Предлагаем вам уникальное путешествие по узким улочкам Минска, где каждый поворот открывает новую страницу истории.
С нами вы увидите не только величественные памятники, но и узнаете тайны "дома самоубийц", заглянете на
С нами вы увидите не только величественные памятники, но и узнаете тайны "дома самоубийц", заглянете на
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём экскурсию с еврейского квартала, который раньше был пригородом. Пройдём по его улочкам, увидим синагоги, Дом свадеб, здание обойной фабрики. Найдём музыкальную скамью и присядем, чтобы послушать мелодии и отдохнуть. Здесь же можно выпить отменный кофе.
- Идём дальше и знакомимся с историей «дома самоубийц». Страшно? Интересно? Подробности будут на экскурсии.
- А потом мы погуляем по Красному и Каретному дворикам, посмотрим на люки. Да-да, они тоже заслуживают нашего внимания.
- На прогулке поговорим про торговлю в Минске с 17 по 20 века, еврейские традиции и культуру, развитие купеческого и врачебного дела в 18-19 веках.
Организационные детали
Предоплата вносится на сайте, а остаток — наличными гиду в белорусских рублях по курсу НБ РБ в день экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около кинотеатра «Беларусь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3893 туристов
Я люблю Минск, этот город-феникс, за его уникальную историю, разнообразную архитектуру и, конечно же, людей, с которыми стараюсь больше общаться, чтобы узнать больше и о городе. Провожу экскурсии, чтобы показать, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 221 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Екатерину, её рассказы можно слушать вечно! Очень интересно провела экскурсию "Другой Минск". Видно, что человек увлечен и очень любит своё дело. У каждой улицы, домика какая-то своя интересная история и Екатерина очень увлекательно обо всём рассказывает. Если приедем ещё раз в Минск, то обязательно к вам.
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огромное спасибо чудесному гиду Екатерине ❤️ волшебная экскурсия, мы увидели совсем другой Минск очень грамотно построенная экскурсия, просто не замечаешь, как летит время и готов гулять еще и еще
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И
Замечательная экскурсия по минским дворикам. Увидели интересные места, куда обычно туристов не водят — классный подбор локаций. Организация на высоте, всё прошло отлично.
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замечательная экскурсия! восторг! не смотря на холод, мы на одном дыхание прогуляли 2 часа. понравилось всем и детям и взрослым. это нельбчная экускрсия, совсем другой Минск. очень рекомендую!!! фотографий совсем мало, но интересных рассказов и фактов о городе в головн и памяти множество!!! думаю мы повторим но весной!!!!
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А
Очень интересная экскурсия. на Беларусь посмотрели другими глазами.
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Экскурсия очень интересная, насыщенная, полная интересных фактов.
Огромное спасибо Екатерине за такие глубокие знания и за то, что так по-доброму и ярко заряжает гостей города его историей. Несмотря на тяжелые погодные условия, 2 часа пролетели просто незаметно, хотелось слушать и впитывать каждый момент. Обязательно вернёмся!
И от души рекомендуем всем 👍
Огромное спасибо Екатерине за такие глубокие знания и за то, что так по-доброму и ярко заряжает гостей города его историей. Несмотря на тяжелые погодные условия, 2 часа пролетели просто незаметно, хотелось слушать и впитывать каждый момент. Обязательно вернёмся!
И от души рекомендуем всем 👍
+1
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