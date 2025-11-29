Комфортная поездка из Гродно в Брест на микроавтобусе Renault Trafic LONG с кондиционером. Микроавтобус имеет 8 пассажирских мест и объемное багажное отделение. Для юных путешественников предоставляются автокресло и бустер.
Описание трансфер
Комфорт и забота Насладитесь удобной поездкой из Гродно в Брест на просторном микроавтобусе Renault Trafic LONG. Для вашего комфорта предусмотрены:
- кондиционер;
- 8 пассажирских мест;
- вместительное багажное отделение;
- для маленьких путешественников предоставляются автокресло и бустер. Мои глубокие знания истории родного края и его культурного наследия делают меня уникальным источником информации о прошлых событиях и фактах. Во время нашего путешествия я с удовольствием поделюсь этими знаниями с вами!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Место для багажа
- Детское автокресло и детский бустер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гродно, указанный вами адрес
Завершение: Брест, указанный вами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
