Мы заберём вас в Гродно и отвезём в два величайших замка Беларуси — Мирский и Несвижский (резиденцию князей Радзивиллов). Предоставим достаточно времени, чтобы вы могли неспешно исследовать эти чудеса архитектуры. А после прогулки вернёмся обратно в Гродно.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание трансфер
Мы заберём вас из любой точки Гродно и отвезём в оба замка. Из Гродно до Мирского замка дорога займёт около 2,5 часов, затем до Несвижского — около 3 часов.
В каждом городе у вас будет достаточно времени, чтобы самостоятельно (или с местным гидом) насладиться экскурсией по замкам и изучить их окрестности.
После посещения замков отвезём вас обратно в Гродно.
При желании дадим вам рекомендации, где погулять, пообедать и что привезти с собой в качестве сувенира.
Организационные детали
- Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и в замках. Стоимость билетов в замки также не входит в трансфер — вам нужно купить их самостоятельно
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta, Hyundai Accent или аналогичном
- Оплата трансфера — на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего пребывания в Гродно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Провели экскурсии для 56780 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
25 сен 2025
Все было отлично, водитель приехал вовремя. Был очень предупредителен, манера езды комфортная и спокойная.
Машина чистая, остановки по первому требованию, можно было и помолчать и поговорить. Мы вполне довольны.
Д
Дмитрий
2 сен 2025
Прошло всë отлично, рекомендую данный трансфер, все четко и по времени!
Н
Наталья
18 авг 2025
Спасибо за поездку в невероятно красивые замки! Не бойтесь выбирать такой вариант поездки,цена абсолютно оправдана. Очень удобная машина,очень мягкий ход. Вы не ограничены по времени и успеете и посмотреть музеи,и погулять по паркам,и осмотреть городки. Спасибо
Г
Галина
25 июл 2025
Огромная благодарность организатору поездки Кириллу за четко организованную поездку. И особая признательность Андрею, нашему замечательному водителю, интересному собеседнику, заботливому и гостеприимному человеку. Приготовленная для нас в поездку вода, советы, на что обратить особое внимание на месте, организация обеда в хорошем местечке, остановки в пути по нашей просьбе - все сделало поездку незабываемой и очень комфортной. Спасибо, ребята!
