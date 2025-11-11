Трансфер из Гродно в Лиду и обратно. Комфортное путешествие в одну из исторических жемчужин Беларуси

Мы организуем трансфер из Гродно в Лиду и обратно, чтобы вы могли в комфортных условиях исследовать эту уникальную часть Беларуси.
Вы сможете познакомиться с архитектурой Лиды: от замковых стен до уютных улочек с уцелевшими домами XIX века.
Мы довезём вас до Лиды, подождём, пока вы насладитесь прогулкой по городу, и после — отвезём обратно в Гродно.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание трансферНачало маршрута от вашего дома в Гродно, далее мы едем в город Лида (примерно 1,5 часа). В Лиде мы отвезем вас к самым знаковым местам города и подождем пока вы будете изучать достопримечательности. Вы увидите:
- Лидский замок — одна из главных достопримечательностей Лиды, построенная в XIV-XV веках. Это один из лучших образцов оборонной архитектуры Беларуси. Замок всегда привлекал внимание своей историей и архитектурой, а сегодня вы можете пройти по его мощным стенам и узнать, какие события происходили здесь много веков назад;
- Фарный костел Воздвижения Святого Креста в стиле позднего барокко. Его построили в 1770 году, и с того времени он практически не изменился. здесь хранится икона Божьей Матери, которую в XIV веке в Беларусь привезли францисканцы;
- Центр города. Лида сохраняет атмосферу старого города, с уютными улицами и памятниками архитектуры. В старом городе вы увидите здания, отражающие разные эпохи, от средневековья до XX века. Прогулка по этим улочкам подарит вам неповторимые впечатления. Мы организуем для вас комфортный трансфер, и вы сможете вдоволь насладиться прогулкой по этим историческим местам. После экскурсии мы отвезём вас обратно в Гродно.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лидский замок
- Фарный костел Воздвижения Святого Креста
- Центр города
Что включено
- Трансфер из Гродно в Лиду и обратно
- Ожидание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего дома
Завершение: Гродно
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
