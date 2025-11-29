Описание трансфер🚗 *Бизнес-класс с максимальным комфортом* • Профессиональный водитель • Импортный автомобиль премиум-класса • Безупречная чистота и комфорт 📍 *Места подачи в Минске:* ✓ Аэропорт "Минск" (встреча с табличкой) ✓ Железнодорожный вокзал ✓ Любой адрес в городе 🎯 *Конечный пункт:* Гродно - один из красивейших городов Беларуси с уникальной архитектурой и богатой историей. 💎 *Включено в стоимость:* • Встреча с именной табличкой • Помощь с багажом • Бутилированная вода • Wi-Fi в автомобиле •Детское автокресло 📞 *Доступно 24/7* Важная информация: Обращаю ваше внимание, что наша экскурсия предполагает только трансферное сопровождение.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
