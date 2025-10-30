А Андрей Мы провели с Андреем две экскурсии за два дня в Гродно. Экскурсия в Лиду длительная и было опасение, что можно устать. Но Андрею удалось удерживать внимание интересными рассказами об истории прекрасной Гродненской земли. Так что, если еще буду в Гродно, то обращусь к нему. У него наверняка есть много что рассказать интересного. Спасибо!

Оксана читать дальше понятнее причинно-следственные связи между историческими событиями. Спасибо гиду Андрею и водителю Владимиру!

Безотносительно к экскурсии:Немного расстраивает обилие новодела в реставрируемых замках Гродчины. Хотелось бы более деликатного отношения к старине. Хотя, безусловно, радует сам факт того, что объектами культурного и исторического наследия занимаются. Прекрасно организованная экскурсия. Всё вовремя: встреча, технические перерывы, перекусы. Учитывая длительность экскурсии, это всё немаловажно и напрямую влияет на общее впечатление. Нашей семье услышанное и увиденное было интересно. Дочкам-школьницам стали

О Олег Автопутешествие из Гродно в Лиду прошло очень познавательно, интересно и комфортно. Андрей прекрасный рассказчик, начитан, эрудирован и легок в общении. Видно, что любит и знает истоию своего края. Рекомендую!

Анна читать дальше удовольствием отвечает на все вопросы, было очень познавательно, экскурсия прошла на одном дыхании, были с двумя детьми 11 и 8 лет, для детей обычно бывает утомительно ходить и слушать, но не в этот раз, слушали внимательно и очень многое запомнили.

Прекрасный автомобиль, и водитель очень аккуратный,и тоже включался в разговор, что сделало нашу поездку не только познавательной но и еще приятной. Однозначно рекомендую! Посетили потрясающую экскурсию. Спасибо большое Андрею за подробную, и в то же время не напряжную программу, не люблю когда экскурсовод загружает датами и событиями, Андрей очень интересный собеседник и с

А Алексей Прекрасная экскурсия для всех, кто интересуется историей и древней архитектурой Гродненского края. Очень рекомендую!

О Ольга читать дальше Немножко устали, но все 5 человек остались довольны) Отдельное спасибо водителю Володе за аккуратное профессиональное вождение. Экскурсию рекомендую от всей души. Единственное пожелание - возможно, приобрести усилитель голоса - на заднем ряду минивэна слышно не очень хорошо, приходится напрягать слух. Огромное спасибо Андрею за прекрасно проведенный день! Несмотря на дождь, которого не было в прогнозе, экскурсия прошла отлично, заехали купили зонтики, все запланированные точки по маршруту посетили, историю Беларуси подучили;) Андрей Ответ организатора: Благодарю вас за добрые слова, обязательно учтем пожелания.

Е Елена Интересное путешествие в Лиду с гидом Андреем. В Гродно мы впервые, на экскурсии получили много важной информации об истории гродненской земли, и посетили не только город Лиду и старинный замок, но также Щучин и необычную церковь в Мурованке. Несмотря на дождливый день, были «охвачены» все точки маршрута, поскольку детали путешествия были продуманы гидом заранее. Спасибо! Андрей Ответ организатора: Благодарю, Елена, очень приятно. С вашей компанией было легко и интересно работать.

Сразу чувствуется, что работники интеллектуального труда!

Е Елена

Единственное, что могу рекомендовать путешественникам, это заранее связываться с читать дальше гидом по организационным мелочам. На сайте написано, что перекус рекомендуется взять с собой, но Андрей заложил в маршрут время на полноценный обед в ресторане при Лидской пивоварне. Поскольку я не связывалась с Андреем заранее по этому вопросу, то мы в отеле попросили ланч-бокс, который в итоге оказался не нужен:)

Однозначно 5! И однозначно рекомендую и маршрут, и гида! Предложенный гидом маршрут показал нам архитектурные, религиозные и природные достопримечательности. Андрей владеет хорошими знаниями и не останавливается на этом, пополняя их запас.Единственное, что могу рекомендовать путешественникам, это заранее связываться с Андрей Ответ организатора: Благодарю за добрые слова.

