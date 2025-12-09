Мои заказы

Экскурсии Лиды об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Лиде, цены от 4200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Лида
Пешая
2 часа
114 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лида
Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города
Начало: От Лидского замка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5250 ₽ за всё до 10 чел.
Пенная история Лиды
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенная история Лиды
Барно-пешеходная экскурсия по пивной столице Беларуси
Начало: На улице Советская
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4200 ₽ за всё до 10 чел.
Город в тени замка Гедимина
Пешая
1.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
Город в тени замка Гедимина
Прикоснуться к истории древней Лиды (от князя Ягайло до скульптора Жбанова)
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5250 ₽ за всё до 100 чел.
Белорусская Атлантида - путешествие из Лиды (на вашем авто)
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Белорусская Атлантида - путешествие из Лиды (на вашем авто)
Проехать по старинным деревням Лидского и Щучинского районов и полюбоваться сарматским барокко
11 дек в 13:00
12 дек в 10:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.

Сколько стоит экскурсия по Лиде в декабре 2025
Сейчас в Лиде в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 4200 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
