Индивидуальная 3 часа Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска Погрузиться в атмосферу кузнечного ремесленничества и почувствовать себя творцом Начало: у метро «Площадь Победы» 6 600 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа Мастер-класс по кузнечному делу (в мини-группе) На 3 часа стать мастером в настоящей кузнице Начало: Недалеко от метро «Площадь Победы» 4 000 ₽ за человека

Индивидуальная 2.5 часа Арт-свидание «Аромат любви» Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой Начало: на улице Толбухина 15 800 ₽ за всё до 2 чел.

Групповая 1.5 часа Мастер-класс по эбру «Картина на воде» (в группе) Дать волю воображению и создать уникальный рисунок неклассическим способом Начало: На улице Толбухина Расписание: в понедельник и среду в 16:00, в четверг и пятницу в 18:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 09:30 3 300 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа Арт-свидание «Любовь на воде» Провести время вдвоём и создать картины в технике эбру Начало: Улица Толбухина, д. 2 10 300 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только Начало: Любая точка в черте г. Минска от 570 Br за всё до 2 чел.