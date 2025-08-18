Мы безопасно доставим вас в живописную деревню Коробчицы и её агротуристический комплекс всего в 5 км от Гродно. Там вы сможете насладиться атмосферой старинной усадьбы, прогуляться по ухоженному парку, посетить Музей народных ремёсел и дендропарк, а также прокатиться на лошадях или в дилижансе. После насыщенного дня вернём вас обратно в Гродно.

Описание трансфер

Мы заберём вас из любой точки Гродно и отвезём в агротуристический комплекс «Коробчицы». Время в пути — около 30 минут.

В комплексе у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться его достопримечательностями и активностями:

живописным парком с прудами, мостиками и беседками

Музеем народных ремёсел с экспозицией белорусского деревенского быта

дендропарком «Лукоморье» с более чем 400 видами растений

прогулками на лошадях и пони или поездкой в дилижансе

посещением ресторана «Замок Зеваны» с белорусской кухней и удивительным

9-метровый витражом с изображением богини охоты Зеваны.

После отвезём вас обратно в Гродно.

Организационные детали