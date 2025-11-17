Трансфер из Гродно в Коробчицы и обратно. Комфортное путешествие в сердце белорусской культуры и истории

Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Кирилл Ваш гид в Гродно Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека На чём проводится Услуги трансфера 300 Br за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер Мы безопасно доставим вас в живописную деревню Коробчицы и её агротуристический комплекс всего в 5 км. от Гродно. Там вы сможете насладиться атмосферой старинной усадьбы, прогуляться по ухоженному парку, посетить Музей народных ремёсел и дендропарк, а также прокатиться на лошадях или в дилижансе. После насыщенного дня вернём вас обратно в Гродно. Мы заберём вас из любой точки Гродно и отвезём в агротуристический комплекс «Коробчицы». Время в пути — около 30 минут. В комплексе у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться его достопримечательностями и активностями: живописным парком с прудами, мостиками и беседками Музеем народных ремёсел с экспозицией белорусского деревенского быта дендропарком «Лукоморье» с более чем 400 видами растений прогулками на лошадях и пони или поездкой в дилижансе посещением ресторана «Замок Зеваны» с белорусской кухней и удивительным 9-метровый витражом с изображением богини охоты Зеваны. После отвезём вас обратно в Гродно. Важная информация: Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и на месте Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле марки Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta или Hyundai Accent Оплата трансфера — на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды

