Средневековая оборонительная линия вдоль реки Неман известна как Пояс князя Гедимина.
Этот маршрут включает в себя посещение древних крепостей, дворянской усадьбы и уникальной церкви оборонительного типа.
Экскурсия начинается в Гродно и ведет к княжеской Лиде, предлагая насыщенное и динамичное путешествие.
Путешественники смогут узнать о становлении белорусской государственности и значимых исторических событиях, которые оставили след в архитектуре региона
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть старинные замки
- ⛪ Посетить уникальную церковь
- 🏛️ Полюбоваться дворянской усадьбой
- 🍺 Побывать на пивоварне
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 📜 Узнать историю региона
Что можно увидеть
- Старый замок в Гродно
- Новый замок в Гродно
- Церковь в Мурованке
- Лидский замок
- Усадьба Друцких-Любецких
- Лидская пивоварня
Описание экскурсии
- Местечко Мурованка — мы увидим уникальную для Беларуси средневековую церковь оборонительного типа и поднимемся на башню-бойницу
- Обзорная прогулка по центру Лиды — я расскажу об истории этого старинного города
- Лидский замок — вы рассмотрите цитадель древнего княжества снаружи и побываете на экскурсии внутри
- Дворянская усадьба Друцких-Любецких в Щучине — вы полюбуетесь дворцом в стиле петербургского неоклассицизма, который называют щучинским Версалем
- Лидская пивоварня — при желании мы посетим паб-ресторан при пивоваренном заводе, где вы сможете попробовать свежайшее пиво и квас на кранах.
По пути вы узнаете:
- Кто стоял у истоков государственности Беларуси
- Как на процесс её формирования повлияли красавицы дочери князя-язычника
- Какая свадьба в Лидском замке сказалась на ходе всей дальнейшей истории княжества
- От кого должен был защищать жителей Пояс Гедимина
- Где и кем принимались судьбоносные для страны решения
- Как эти решения воплощены в архитектуре Понеманья
- И многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто готов погрузиться в историю как минимум на восемь часов.
Организационные детали
- Автопешеходная экскурсия проходит на Volkswagen или Chrysler
- В случае посещения экскурсии на Пивзаводе по маршруту не предусмотрены остановки для обеда или перекуса — пожалуйста, возьмите перекус с собой
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
- Мы не сможем взять на экскурсию домашних животных
Дополнительно оплачиваются
- Входные билеты в Лидский замок: 15 бел. руб. за чел. + 40 бел. руб. за часовую экскурсию за группу с индивидуальным замковым гидом.
- Обязательные пожертвования храму в Мурованке — 20 бел. руб. (примерно 554 ₽) с группы (только наличными)
- Входные билеты в Щучинскую усадьбу Друцких-Любецких— 5 бел. руб. (примерно 166 ₽) за чел.
- Экскурсия по Лидской пивоварне с дегустацией — 45 бел. руб. за чел. Если вы захотите посетить эту экскурсию, вам нужно будет забронировать и оплатить её самостоятельно на сайте пивоварни. Экскурсия долгая — более 2 часов, поэтому, в случае её заказа, придётся убрать из основного исторического маршрута 1–2 объекта на выбор
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Б. Троицкая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 1023 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Андрей, я коренной гродненец и профессиональный гид с многолетним стажем. Провожу обзорные и тематические экскурсии по городу. С радостью покажу вам известные и нетривиальные места, поделюсь белорусским гостеприимством и радушием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Фотографии от путешественников
А
Андрей
30 окт 2025
Мы провели с Андреем две экскурсии за два дня в Гродно. Экскурсия в Лиду длительная и было опасение, что можно устать. Но Андрею удалось удерживать внимание интересными рассказами об истории прекрасной Гродненской земли. Так что, если еще буду в Гродно, то обращусь к нему. У него наверняка есть много что рассказать интересного. Спасибо!
Оксана
28 окт 2025
Прекрасно организованная экскурсия. Всё вовремя: встреча, технические перерывы, перекусы. Учитывая длительность экскурсии, это всё немаловажно и напрямую влияет на общее впечатление. Нашей семье услышанное и увиденное было интересно. Дочкам-школьницам стали
О
Олег
11 сен 2025
Автопутешествие из Гродно в Лиду прошло очень познавательно, интересно и комфортно. Андрей прекрасный рассказчик, начитан, эрудирован и легок в общении. Видно, что любит и знает истоию своего края. Рекомендую!
Анна
2 сен 2025
Посетили потрясающую экскурсию. Спасибо большое Андрею за подробную, и в то же время не напряжную программу, не люблю когда экскурсовод загружает датами и событиями, Андрей очень интересный собеседник и с
А
Алексей
6 авг 2025
Прекрасная экскурсия для всех, кто интересуется историей и древней архитектурой Гродненского края. Очень рекомендую!
О
Ольга
1 авг 2025
Огромное спасибо Андрею за прекрасно проведенный день! Несмотря на дождь, которого не было в прогнозе, экскурсия прошла отлично, заехали купили зонтики, все запланированные точки по маршруту посетили, историю Беларуси подучили;)
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю вас за добрые слова, обязательно учтем пожелания.
Е
Елена
26 июл 2025
Интересное путешествие в Лиду с гидом Андреем. В Гродно мы впервые, на экскурсии получили много важной информации об истории гродненской земли, и посетили не только город Лиду и старинный замок, но также Щучин и необычную церковь в Мурованке. Несмотря на дождливый день, были «охвачены» все точки маршрута, поскольку детали путешествия были продуманы гидом заранее. Спасибо!
