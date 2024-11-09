Вино в зависимости от возраста, сорта и выдержки оставляет на холсте разные оттенки — от нежно-розовых до глубоких бордовых. Это позволяет создавать произведения искусства с уникальной палитрой. В комфортном творческом пространстве недалеко от центра города вы дадите волю своему воображению и напишете прекрасную картину вином.

Описание мастер-класса

Мы предложим на выбор 10 сюжетов картин. Вы прислушаетесь к себе и создадите тот, который откликается вам больше всего. А опытный преподаватель-художник поделится профессиональными секретами и поможет создать шедевр.

Рисование вином — не только творческий процесс, но и медитативный. Аромат вина и плавные мазки помогут снять стресс и расслабиться. А когда картина уже будет у вас дома, вы понаблюдаете, как со временем меняются её цвета — вино будет становиться старше и насыщеннее.

Организационные детали

Мастер-класс проведёт один из сотрудников нашей студии.