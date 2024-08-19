Каким вы хотите увидеть Минск и запомнить себя в нём? Выбирайте: у нас есть исторические здания, тенистые скверы с фонтанами, покрытые брусчаткой улочки и современные арт-объекты.
Мы сделаем не только снимки на фоне достопримечательностей, но и крупные портреты, которые классно смотрятся в соцсетях. И обязательно поговорим о Минске: прекрасном, разноплановом — любимом!
Мы сделаем не только снимки на фоне достопримечательностей, но и крупные портреты, которые классно смотрятся в соцсетях. И обязательно поговорим о Минске: прекрасном, разноплановом — любимом!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Мы пройдёмся по самым красивым локациям Минска, проникнем в их историю и заглянем в уникальные местечки. Вас будут ждать:
- Обзорная площадка на Немиге: прекрасный вид на излучину реки Свислочь, Остров слёз, Дворец спорта и Деловой центр на проспекте Победителей
- Живописные улочки Немиги, где вы сфотографируетесь в стильных локациях и погладите Синюю козу, исполняющую желания
- Исторический центр Минска с открыточными видами Кафедрального собора, Ратуши и Троицкого предместья. Из дополнительных декораций — старинные домики, фактурная брусчатка и фонари
Во время прогулки можем выпить кофе/чай в одном из уютных заведений города.
Фотонюансы
- Я поделюсь лайфхаками, как лучше фотографироваться в городе и на фоне достопримечательностей. Эти навыки вы сможете применять в дальнейшем, делая снимки на мобильный телефон
- Через 10 дней после фотопрогулки вы получите 65 кадров в авторской обработке в двух форматах: высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей
- Для вас будет создана дизайнерская онлайн-фотогалерея, которую вы сможете продемонстрировать друзьям и родным. Срок хранения галереи — 90 дней, за это время вам надо скачать фото на свои носители
Организационные детали
- Маршрут может быть продлён или скорректирован под ваши запросы — уточняйте в переписке
- Возможно проведение фотосессии для большего числа людей (до 6 человек): +1500 руб. за каждого дополнительного участника
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 41 туриста
Приветствую! Я — коренная минчанка, профессиональный журналист и фотограф. За десятилетия своей работы излазила город вдоль и поперёк. Сделаю для вас эстетичные фотографии, которые позволят не только запомнить путешествие, но и станут украшением ваших соцсетей. Фотопрогулки — один из моих любимейших форматов. Подберу для вас лучшее место, найду лучший ракурс. Приезжайте в наш город гостями, уезжайте — добрыми друзьями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
19 авг 2024
Отличная альтернатива обычной экскурсии, фоток ещё не видела, но думаю будут 🔥. Спасибо, Екатерина ❤️
В
Владимир
12 авг 2024
Для нас это была первая фотосессия, за тридцать лет совместной жизни. И мы с удовольствием воспользовались предложением Екатерины — увидеть Минск и запомнить себя в нем!!! Фотографии получились чудесные, полный
Светлана
3 авг 2024
Эта хрупкая женщина Екатерина оказалась настоящим мастером!
Я не представляла,что можно получить такие прекрасные фото, фоном для которых оказались очень красивые улочки, скамеечки, городские виды и такие нюансы и секретики, которые
Я не представляла,что можно получить такие прекрасные фото, фоном для которых оказались очень красивые улочки, скамеечки, городские виды и такие нюансы и секретики, которые
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