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю, Елена, очень приятно. С вашей компанией было легко и интересно работать.
Сразу чувствуется, что работники интеллектуального труда!
Сразу чувствуется, что работники интеллектуального труда!
Е
Елена
24 июн 2025
Предложенный гидом маршрут показал нам архитектурные, религиозные и природные достопримечательности. Андрей владеет хорошими знаниями и не останавливается на этом, пополняя их запас.
Единственное, что могу рекомендовать путешественникам, это заранее связываться с
Единственное, что могу рекомендовать путешественникам, это заранее связываться с
Единственное, что могу рекомендовать путешественникам, это заранее связываться с
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю за добрые слова.
Благодарю за добрые слова.
Да, вы правы, орг. нюансы, как то дегустационнного и гастрономического характера, следует предварительно оговаривать. Это индивидуальный тур, позволяющий учесть ваши предпочтения
Да, вы правы, орг. нюансы, как то дегустационнного и гастрономического характера, следует предварительно оговаривать. Это индивидуальный тур, позволяющий учесть ваши предпочтения
Е
Елена
1 июн 2025
Не в первый раз посещаем Беларусь и все больше и больше поражаемся истории этого замечательного, многострадального края. Наше маленькое путешествие из Гродно в Лиду с Андреем прошло очень хорошо. Андрей обладает энциклопедическими знаниями, делиться ими легко и доступно. На комфортном авто с хорошим водителем Владимиром мы замечательно провели время. Всем рекомендуем пройти по этому маршруту.
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю, Елена, за ваш неподдельный с сыном интерес к нашей истории, неутомимый дух путешественников, пытливый ум и интересные вопросы.
Нам с Владимиром было также интересно и комфортно с вами на маршруте!
Надеюсь, не в последний раз!
Нам с Владимиром было также интересно и комфортно с вами на маршруте!
Надеюсь, не в последний раз!
Е
Елена
26 мая 2025
Хотим выразить благодарность гиду Андрею из Гродно за прекрасную экскурсию в Лиду. Экскурсия интересная, четко организованная.
Светлана
26 апр 2025
Отличная поездка-экскурсия! Рекомендую!
Спасибо замечательным молодым людям: экскурсоводу Андрею - за сопровождение и рассказ, а водителю Владимиру - за хороший автомобиль и аккуратное вождение!
Несмотря на длительную по времени экскурсию, она была
Спасибо замечательным молодым людям: экскурсоводу Андрею - за сопровождение и рассказ, а водителю Владимиру - за хороший автомобиль и аккуратное вождение!
Несмотря на длительную по времени экскурсию, она была
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, рады и впредь стараться для благодарных и культурных людей из нашей любимой страны-соседки
Н
Надежда
26 апр 2025
Нам повезло дважды- найти эту экскурсию, и с прекрасной ясной погодой! Получилась отличная познавательно - развлекательная поездка по Гродненской области!
Большое спасибо команде: водителю Сергею за внимание к нам и экскурсоводу
Большое спасибо команде: водителю Сергею за внимание к нам и экскурсоводу
Большое спасибо команде: водителю Сергею за внимание к нам и экскурсоводу
Андрей
Ответ организатора:
Мне жаль, что не получилось выдержать слаженность повествования.
Со свой стороны и стороны водителя уточню, что это очень сложно сделать при
Со свой стороны и стороны водителя уточню, что это очень сложно сделать при
Светлана
22 апр 2025
Недавно с подругой отправились в путешествие «Пояс князя Гедимина. Путешествие из Гродно в Лиду». Огромное спасибо нашему гиду Андрею — его знания, увлечённость историей и умение интересно подать материал сделали
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю за теплые слова, Светлана. Общение с вашим небольшим коллективом также оставило приятное 'послевкусие')!
В
Владимир
17 апр 2025
Хочу выразить слова благодарности за проведенную экскурсию Андрею Книга и водителю Сергею. Очень интересно и информативно рассказывали о достопримечательностях и окрестностях по дороге в город Лида. Узнали много полезных и исторических фактов по местам посещения. Отличная экскурсия. С большим удовольствием прогулялись по Лидскому дендропарку. Набравшись положительных эмоций и впечатлений профессиональный водитель Сергей с ветерком доставил до Гродно. Спасибо огромное Вам.
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю за неожиданно приятный отзыв, Владимир. Да, по-моему, именно лесничество, насколько помню, зашло вам особенно в душу, сибиряку-то))
Ждем в гости еще
Ждем в гости еще
Ждем в гости еще
Людмила
11 апр 2025
Спасибо огромное Андрею за интересную экскурсию. Очень деномично,интересно и познавательно. Внимание к нам с первой минуты до последней,даже после экскурсии забрали нашу подругу и отвезли в кафе на ужин. Обязательно вернемся в Гродно и воспользуемся услугами Андрея и на других маршрутах.
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю вас, Людмила. Жаль, что вы не смогли поехать в том составе, как планировали. А у вас очень интересная компашка!)
А так, очень приятно пообщались.
Ждем в гости еще!
А так, очень приятно пообщались.
Ждем в гости еще!
А так, очень приятно пообщались.
Ждем в гости еще!
Входит в следующие категории Гродно
