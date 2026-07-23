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Н Надежда Хочу от души поблагодарить экскурсовода Екатерину, её рассказы можно слушать вечно! Очень интересно провела экскурсию "Другой Минск". Видно, что человек увлечен и очень любит своё дело. У каждой улицы, домика какая-то своя интересная история и Екатерина очень увлекательно обо всём рассказывает. Если приедем ещё раз в Минск, то обязательно к вам. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна огромное спасибо чудесному гиду Екатерине ❤️ волшебная экскурсия, мы увидели совсем другой Минск очень грамотно построенная экскурсия, просто не замечаешь, как летит время и готов гулять еще и еще Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Замечательная экскурсия по минским дворикам. Увидели интересные места, куда обычно туристов не водят — классный подбор локаций. Организация на высоте, всё прошло отлично. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана замечательная экскурсия! восторг! не смотря на холод, мы на одном дыхание прогуляли 2 часа. понравилось всем и детям и взрослым. это нельбчная экускрсия, совсем другой Минск. очень рекомендую!!! фотографий совсем мало, но интересных рассказов и фактов о городе в головн и памяти множество!!! думаю мы повторим но весной!!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алина Очень интересная экскурсия. на Беларусь посмотрели другими глазами. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет