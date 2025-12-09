Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лида
Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города
Начало: От Лидского замка
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
5250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенная история Лиды
Барно-пешеходная экскурсия по пивной столице Беларуси
Начало: На улице Советская
«Пройдёте по улице Советская, на которой когда-то стояли две пивоварни»
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
4200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Город в тени замка Гедимина
Прикоснуться к истории древней Лиды (от князя Ягайло до скульптора Жбанова)
«Вы прогуляетесь по Виленской, Грюнвальдской и Замковой улицам, можете поучаствовать в импровизированном свадебном обряде»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 5250 ₽ за всё до 100 чел.
