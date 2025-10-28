Мои заказы

Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно

Увидеть Мир, Несвиж и Новогрудок
Эта поездка для тех, кто уже познакомился с Гродно и хочет посетить знаковые места Беларуси. На комфортабельном автомобиле я отвезу вас к замкам, а после привезу обратно.

Трансфер не включает экскурсионное обслуживание, но по дороге я расскажу мифы и легенды, а на месте подскажу, что посмотреть кроме замков, где вкусно пообедать и купить сувениры.
5
3 отзыва
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно© Игорь
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно© Игорь
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно© Игорь

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Во время поездки вы посетите:

  • Костёл Божьего Тела в Несвиже — памятник архитектуры 16 века, богато украшенный фресками
  • Несвижский замок — резиденцию богатейшего рода Радзивиллов. Сегодня здесь действует музей, где вы сможете погрузиться в атмосферу княжеской жизни и быта
  • Мирский замок, стены которого помнят не одно сражение, а вид с башен — обеспечит вам лучшие фото
  • Усыпальницу Святополк-Мирских — семейную гробницу, расположенную в городе Мир
  • Руины замка в Новогрудке — колыбель Великого княжества Литовского. Здесь была первая столица могущественного государства

Примерный тайминг поездки (оптимальное время выезда 8:00, может быть и раньше):

  • 8:00–11:00 — трансфер Гродно-Несвиж
  • 11:00–11:20 — костёл Божьего Тела в Несвиже
  • 11:20–13:20 — Несвижский замок (музей)
  • 13:20–13:50 — трансфер Несвиж-Мир
  • 13:50–14:30 — обед
  • 14:30–16:00 — Мирский замок (музей)
  • 16:00–16:40 — трансфер Мир-Новогрудок
  • 16:40–17:15 — Новогрудский замок (в стадии реконструкции — только внешний осмотр)
  • 17:15–19:15 — трансфер Новогрудок-Гродно

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Renault Megane IV, 2019 г. в. По запросу возьму с собой бустер для ребёнка
  • При необходимости возможна доставка в Минск — подробности уточняйте в переписке
  • Билеты в музеи, обед, услуги гидов или аудиогиды вы приобретаете на месте самостоятельно

Стоимость билетов:

  • Посещение крипты в Костёле Божьего Тела — 5 бел. руб.
  • Музей в Несвижском замке: взрослый — 18 бел. руб., школьный — 9 бел. руб.
  • Музей в Мирском замке: взрослый — 20 бел. руб., школьники и студенты — 10 бел. руб.
  • Новогрудский замок: 1 бел. руб. (дети до 7 лет бесплатно)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 1020 туристов
Меня зовут Игорь, родился и всю жизнь живу в нашем чудесном городе. В 2009 году окончил исторический факультет Гродненского университета. Увлекаюсь историей, археологией, краеведением. В свободное время люблю гулять по
читать дальше

Гродно — от зелёных, уютных советских спальников до атмосферных улочек Старого города. Во время таких прогулок всегда обращаешь внимание на детали, не видные глазу в суете трудовых будней. Это кованые решётки балконов, старые надписи на стенах домов, следы давно минувших войн и многое другое. А иногда можно даже совершать археологические находки! На такие прогулки по городу я вас и приглашаю.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Ирина
28 окт 2025
Огромное спасибо за замечательную поездку, Игорь очень хороший водитель и очень воспитанный человек. На каждой локации сопровождал и объяснял где и что в замках нужно посмотреть.
Н
Наталья
30 сен 2025
В поездке по замкам Несвиж и Мирский нас сопровождал организатор Игорь. Внимательный и отзывчивый человек. Машина Рено Меган комфортная и удобная. Дорога в замки занимает почти 2,5 часа в одну сторону, но приятное общение и интересный экскурс в прошлое оставил очень приятное впечатление от дороги.
Н
Нина
15 сен 2025
Великолепный гид Игорь!!! Брали не только это трансфер у него,но и другие экскурсии. Всеми очень довольны и обязательно будем рекомендовать родным и друзьям.

Входит в следующие категории Гродно

Похожие экскурсии из Гродно

Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
На машине
10 часов
-
30%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
С комфортом доехать до главных замков Беларуси
Начало: От места вашего пребывания в Гродно
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
16 026 ₽22 893 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Коробчицы и обратно
На машине
4 часа
-
30%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Коробчицы и обратно
С комфортом доехать в живописную деревню и агротуристический комплекс
Начало: От Вашего дома
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
8334 ₽11 905 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно: Мирский замок и Несвиж
11 часов
-
25%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно: Мирский замок и Несвиж
Начало: Гродно, ваш адрес проживания
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
660 Br880 Br за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гродно