В Минске надо гулять не только по широким проспектам. Самое интересное таится в глубине небольших улочек.



Свернуть туда, прочувствовать особую атмосферу, послушать интересные истории — и вот вы уже совсем в другом Минске! Пойдёмте со мной, я покажу вам город не с парадной стороны! Заглянем в его душу и услышим ритм городской жизни изнутри.