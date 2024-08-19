Каким вы хотите увидеть Минск и запомнить себя в нём? Выбирайте: у нас есть исторические здания, тенистые скверы с фонтанами, покрытые брусчаткой улочки и современные арт-объекты. Мы сделаем не только снимки на фоне достопримечательностей, но и крупные портреты, которые классно смотрятся в соцсетях. И обязательно поговорим о Минске: прекрасном, разноплановом — любимом!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Минске

Екатерина Ваш гид в Минске

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Мы пройдёмся по самым красивым локациям Минска, проникнем в их историю и заглянем в уникальные местечки. Вас будут ждать:

Обзорная площадка на Немиге : прекрасный вид на излучину реки Свислочь, Остров слёз, Дворец спорта и Деловой центр на проспекте Победителей

: прекрасный вид на излучину реки Свислочь, Остров слёз, Дворец спорта и Деловой центр на проспекте Победителей Живописные улочки Немиги , где вы сфотографируетесь в стильных локациях и погладите Синюю козу, исполняющую желания

, где вы сфотографируетесь в стильных локациях и погладите Синюю козу, исполняющую желания Исторический центр Минска с открыточными видами Кафедрального собора, Ратуши и Троицкого предместья. Из дополнительных декораций — старинные домики, фактурная брусчатка и фонари

Во время прогулки можем выпить кофе/чай в одном из уютных заведений города.

Фотонюансы

Я поделюсь лайфхаками, как лучше фотографироваться в городе и на фоне достопримечательностей. Эти навыки вы сможете применять в дальнейшем, делая снимки на мобильный телефон

в городе и на фоне достопримечательностей. Эти навыки вы сможете применять в дальнейшем, делая снимки на мобильный телефон Через 10 дней после фотопрогулки вы получите 65 кадров в авторской обработке в двух форматах: высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей

вы получите 65 кадров в авторской обработке в двух форматах: высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей Для вас будет создана дизайнерская онлайн-фотогалерея, которую вы сможете продемонстрировать друзьям и родным. Срок хранения галереи — 90 дней, за это время вам надо скачать фото на свои носители

Организационные детали