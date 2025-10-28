Эта поездка для тех, кто уже познакомился с Гродно и хочет посетить знаковые места Беларуси. На комфортабельном автомобиле я отвезу вас к замкам, а после привезу обратно.
Трансфер не включает экскурсионное обслуживание, но по дороге я расскажу мифы и легенды, а на месте подскажу, что посмотреть кроме замков, где вкусно пообедать и купить сувениры.
Трансфер не включает экскурсионное обслуживание, но по дороге я расскажу мифы и легенды, а на месте подскажу, что посмотреть кроме замков, где вкусно пообедать и купить сувениры.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Во время поездки вы посетите:
- Костёл Божьего Тела в Несвиже — памятник архитектуры 16 века, богато украшенный фресками
- Несвижский замок — резиденцию богатейшего рода Радзивиллов. Сегодня здесь действует музей, где вы сможете погрузиться в атмосферу княжеской жизни и быта
- Мирский замок, стены которого помнят не одно сражение, а вид с башен — обеспечит вам лучшие фото
- Усыпальницу Святополк-Мирских — семейную гробницу, расположенную в городе Мир
- Руины замка в Новогрудке — колыбель Великого княжества Литовского. Здесь была первая столица могущественного государства
Примерный тайминг поездки (оптимальное время выезда 8:00, может быть и раньше):
- 8:00–11:00 — трансфер Гродно-Несвиж
- 11:00–11:20 — костёл Божьего Тела в Несвиже
- 11:20–13:20 — Несвижский замок (музей)
- 13:20–13:50 — трансфер Несвиж-Мир
- 13:50–14:30 — обед
- 14:30–16:00 — Мирский замок (музей)
- 16:00–16:40 — трансфер Мир-Новогрудок
- 16:40–17:15 — Новогрудский замок (в стадии реконструкции — только внешний осмотр)
- 17:15–19:15 — трансфер Новогрудок-Гродно
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Renault Megane IV, 2019 г. в. По запросу возьму с собой бустер для ребёнка
- При необходимости возможна доставка в Минск — подробности уточняйте в переписке
- Билеты в музеи, обед, услуги гидов или аудиогиды вы приобретаете на месте самостоятельно
Стоимость билетов:
- Посещение крипты в Костёле Божьего Тела — 5 бел. руб.
- Музей в Несвижском замке: взрослый — 18 бел. руб., школьный — 9 бел. руб.
- Музей в Мирском замке: взрослый — 20 бел. руб., школьники и студенты — 10 бел. руб.
- Новогрудский замок: 1 бел. руб. (дети до 7 лет бесплатно)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 1020 туристов
Меня зовут Игорь, родился и всю жизнь живу в нашем чудесном городе. В 2009 году окончил исторический факультет Гродненского университета. Увлекаюсь историей, археологией, краеведением. В свободное время люблю гулять по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
28 окт 2025
Огромное спасибо за замечательную поездку, Игорь очень хороший водитель и очень воспитанный человек. На каждой локации сопровождал и объяснял где и что в замках нужно посмотреть.
Н
Наталья
30 сен 2025
В поездке по замкам Несвиж и Мирский нас сопровождал организатор Игорь. Внимательный и отзывчивый человек. Машина Рено Меган комфортная и удобная. Дорога в замки занимает почти 2,5 часа в одну сторону, но приятное общение и интересный экскурс в прошлое оставил очень приятное впечатление от дороги.
Н
Нина
15 сен 2025
Великолепный гид Игорь!!! Брали не только это трансфер у него,но и другие экскурсии. Всеми очень довольны и обязательно будем рекомендовать родным и друзьям.
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии из Гродно
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
С комфортом доехать до главных замков Беларуси
Начало: От места вашего пребывания в Гродно
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
16 026 ₽
22 893 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Коробчицы и обратно
С комфортом доехать в живописную деревню и агротуристический комплекс
Начало: От Вашего дома
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
8334 ₽
11 905 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно: Мирский замок и Несвиж
Начало: Гродно, ваш адрес проживания
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
660 Br
880 Br за всё до 4 чел.