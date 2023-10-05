10 двориков, 1 крыша и город с нового ракурса
В Минске надо гулять не только по широким проспектам. Самое интересное таится в глубине небольших улочек.
Свернуть туда, прочувствовать особую атмосферу, послушать интересные истории — и вот вы уже совсем в другом Минске! Пойдёмте со мной, я покажу вам город не с парадной стороны! Заглянем в его душу и услышим ритм городской жизни изнутри.
Свернуть туда, прочувствовать особую атмосферу, послушать интересные истории — и вот вы уже совсем в другом Минске! Пойдёмте со мной, я покажу вам город не с парадной стороны! Заглянем в его душу и услышим ритм городской жизни изнутри.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнём экскурсию с еврейского квартала, который раньше был пригородом. Пройдём по его улочкам, увидим синагоги, Дом свадеб, здание обойной фабрики. Найдём музыкальную скамью и присядем, чтобы послушать мелодии и отдохнуть. Здесь же можно выпить отменный кофе.
- Идём дальше и знакомимся с историей «дома самоубийц». Страшно? Интересно? Подробности будут на экскурсии.
- Далее нас ждёт минская крыша и прекрасные виды с неё. Вы посмотрите на Нижний рынок, Троицкое предместье, реку Свислочь.
- А потом мы погуляем по Красному и Каретному дворикам, посмотрим на люки. Да-да, они тоже заслуживают нашего внимания.
- На прогулке поговорим про торговлю в Минске с 17 по 20 века, еврейские традиции и культуру, развитие купеческого и врачебного дела в 18-19 веках.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около кинотеатра «Беларусь»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 54 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина. Я закончила исторический факультет БГУ, получила аккредитацию Национального агенства по туризму. Провожу экскурсии по Беларуси и её столице — Минску. Люблю своё дело, с радостью познакомлю вас с красотой вокруг 😉
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марьям
5 окт 2023
Екатерина великолепный рассказчик, с историческим образованием. Она настолько увлекла нас в нетривиальную историю города, что мы не заметили как прошли два часа при дожде и ветре. Спасибо большое! Рекомендасьон!
Виктория
20 сен 2023
Побывать в Минске и посмотреть на него по-другому помогла нам экскурсовод Екатерина. Пешая прогулка в течение 2 часов так и называется «Другой Минск». Пройти по узким улочкам и заглянуть в уютные дворики с удивительной историей, и даже увидеть шикарные виды с минских крыш, и многое другое- непринуждённо и увлекательно, с необычными подробностями проведёт Екатерина. Большое спасибо.
Наталья
16 сен 2023
Мне очень понравилось! Наверное, вот именно на таких экскурсиях, от местных, нетуристическими тропами можно почувствовать дух города, посмотреть на него глазами его жителей. Маршрут очень удобно составлен, совершенно незаметно пролетает время, Екатерина отличная рассказчица, обладает большим объёмом интеснейшей информации, вероятно, сказывается также её историческое образование. Экскурсию рекомендую, моя оценка по 10 бальной системе- однозначная десятка. Катя, ещё раз спасибо!
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