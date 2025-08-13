Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Гродно - стильный и утонченный европейский городок, основанный в 1128 году. Не зря его называют королевским: величественные замки, изящные костелы, впечатляющие церкви. Влюбиться в этот город просто, а вот забыть его - невозможно. 5 8 отзывов

Описание экскурсии В Гродно много костелов и церквей. Здесь находиться самая старая церковь Беларуси - Коложская, построенная в 12 веке. Самый монументальный и изысканный костел - Фарный. Он поражает величием фасада и скульптурным богатством интерьера. Важная информация: Организационные детали - В стоимость включен трансфер из Минска в Гродно (с заездом в Лидский замок) - За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом в Гродно - Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Mercedes E- класс или анологичных авто. - В салоне есть вода - Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Что Вас ожидает

Вы полюбуетесь старинной застройкой и церквями, увидите старый и новый замки

В Гродно много костелов и церквей. Здесь находиться самая старая церковь Беларуси - Коложская, построенная в 12 веке. Самый монументальный и изысканный костел - Фарный. Он поражает величием фасада и скульптурным богатством интерьера

В стоимость включен трансфер из Минска в Гродно (с заездом в Лидский замок)

За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом в Гродно

Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Mercedes E - класс или анологичных авто

В салоне есть вода

Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