коробчицы и обратно
На машине
4 часа
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер Гродно - Коробчицы
Комфортный трансфер в Коробчицы с посещением агротуристического комплекса. Уникальные достопримечательности и отдых на природе всего в 5 км от Гродно
«Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и на месте»
Завтра в 08:00
20 мая в 08:00
8550 ₽9000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
  2. Трансфер из Гродно в Лиду и обратно
  3. Трансфер из Гродно в Коробчицы и обратно
Какие места ещё посмотреть в Гродно
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Советская улица
  3. Мирский замок
  4. Несвижский замок
Сколько стоит экскурсия по Гродно в мае 2025
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