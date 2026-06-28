Вы увидите суровые руины замка и узнаете, где и как зародилось Великое княжество Литовское. Новогрудок называют главным городом Адама Мицкевича — знаменитого польского поэта, который воспел свою родину во многих произведениях. Мы прогуляемся мимо дома-музея Мицкевича под рассказы о нём и о древнем городе.
Мир
Мирский замок — летопись эпохи, высеченная в камне! Здесь переплетаются не только архитектурные стили, но и судьбы его владельцев — Ильиничей, Радзивиллов, Святополк-Мирских. Познакомлю вас с их историей, а также с тайнами самого местечка Мир. Обсудим цыганских баронов, «оффшорные зоны» и происхождение названия знаменитого посёлка.
Несвиж
Ну и, конечно, «столица Радзивиллов» — Несвиж! Этот город окутан тайнами и легендами. Именно здесь живёт самое известное в Беларуси привидение — Чёрная дама Несвижа. Прогуливаясь по тенистым аллеям парка, поговорим об истории самого влиятельного магнатского рода, любви и предательстве, баснословных богатствах и сказочной архитектуре.
Организационные детали
Важно! Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты
В стоимость включены услуги гида и транспорт для 1-3 человек
Если вас больше 3 человек, необходимо забронировать транспорт большей вместимости. По стоимости уточняйте в переписке с гидом
Дополнительные расходы: билеты в Мирский замок — 14 бел. руб. /чел., билеты в Несвижский замок — 16 бел. руб. /чел.
На экскурсии можно организовать обед, в том числе в замках. Стоимость — от €20 до €50
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 5297 туристов
В нашей команде — профессиональные историки, экскурсоводы и краеведы, объединённые одним — любовью к своему городу.
Мы стараемся показать город так, чтобы и вы в него влюбились. Смотрим основные достопримечательности, но узнаём их через истории тех людей, которые жили и живут в городе.
Приправляем историю легендами, рассказами местных жителей и городскими традициями.
Находим общий язык с семьями с детьми и раскрываем секреты города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Маргарита
Нашу экскурсию провела гид АЛЕКСАНДРА, она великолепный рассказчик. Всё было выше всяких похвал. Мы смогли посмотреть не только замки Мир и Несвиж, но и другие замечательные места, которые мы проезжали читать дальшеуменьшить
по пути. Например город Новогрудок, узнать его историю, увидеть холм Адама Мицкевича. Также, проезжая города Щучин, Лиду узнали их историю. Александра очень хорошо знает историю своего края и щедро делится своими знаниями. Мы получили огромное удовольствие от путешествия с нею и даже не устали, не смотря на свой возраст, а нам уже за 80 лет. Большое спасибо за доставленное удовольствие!
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Е
Елена
Поездка мне очень понравилась! Александра очень хорошо вела машину и очень интересно рассказывала!!!
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И
ИРИНЬЯ
прекрасная поздка, замечательный Алексей:)
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Н
Наталья
15.05.25 ездили к замкам, погода подвела и сильно (ВЕТЕР+ДОЖДИК), но общее впечатление от исторических мест это не испортило. Однозначно рекомендую поехать на эту экскурсию, там есть что посмотреть, послушать, вкусно покушать)))) Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Александре, это было замечательно. В ее лице нам достался прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный человек)))))
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Елена
Чудесные места и интересные исторические факты. Нашей группе очень повезло с экскурсоводом Александрой. Обязательно к посещению 👍
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Маргарита
Приятный, вежливый, коммуникабельный гид! Светлана рассказывает информацию в интересном и необходимом объёме, создаёт душевную атмосферу. День получился насыщенным и познавательным!
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