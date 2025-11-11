Трансфер из Гродно в Лиду и обратно. Комфортное путешествие в одну из исторических жемчужин Беларуси

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Мы организуем трансфер из Гродно в Лиду и обратно, чтобы вы могли в комфортных условиях исследовать эту уникальную часть Беларуси.



Вы сможете познакомиться с архитектурой Лиды: от замковых стен до уютных улочек с уцелевшими домами XIX века.



Мы довезём вас до Лиды, подождём, пока вы насладитесь прогулкой по городу, и после — отвезём обратно в Гродно.