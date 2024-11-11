Индивидуальные экскурсии в Лиде с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Лиде, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Лида
Пешая
38 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лида
Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города
Начало: От Лидского замка
Завтра в 09:00
26 дек в 09:30
4200 за всё до 10 чел.
Пенная история Лиды
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенная история Лиды
Барно-пешеходная экскурсия по пивной столице Беларуси
Начало: В районе Лидского замка
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
3400 за всё до 10 чел.
Город в тени замка Гедимина
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
Город в тени замка Гедимина
Прикоснуться к истории древней Лиды (от князя Ягайло до скульптора Жбанова)
Завтра в 08:00
26 дек в 08:00
от 3000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 ноября 2024
    Пенная история Лиды
    Николай отличный гид и интересный собеседник. Мы в восторге от экскурсии. Спасибо за прекрасное проведённое время и хорошее настроение! Рекомендуем.
    Николай отличный гид и интересный собеседник. Мы в восторге от экскурсии. Спасибо за прекрасное проведённое время и хорошее настроение! РекомендуемНиколай отличный гид и интересный собеседник. Мы в восторге от экскурсии. Спасибо за прекрасное проведённое время и хорошее настроение! РекомендуемНиколай отличный гид и интересный собеседник. Мы в восторге от экскурсии. Спасибо за прекрасное проведённое время и хорошее настроение! Рекомендуем
  • А
    Александр
    5 ноября 2024
    Знакомьтесь, Лида
    Николай прекрасный рассказчик, обладает энциклопедическими знаниями, которыми он охотно делится с экскурсантами. Очень приятно, что он человек с отличным чувством юмора, что делает экскурсию яркой и запоминающейся
  • Н
    Наталья
    1 ноября 2024
    Знакомьтесь, Лида
    Спасибо Николаю! Очень эрудированный человек!
  • А
    Андрей
    27 октября 2024
    Знакомьтесь, Лида
    Экскурсия просто на отлично. Николай провёл её легко, с юмором, с огромным количеством историй, фактов итд… Впечатления великолепные. Наилучшие рекомендации.
  • А
    Алексей
    22 августа 2024
    Пенная история Лиды
    Николай провел шикарную экскурсию. Это как раз тот случай, когда реальность превосходит ожидания. Сразу же установился контакт взаимопонимания, прекрасное знание
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    истории, приправленной интересными легендами, малоизвестными фактами, превосходным чувством юмора и позитивом. Время экскурсии пролетело на одном дыхании 😎. Рекомендуем однозначно. Респект Николаю, он Профессионал с большой буквы!

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  • Л
    Леонид
    17 августа 2024
    Пенная история Лиды
    Отличный гид, интересный рассказ, приятное общение. Было бы еще интересно в рамках экскурсии все-таки посетить саму пивоварню и музей пивоварения при ней.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиде в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Лиде в декабре 2024
Сейчас в Лиде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 4200. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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