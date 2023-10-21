Из Гродно - к романтичным белорусским замкам (на вашем или арендованном транспорте)

Окунуться в историю влиятельных белорусских родов и разобраться, что здесь правда, а что - легенды

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Новогрудок — Мир — Несвиж.

Это «золотой треугольник» белорусских замков, два памятника наследия Юнеско, впечатляющие масштабы, богатое прошлое Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Время пропитало эти места легендами и романтикой так, как хороший кондитер пропитывает коржи для торта. Я с удовольствием стану вашим проводником в историю белорусской шляхты и этого края.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам (на вашем или арендованном транспорте)
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам (на вашем или арендованном транспорте)
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам (на вашем или арендованном транспорте)
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам (на вашем или арендованном транспорте)
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам (на вашем или арендованном транспорте)
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам (на вашем или арендованном транспорте)
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам (на вашем или арендованном транспорте)
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Описание

Что вас ожидает

Новогрудок

Вы увидите суровые руины замка и узнаете, где и как зародилось Великое княжество Литовское. Новогрудок называют главным городом Адама Мицкевича — знаменитого польского поэта, который воспел свою родину во многих произведениях. Мы прогуляемся мимо дома-музея Мицкевича под рассказы о нём и о древнем городе.

Мир

Мирский замок — летопись эпохи, высеченная в камне! Здесь переплетаются не только архитектурные стили, но и судьбы его владельцев — Ильиничей, Радзивиллов, Святополк-Мирских. Познакомлю вас с их историей, а также с тайнами самого местечка Мир. Обсудим цыганских баронов, «оффшорные зоны» и происхождение названия знаменитого посёлка.

Несвиж

Ну и, конечно, «столица Радзивиллов» — Несвиж! Этот город окутан тайнами и легендами. Именно здесь живёт самое известное в Беларуси привидение — Чёрная дама Несвижа. Прогуливаясь по тенистым аллеям парка, поговорим об истории самого влиятельного магнатского рода, любви и предательстве, баснословных богатствах и сказочной архитектуре.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида
  • Дополнительные расходы: билеты в Мирский замок — 14 бел. руб. /чел., билеты в Несвижский замок — 16 бел. руб. /чел.
  • На экскурсии можно организовать обед, в том числе в замках. Стоимость — от €20 до €50
  • Помогу с арендой трансфера. Стоимость для 1–3 человек — €120, для большего количества — по запросу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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