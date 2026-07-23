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Другой Минск

Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Предлагаем вам уникальное путешествие по узким улочкам Минска, где каждый поворот открывает новую страницу истории.

С нами вы увидите не только величественные памятники, но и узнаете тайны "дома самоубийц", заглянете на
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крыши города, открывающие восхитительные виды, и окунетесь в атмосферу старого еврейского квартала.

Экскурсия "Другой Минск" - это возможность увидеть город под совершенно иную углом, проникнуться его неповторимым духом и услышать ритм жизни местных жителей

5
221 отзыв
Другой Минск
Другой Минск
Другой Минск

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Начнём экскурсию с еврейского квартала, который раньше был пригородом. Пройдём по его улочкам, увидим синагоги, Дом свадеб, здание обойной фабрики. Найдём музыкальную скамью и присядем, чтобы послушать мелодии и отдохнуть. Здесь же можно выпить отменный кофе.
  • Идём дальше и знакомимся с историей «дома самоубийц». Страшно? Интересно? Подробности будут на экскурсии.
  • А потом мы погуляем по Красному и Каретному дворикам, посмотрим на люки. Да-да, они тоже заслуживают нашего внимания.
  • На прогулке поговорим про торговлю в Минске с 17 по 20 века, еврейские традиции и культуру, развитие купеческого и врачебного дела в 18-19 веках.

Организационные детали

Предоплата вносится на сайте, а остаток — наличными гиду в белорусских рублях по курсу НБ РБ в день экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около кинотеатра «Беларусь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3893 туристов
Я люблю Минск, этот город-феникс, за его уникальную историю, разнообразную архитектуру и, конечно же, людей, с которыми стараюсь больше общаться, чтобы узнать больше и о городе. Провожу экскурсии, чтобы показать, что
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Минск — это не только город с советской застройкой, что у него почти 960 лет богатейшей истории. Погружаю и в современность: чем и как живёт город? Как здесь всё устроено? Я закончила исторический факультет БГУ, получила аккредитацию Национального агентства по туризму. Специализируюсь на этнографии и стараюсь добавлять её в свои экскурсии. Увлекаюсь историей дореволюционного Минска.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 221 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
220
4
1
3
2
1
Н
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Екатерину, её рассказы можно слушать вечно! Очень интересно провела экскурсию "Другой Минск". Видно, что человек увлечен и очень любит своё дело. У каждой улицы, домика какая-то своя интересная история и Екатерина очень увлекательно обо всём рассказывает. Если приедем ещё раз в Минск, то обязательно к вам.
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Екатерину, её рассказы можно слушать вечно! Очень интересно провела экскурсию "Другой
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Екатерину, её рассказы можно слушать вечно! Очень интересно провела экскурсию "Другой
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Екатерину, её рассказы можно слушать вечно! Очень интересно провела экскурсию "Другой
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Екатерину, её рассказы можно слушать вечно! Очень интересно провела экскурсию "Другой
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Екатерину, её рассказы можно слушать вечно! Очень интересно провела экскурсию "Другой
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Екатерину, её рассказы можно слушать вечно! Очень интересно провела экскурсию "Другой
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Анна
огромное спасибо чудесному гиду Екатерине ❤️ волшебная экскурсия, мы увидели совсем другой Минск очень грамотно построенная экскурсия, просто не замечаешь, как летит время и готов гулять еще и еще
огромное спасибо чудесному гиду Екатерине ❤️ волшебная экскурсия, мы увидели совсем другой Минск очень грамотно построенная
огромное спасибо чудесному гиду Екатерине ❤️ волшебная экскурсия, мы увидели совсем другой Минск очень грамотно построенная
огромное спасибо чудесному гиду Екатерине ❤️ волшебная экскурсия, мы увидели совсем другой Минск очень грамотно построенная
огромное спасибо чудесному гиду Екатерине ❤️ волшебная экскурсия, мы увидели совсем другой Минск очень грамотно построенная
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И
Замечательная экскурсия по минским дворикам. Увидели интересные места, куда обычно туристов не водят — классный подбор локаций. Организация на высоте, всё прошло отлично.
Замечательная экскурсия по минским дворикам. Увидели интересные места, куда обычно туристов не водят — классный подбор
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Светлана
замечательная экскурсия! восторг! не смотря на холод, мы на одном дыхание прогуляли 2 часа. понравилось всем и детям и взрослым. это нельбчная экускрсия, совсем другой Минск. очень рекомендую!!! фотографий совсем мало, но интересных рассказов и фактов о городе в головн и памяти множество!!! думаю мы повторим но весной!!!!
замечательная экскурсия! восторг! не смотря на холод, мы на одном дыхание прогуляли 2 часа. понравилось всем
замечательная экскурсия! восторг! не смотря на холод, мы на одном дыхание прогуляли 2 часа. понравилось всем
замечательная экскурсия! восторг! не смотря на холод, мы на одном дыхание прогуляли 2 часа. понравилось всем
замечательная экскурсия! восторг! не смотря на холод, мы на одном дыхание прогуляли 2 часа. понравилось всем
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А
Очень интересная экскурсия. на Беларусь посмотрели другими глазами.
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Екатерина
Экскурсия очень интересная, насыщенная, полная интересных фактов.
Огромное спасибо Екатерине за такие глубокие знания и за то, что так по-доброму и ярко заряжает гостей города его историей. Несмотря на тяжелые погодные условия, 2 часа пролетели просто незаметно, хотелось слушать и впитывать каждый момент. Обязательно вернёмся!
И от души рекомендуем всем 👍
Экскурсия очень интересная, насыщенная, полная интересных фактов.
Экскурсия очень интересная, насыщенная, полная интересных фактов.
Экскурсия очень интересная, насыщенная, полная интересных фактов.
Экскурсия очень интересная, насыщенная, полная интересных фактов.
Экскурсия очень интересная, насыщенная, полная интересных фактов.
Экскурсия очень интересная, насыщенная, полная интересных фактов.
Экскурсия очень интересная, насыщенная, полная интересных фактов.
Экскурсия очень интересная, насыщенная, полная интересных фактов.+1
Экскурсия очень интересная, насыщенная, полная интересных фактов.
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