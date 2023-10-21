Окунуться в историю влиятельных белорусских родов и разобраться, что здесь правда, а что - легенды
Это «золотой треугольник» белорусских замков, два памятника наследия Юнеско, впечатляющие масштабы, богатое прошлое Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.
Время пропитало эти места легендами и романтикой так, как хороший кондитер пропитывает коржи для торта. Я с удовольствием стану вашим проводником в историю белорусской шляхты и этого края.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Новогрудок
Вы увидите суровые руины замка и узнаете, где и как зародилось Великое княжество Литовское. Новогрудок называют главным городом Адама Мицкевича — знаменитого польского поэта, который воспел свою родину во многих произведениях. Мы прогуляемся мимо дома-музея Мицкевича под рассказы о нём и о древнем городе.
Мир
Мирский замок — летопись эпохи, высеченная в камне! Здесь переплетаются не только архитектурные стили, но и судьбы его владельцев — Ильиничей, Радзивиллов, Святополк-Мирских. Познакомлю вас с их историей, а также с тайнами самого местечка Мир. Обсудим цыганских баронов, «оффшорные зоны» и происхождение названия знаменитого посёлка.
Несвиж
Ну и, конечно, «столица Радзивиллов» — Несвиж! Этот город окутан тайнами и легендами. Именно здесь живёт самое известное в Беларуси привидение — Чёрная дама Несвижа. Прогуливаясь по тенистым аллеям парка, поговорим об истории самого влиятельного магнатского рода, любви и предательстве, баснословных богатствах и сказочной архитектуре.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида
- Дополнительные расходы: билеты в Мирский замок — 14 бел. руб. /чел., билеты в Несвижский замок — 16 бел. руб. /чел.
- На экскурсии можно организовать обед, в том числе в замках. Стоимость — от €20 до €50
- Помогу с арендой трансфера. Стоимость для 1–3 человек — €120, для большего количества — по запросу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.