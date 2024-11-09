Вино в зависимости от возраста, сорта и выдержки оставляет на холсте разные оттенки — от нежно-розовых до глубоких бордовых. Это позволяет создавать произведения искусства с уникальной палитрой.
В комфортном творческом пространстве недалеко от центра города вы дадите волю своему воображению и напишете прекрасную картину вином.
В комфортном творческом пространстве недалеко от центра города вы дадите волю своему воображению и напишете прекрасную картину вином.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30
Описание мастер-класса
Мы предложим на выбор 10 сюжетов картин. Вы прислушаетесь к себе и создадите тот, который откликается вам больше всего. А опытный преподаватель-художник поделится профессиональными секретами и поможет создать шедевр.
Рисование вином — не только творческий процесс, но и медитативный. Аромат вина и плавные мазки помогут снять стресс и расслабиться. А когда картина уже будет у вас дома, вы понаблюдаете, как со временем меняются её цвета — вино будет становиться старше и насыщеннее.
Организационные детали
Мастер-класс проведёт один из сотрудников нашей студии.
в субботу и воскресенье в 19:30
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 996 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Толбухина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зинаида — Организатор в Минске
Мы проводим арт-вечеринки, романтические свидания для двоих, мастер-классы по рисованию для детей и взрослых.Задать вопрос
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