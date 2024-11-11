2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лида
Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города
Начало: От Лидского замка
Завтра в 09:00
26 дек в 09:30
4200₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенная история Лиды
Барно-пешеходная экскурсия по пивной столице Беларуси
Начало: В районе Лидского замка
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
3400₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Город в тени замка Гедимина
Прикоснуться к истории древней Лиды (от князя Ягайло до скульптора Жбанова)
Завтра в 08:00
26 дек в 08:00
от 3000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 ноября 2024Николай отличный гид и интересный собеседник. Мы в восторге от экскурсии. Спасибо за прекрасное проведённое время и хорошее настроение! Рекомендуем.
- ААлександр5 ноября 2024Николай прекрасный рассказчик, обладает энциклопедическими знаниями, которыми он охотно делится с экскурсантами. Очень приятно, что он человек с отличным чувством юмора, что делает экскурсию яркой и запоминающейся
- ННаталья1 ноября 2024Спасибо Николаю! Очень эрудированный человек!
- ААндрей27 октября 2024Экскурсия просто на отлично. Николай провёл её легко, с юмором, с огромным количеством историй, фактов итд… Впечатления великолепные. Наилучшие рекомендации.
- ААлексей22 августа 2024Николай провел шикарную экскурсию. Это как раз тот случай, когда реальность превосходит ожидания. Сразу же установился контакт взаимопонимания, прекрасное знание
- ЛЛеонид17 августа 2024Отличный гид, интересный рассказ, приятное общение. Было бы еще интересно в рамках экскурсии все-таки посетить саму пивоварню и музей пивоварения при ней.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиде в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Лиде в декабре 2024
Сейчас в Лиде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 4200. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Лиде? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025