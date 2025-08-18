Мы безопасно доставим вас в живописную деревню Коробчицы и её агротуристический комплекс всего в 5 км от Гродно.
Там вы сможете насладиться атмосферой старинной усадьбы, прогуляться по ухоженному парку, посетить Музей народных ремёсел и дендропарк, а также прокатиться на лошадях или в дилижансе. После насыщенного дня вернём вас обратно в Гродно.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 23:30
Описание трансфер
Мы заберём вас из любой точки Гродно и отвезём в агротуристический комплекс «Коробчицы». Время в пути — около 30 минут.
В комплексе у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться его достопримечательностями и активностями:
- живописным парком с прудами, мостиками и беседками
- Музеем народных ремёсел с экспозицией белорусского деревенского быта
- дендропарком «Лукоморье» с более чем 400 видами растений
- прогулками на лошадях и пони или поездкой в дилижансе
- посещением ресторана «Замок Зеваны» с белорусской кухней и удивительным
9-метровый витражом с изображением богини охоты Зеваны.
После отвезём вас обратно в Гродно.
Организационные детали
- Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и на месте
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле марки Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta, Hyundai Accent или аналогичном
- Оплата трансфера — на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Вашего дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Провели экскурсии для 56780 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
18 авг 2025
Симпатичное место для прездки за город,когда Гродно уже изучен. Выбирайте не выходные дни,так как ресторан на территории может быть закрыт на спецобслуживание,а остальные кафе оставляют желать лучшего. Но в целом любопытно,особенно если путешествуете с детьми
Входит в следующие категории Гродно
