Пешая 2 часа 114 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Знакомьтесь, Лида Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города Начало: От Лидского замка 5250 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 13 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Пенная история Лиды Барно-пешеходная экскурсия по пивной столице Беларуси Начало: На улице Советская 4200 ₽ за всё до 10 чел. 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Белорусская Атлантида - путешествие из Лиды (на вашем авто) Проехать по старинным деревням Лидского и Щучинского районов и полюбоваться сарматским барокко 20 000 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Лиды