Да, вы правы, орг. нюансы, как то дегустационнного и гастрономического характера, следует предварительно оговаривать. Это индивидуальный тур, позволяющий учесть ваши предпочтения

Е Елена Не в первый раз посещаем Беларусь и все больше и больше поражаемся истории этого замечательного, многострадального края. Наше маленькое путешествие из Гродно в Лиду с Андреем прошло очень хорошо. Андрей обладает энциклопедическими знаниями, делиться ими легко и доступно. На комфортном авто с хорошим водителем Владимиром мы замечательно провели время. Всем рекомендуем пройти по этому маршруту. Андрей Ответ организатора: Благодарю, Елена, за ваш неподдельный с сыном интерес к нашей истории, неутомимый дух путешественников, пытливый ум и интересные вопросы.

Нам с Владимиром было также интересно и комфортно с вами на маршруте!

Надеюсь, не в последний раз!

Е Елена Хотим выразить благодарность гиду Андрею из Гродно за прекрасную экскурсию в Лиду. Экскурсия интересная, четко организованная.

Светлана

Спасибо замечательным молодым людям: экскурсоводу Андрею - за сопровождение и рассказ, а водителю Владимиру - за хороший автомобиль и аккуратное вождение!

Несмотря на длительную по времени экскурсию, она была читать дальше совершенно не утомительна и разнообразна! Время "пролетело" незаметно. Посетили несколько локаций, заявленных в программе, и плюс бонусом некоторые приятные моменты: например, незапланированная дегустация меда!

СПАСИБО!!!

Н Надежда

Большое спасибо команде: водителю Сергею за внимание к нам и экскурсоводу читать дальше Андрею за рассказы обо всём: и про историю и про современность. Немного не хватило некоторой структурированности рассказов об истории по теме экскурсии, но зато мы узнали много интересного про город Лиду, и иные места, которые посещали. Отлично проведённый день! Нам повезло дважды- найти эту экскурсию, и с прекрасной ясной погодой! Получилась отличная познавательно - развлекательная поездка по Гродненской области!Большое спасибо команде: водителю Сергею за внимание к нам и экскурсоводу Андрей Ответ организатора:

Со свой стороны и стороны водителя уточню, что это очень сложно сделать при читать дальше обилии обьектов архитектурного и природоведческого характера, порой никак не связанных исторической канвой, кроме их взимного расположения.

Также было очень много отвлеченных вопросов со стороны экскурсантов, как ко мне, так и к водителю, не связанных напрямую с тематикой раскрываемой экскурсии - природоведческого, хозяйственно-политического, краеведческого, гастрономического и иного характера, - что заставляло неоднократно отходить от канвы повествования, отвечая на них.

Светлана читать дальше поездку по-настоящему впечатляющей. Отдельное спасибо нашей замечательной спутнице-водителю — не только за комфортную дорогу, но и за интересные комментарии по пути. Очень эрудированная и приятная в общении команда! Рекомендуем от души! Недавно с подругой отправились в путешествие «Пояс князя Гедимина. Путешествие из Гродно в Лиду». Огромное спасибо нашему гиду Андрею — его знания, увлечённость историей и умение интересно подать материал сделали Андрей Ответ организатора: Благодарю за теплые слова, Светлана. Общение с вашим небольшим коллективом также оставило приятное 'послевкусие')!

В Владимир Хочу выразить слова благодарности за проведенную экскурсию Андрею Книга и водителю Сергею. Очень интересно и информативно рассказывали о достопримечательностях и окрестностях по дороге в город Лида. Узнали много полезных и исторических фактов по местам посещения. Отличная экскурсия. С большим удовольствием прогулялись по Лидскому дендропарку. Набравшись положительных эмоций и впечатлений профессиональный водитель Сергей с ветерком доставил до Гродно. Спасибо огромное Вам. Андрей Ответ организатора: Благодарю за неожиданно приятный отзыв, Владимир. Да, по-моему, именно лесничество, насколько помню, зашло вам особенно в душу, сибиряку-то))

Ждем в гости еще