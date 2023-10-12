Прогуляться по уютному центру, познакомиться с непростой историей города и узнать, как здесь живётся
За одну прогулку по городу мы постараемся взять всё лучшее, что может предложить нам славный Минск.
Проведём вас по эпохам и улицам столицы, погрузим в прошлое и расскажем, чем и как живут здесь люди сейчас.
Древнее замчище, Троицкое предместье 19 века, Верхний город с его ратушей, собором и зданиями бывших монастырей, а также предместье Раковского — в нашей программе.
Проведём вас по эпохам и улицам столицы, погрузим в прошлое и расскажем, чем и как живут здесь люди сейчас.
Древнее замчище, Троицкое предместье 19 века, Верхний город с его ратушей, собором и зданиями бывших монастырей, а также предместье Раковского — в нашей программе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Знакомство с древним минским замчищем и набережной реки Свислочь у Дворца спорта.
- Прогулка по городу 19 века — Троицкому предместью.
- Посещение исторического ядра Минска с центром в Верхнем городе, где вас встретят городская ратуша, Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии, здания бывших базилианского и бернардинского монастырей.
- Визит в одно из древнейших предместий нашего города — Раковского, где прямо сейчас проходит реконструкция. Вы услышите об известных минчанах, живших в Раковском в разные эпохи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия полностью пешеходная. Протяжённость порядка 4 км, по запросу её можно сократить.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро Немига
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 107 туристов
Меня зовут Ярослав. Вместе с командой заряженных гидов мы стремимся познакомить вас с живым, настоящим Минском, который мы очень любим. На наших экскурсиях вы увидите город глазами местного жителя, погрузитесь в его богатое прошлое и замечательно проведёте время. Также мы проводим экскурсии в других городах Беларуси.
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