Пешая 2 часа 114 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Знакомьтесь, Лида Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города Начало: От Лидского замка 5250 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 13 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Пенная история Лиды Барно-пешеходная экскурсия по пивной столице Беларуси Начало: На улице Советская «Пройдёте по улице Советская, на которой когда-то стояли две пивоварни» 4200 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 27 отзывов Индивидуальная Город в тени замка Гедимина Прикоснуться к истории древней Лиды (от князя Ягайло до скульптора Жбанова) «Вы прогуляетесь по Виленской, Грюнвальдской и Замковой улицам, можете поучаствовать в импровизированном свадебном обряде» от 5250 ₽ за всё до 100 чел. Другие экскурсии Лиды

