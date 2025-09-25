Мы заберём вас в Гродно и отвезём в два величайших замка Беларуси — Мирский и Несвижский (резиденцию князей Радзивиллов). Предоставим достаточно времени, чтобы вы могли неспешно исследовать эти чудеса архитектуры. А после прогулки вернёмся обратно в Гродно.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Мы заберём вас из любой точки Гродно и отвезём в оба замка. Из Гродно до Мирского замка дорога займёт около 2,5 часов, затем до Несвижского — около 3 часов.

В каждом городе у вас будет достаточно времени, чтобы самостоятельно (или с местным гидом) насладиться экскурсией по замкам и изучить их окрестности.

После посещения замков отвезём вас обратно в Гродно.

При желании дадим вам рекомендации, где погулять, пообедать и что привезти с собой в качестве сувенира.

Организационные детали