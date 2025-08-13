Гродно - стильный и утонченный европейский городок, основанный в 1128 году. Не зря его называют королевским: величественные замки, изящные костелы, впечатляющие церкви. Влюбиться в этот город просто, а вот забыть его - невозможно.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииВ Гродно много костелов и церквей. Здесь находиться самая старая церковь Беларуси - Коложская, построенная в 12 веке. Самый монументальный и изысканный костел - Фарный. Он поражает величием фасада и скульптурным богатством интерьера. Важная информация: Организационные детали - В стоимость включен трансфер из Минска в Гродно (с заездом в Лидский замок) - За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом в Гродно - Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Mercedes E- класс или анологичных авто. - В салоне есть вода - Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что Вас ожидает
- Вы полюбуетесь старинной застройкой и церквями, увидите старый и новый замки
- В Гродно много костелов и церквей. Здесь находиться самая старая церковь Беларуси - Коложская, построенная в 12 веке. Самый монументальный и изысканный костел - Фарный. Он поражает величием фасада и скульптурным богатством интерьера
Минск
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Организационные детали
- В стоимость включен трансфер из Минска в Гродно (с заездом в Лидский замок)
- За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом в Гродно
- Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Mercedes E - класс или анологичных авто
- В салоне есть вода
- Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
13 авг 2025
С
Светлана
8 авг 2025
Трансфер на комфортной машине- время в пути пролетело незаметно.
С водителем Даниилом было комфортно, ненавязчивые беседы, внимательный к туристам и их просьбам.
Очень понравился город Гродно (исторический центр), красиво, чисто, уютно.
R
Razv2006
5 авг 2025
О
Ольга
15 июл 2025
Машина приятная, чистая, вождение комфортное, общение приятное. Сама поездка прошла хорошо. В замок заехали, потом в Гродно начали с пожарной башни, застали трубача при исполнении. Дмитрий во время поездки включил фильм про Гродно, скинул карту, объяснил на месте где что, далее мы самостоятельно отлично провели время. Остались довольны за прекрасные впечатления от путешествия. Благодарим за прекрасную программу!
В
Вьюгина
23 июн 2025
Удачное сочетание достопримечательностей, Лидский замок и Гродно. Комфортный удобный транспорт, безопасное вождение. Интересная информация о достопримечательностях по дороге.
С
Светлана
18 июн 2025
В
Владислав
12 мая 2025
Отличная экскурсия, Дмитрий очень доброжелателен и отзывчив
К
Кристина
18 мар 2025
Услуга оказана на отлично, были учтены все пожелания, если будем в Беларуси еще раз, обязательно обратимся! По договоренности предоставляется гид, которому также отдельное спасибо!!
