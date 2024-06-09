1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Погрузиться в атмосферу кузнечного ремесленничества и почувствовать себя творцом
Начало: у метро «Площадь Победы»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
6 600₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе)
На 3 часа стать мастером в настоящей кузнице
Начало: Недалеко от метро «Площадь Победы»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-свидание «Аромат любви»
Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой
Начало: на улице Толбухина
Сегодня в 20:00
14 июня в 19:00
15 800₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1.5 часа
Мастер-класс по эбру «Картина на воде» (в группе)
Дать волю воображению и создать уникальный рисунок неклассическим способом
Начало: На улице Толбухина
Расписание: в понедельник и среду в 16:00, в четверг и пятницу в 18:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 16:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-свидание «Любовь на воде»
Провести время вдвоём и создать картины в технике эбру
Начало: Улица Толбухина, д. 2
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
10 300₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Мастер-классы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 570 до 15 800.
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Мастер-классы», цены от 570₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август