Влюбиться в себя в Минске

Прогуляться по столице Беларуси с профессиональным фотографом и увезти с собой атмосферные снимки
Каким вы хотите увидеть Минск и запомнить себя в нём? Выбирайте: у нас есть исторические здания, тенистые скверы с фонтанами, покрытые брусчаткой улочки и современные арт-объекты.

Мы сделаем не только снимки на фоне достопримечательностей, но и крупные портреты, которые классно смотрятся в соцсетях. И обязательно поговорим о Минске: прекрасном, разноплановом — любимом!
5
5 отзывов
Влюбиться в себя в Минске
Влюбиться в себя в Минске
Влюбиться в себя в Минске
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Мы пройдёмся по самым красивым локациям Минска, проникнем в их историю и заглянем в уникальные местечки. Вас будут ждать:

  • Обзорная площадка на Немиге: прекрасный вид на излучину реки Свислочь, Остров слёз, Дворец спорта и Деловой центр на проспекте Победителей
  • Живописные улочки Немиги, где вы сфотографируетесь в стильных локациях и погладите Синюю козу, исполняющую желания
  • Исторический центр Минска с открыточными видами Кафедрального собора, Ратуши и Троицкого предместья. Из дополнительных декораций — старинные домики, фактурная брусчатка и фонари

Во время прогулки можем выпить кофе/чай в одном из уютных заведений города.

Фотонюансы

  • Я поделюсь лайфхаками, как лучше фотографироваться в городе и на фоне достопримечательностей. Эти навыки вы сможете применять в дальнейшем, делая снимки на мобильный телефон
  • Через 10 дней после фотопрогулки вы получите 65 кадров в авторской обработке в двух форматах: высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей
  • Для вас будет создана дизайнерская онлайн-фотогалерея, которую вы сможете продемонстрировать друзьям и родным. Срок хранения галереи — 90 дней, за это время вам надо скачать фото на свои носители

Организационные детали

  • Маршрут может быть продлён или скорректирован под ваши запросы — уточняйте в переписке
  • Возможно проведение фотосессии для большего числа людей (до 6 человек): +1500 руб. за каждого дополнительного участника

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
19 авг 2024
Отличная альтернатива обычной экскурсии, фоток ещё не видела, но думаю будут 🔥. Спасибо, Екатерина ❤️
В
12 авг 2024
Для нас это была первая фотосессия, за тридцать лет совместной жизни. И мы с удовольствием воспользовались предложением Екатерины — увидеть Минск и запомнить себя в нем!!! Фотографии получились чудесные, полный
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восторг!!! Спасибо большое Екатерине за профессионализм и умение видеть людей и особенное в них. За то, что увидели нас такими, запечатлели и показали нам самим, какие же мы. А также за помощь в позировании и за лайфхаки, как лучше фотографироваться в городе и на фоне достопримечательностей. Это была не просто съемка, это была экскурсия, интересная прогулка по Минску и приятное общение. Безумно рады были получить такие яркие, а главное живые фотографии. Некоторые снимки — просто любовь, кадры из фильма. Художественные. Настоящее искусство настоящего художника!!! Вы обладаете таким даром видения красоты людей через объектив, что хочется сказать тем, кто читает мой отзыв - доверьтесь таланту Екатерины и получите яркие впечатления!!! Искренне благодарны вам за все и, спасибо, мы действительно влюбились в себя в Минске!!!

Для нас это была первая фотосессия, за тридцать лет совместной жизни. И мы с удовольствием воспользовалисьДля нас это была первая фотосессия, за тридцать лет совместной жизни. И мы с удовольствием воспользовались
Светлана
3 авг 2024
Эта хрупкая женщина Екатерина оказалась настоящим мастером!
Я не представляла,что можно получить такие прекрасные фото, фоном для которых оказались очень красивые улочки, скамеечки, городские виды и такие нюансы и секретики, которые
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ты, как гость города, никогда не отыщешь и не используешь самостоятельно!!!
Вот представьте, что вас снимают влюбленными глазами!!!
И это во время путешествия по городу!!! Знаете, что получается?
ШЕДЕВРЫ)))
Лично я никогда не думала, что могу выглядеть ТАК!!!

Эта хрупкая женщина Екатерина оказалась настоящим мастером!Эта хрупкая женщина Екатерина оказалась настоящим мастером!

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