Новогрудок — Мир — Несвиж. Это «золотой треугольник» белорусских замков, два памятника наследия Юнеско, впечатляющие масштабы, богатое прошлое Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Время пропитало эти места легендами и романтикой так, как хороший кондитер пропитывает коржи для торта. Я с удовольствием стану вашим проводником в историю белорусской шляхты и этого края.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Новогрудок

Вы увидите суровые руины замка и узнаете, где и как зародилось Великое княжество Литовское. Новогрудок называют главным городом Адама Мицкевича — знаменитого польского поэта, который воспел свою родину во многих произведениях. Мы прогуляемся мимо дома-музея Мицкевича под рассказы о нём и о древнем городе.

Мир

Мирский замок — летопись эпохи, высеченная в камне! Здесь переплетаются не только архитектурные стили, но и судьбы его владельцев — Ильиничей, Радзивиллов, Святополк-Мирских. Познакомлю вас с их историей, а также с тайнами самого местечка Мир. Обсудим цыганских баронов, «оффшорные зоны» и происхождение названия знаменитого посёлка.

Несвиж

Ну и, конечно, «столица Радзивиллов» — Несвиж! Этот город окутан тайнами и легендами. Именно здесь живёт самое известное в Беларуси привидение — Чёрная дама Несвижа. Прогуливаясь по тенистым аллеям парка, поговорим об истории самого влиятельного магнатского рода, любви и предательстве, баснословных богатствах и сказочной архитектуре.

Организационные детали