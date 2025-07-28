Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лида
Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города
Начало: От Лидского замка
«собор, который был и храмом, и музеем, и даже планетарием»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Город в тени замка Гедимина
Прикоснуться к истории древней Лиды (от князя Ягайло до скульптора Жбанова)
«Фарный костёл — главный собор города»
2 авг в 08:30
4 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 100 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Белорусская Атлантида - путешествие из Лиды (на вашем авто)
Проехать по старинным деревням Лидского и Щучинского районов и полюбоваться сарматским барокко
«Увидим великолепный неоготический храм и оцените его внутреннее убранство в виде каменного грота»
2 авг в 13:00
5 авг в 10:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся28 июля 2025Очень познавательно и интересно. Из всех экскурсий за наше путешествие по Беларуси, это была лучшая. Большое спасибо, Николай, за проведеннное время с пользой.
- ЕЕлена27 июля 2025Экскурсовод рассказывал хорошо, интересно. Но не рассчитал время, из-за этого не успели на следующую экскурсию. Пришлось брать такси до стеклозавода
- ААлексей24 июля 2025Огромное спасибо Николаю за очень интересную экскурсию по замку и городу. Николай прекрасно владеет историей города и очень увлекательно это
- ННаталья23 июля 2025Остановились в городе Лида по пути в Гродно. Хотим выразить благодарность Артуру-рыцарю за увлекательное путешествие по Истрии города Лида. Было
- ССветлана20 июля 2025Николаю огромная благодарность за классно проведенную экскурсию. Знание материала, позитив, юмор сопровождали нашу компанию. Благодаря Николаю о Лиде сохранились тёплые воспоминания. Если будете в Лиде, то рекомендуем экскурсию с Николаем!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиде в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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